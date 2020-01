=== ATALANTA ===

Marco SPORTIELLO 6 - Potrebbe quasi essere un senza voto. Spettatore non pagante.

Rafael TOLOI 6 - Kulusevski nei primi minuti prova a farsi vedere, poi però rientra nei ranghi e per lui è tutto tranquillo.

José Luis PALOMINO 6 - Qualche sbavatura, soprattutto nella ripresa su Inglese. Fortunatamente il Parma di oggi è poca cosa.

Berat DJIMSITI 6,5 - Il migliore dei tre dietro. Sempre sicuro, non sbaglia una chiusura.

Hans HATEBOER 6 - Sulla fascia destra l'Atalanta crea molto poco. O meglio, spinge ma non è Hans ad attaccare più di tanto. Prestazione comunque sufficiente.

Marten DE ROON 7 - Barillà ci prova con continui inserimenti a farsi vedere, ma De Roon lo annulla in ogni caso. Ottima gara sulla mediana.

Remo FREULER 7,5 - Scheggia impazzita del centrocampo orobico. Si inserisce in ogni azione offensiva. Crea, segna, fa segnare. Fantastico.

Robin GOSENS 7,5 - Costante martello pneumatico della fascia sinistra che pulsa inesorabilmente. Passa ogni volta che prende palla. Si toglie pure lo sfizio di metterla dentro.

Alejandro Dario GOMEZ 8 - Uomo simbolo di una squadra stupenda. Apre le marcature con un gol stupendo, super a tutto campo sia in fase offensiva che in aiuto alla squadra in difesa. (Dal 78' Ruslan MALINOVSKYI S.V).

L'esultanza di Alejandro Gomez, Atalanta-Parma, Getty ImagesGetty Images

Luis MURIEL 5,5 - Ci può essere un insufficiente in questo match? Beh se sei un attaccante, la squadra in cui giochi fa un calcio totalmente offensivo e segna caterve di gol, mentre tu non ti fai mai vedere, non meriti il sei. Oggi nella festa atalantina Muriel si tira indietro, oscurato da Gomez e Ilicic. (Dal 72' DUVAN ZAPATA 6 - Entra quando la partita è chiusa da tempo ma si vede che ha una voglia matta di tornare utile alla causa bergamasca e di partecipare anche lui a feste di questo tipo).

Josip ILICIC 9 - Cosa dire. Gioca un gran primo tempo ma non trova la rete, nella ripresa però si sblocca con gli interessi, mettendo a segno due marcature da assoluto fenomeno. Dopo la stratosferica prestazione contro il Milan si ripete in tutto per tutto. Giocatore a tutto campo, grandioso in ogni zona d'attacco. (Dall'84' Amad TRAORE' S.V).

All. Gian Piero GASPERINI 9 - Voto per il gioco, per la squadra, per i giocatori, per i gol, per la tutto il 2019 e l'inizio di questo 2020. Squadra al momento perfetta, senza difetti.

Josip Ilicic abbraccia Alejandro Gomez, Atalanta-Parma, Getty ImagesGetty Images

=== PARMA ===

Luigi SEPE 6,5 – Ne prende cinque, potevano essere anche di più.

Matteo DARMIAN 4 - Gosens sembra un fenomeno. Ok l'atalantino è un signor giocatore, ma Matteo gli semplifica la vita con una prestazione totalmente anonima. Non riesce mai a chiuderlo.

Simone IACOPONI 4,5 - Saltato come un birillo in molte circostanze. Molto male oggi.

BRUNO ALVES 5 - Si perde Ilicic in occasione del quarto gol. Tante sbavature.

Giuselle PEZZELLA 5,5 - Uno dei meno peggio, graziato però dal fatto che Hateboer non pressa più di tanto.

HERNANI 4 - Difficile trovare un peggiore nel Parma. Data l'imbarazzante prestazione in tanti possono essere "premiati". Il peggiore però è Hernani, che a centrocampo è chiamato a tenere Gomez in tutto e per tutto, ma semplicemente non lo tiene mai. Inoltre in fase di impostazione perde una caterva di palloni.

Alberto GRASSI 5 - Corre a vuoto a centrocampo, prova a farsi vedere ma proprio (Dal 77' Gaston BRUGMAN S.V).

Antonino BARILLA' 5,5 - Corre per quattro ma in maniera confusa e spesso inutile. E' uno dei pochi a crederci dal primo all'ultimo minuto con grande cattiveria, sia in fase difensiva che in attacco.

Juraj KUCKA 4,5 - Nel solito ruolo non suo, le altre volte aveva comunque risposto al meglio. Stavolta invece non tocca mai una palla. Anche nei lanci del portiere non riesce mai a fare una spizzata. (Dal 67' Vincent LAURINI 5,5 - D'Aversa lo inserisce per tappare le falle nel mezzo, cercando di cambiare modulo. Non riesce totalmente nell'intento).

Dejan KULUSEVSKI 5 - C'era un'attesa incredibile per il ritorno di Dejan a Bergamo dopo il passaggio nei giorni precedenti alla Juve. Lo svedese però stecca completamente. Lasciato completamente solo dal resto della squadra, fatica sia in contropiede che in fase di ripiegamento. Almeno dimostra grande duttilità, dato che fa almeno quattro ruoli in una sola partita.

Mattia SPROCATI 4 - Altra occasione da titolare, sbaglia ogni pallone che tocca. (Dal 46' Roberto INGLESE 6 - Voto più per la voglia di tornare che per la prestazione in sé).

All. Roberto D’AVERSA 4 - Quando il match finisce cinque a zero c'è ben poco da dire, ma solo stare zitti, ripartire e lavorare. Oggi nel Parma non ha funzionato nulla. Merito degli avversari ma anche demerito dei crociati, che non sono riusciti ad arginare le avanzate nerazzurre. Contro il Lecce c'è bisogno di punti e di tornare a giocare.