Le pagelle di Atalanta-Roma 2-1: Palomino sbaglia, ma si riscatta. Gara sontuosa di Smalling

--- Le pagelle dell'Atalanta ---

Pierluigi GOLLINI 6 - Spettatore non pagante fino al gol di Dzeko sui cui non può nulla. Nella ripresa non corre pericoli

Rafael TOLOI 6,5 - Si sgancia spesso in attacco per aumentare la densità nell'area di rigore di Pau Lopez, sfiorando addirittura il gol con una rovesciata a fil di palo. In difesa è disciplinato e sempre ben posizionato

José Luis PALOMINO 6,5 - Si fa perdonare l'errore che costa il gol di Dzeko con una spaccata da vero bomber in occasione dell'1-1. Alla fine il bilancio finale è positivo, come il risultato

Berat DJIMSITI 6 - Soffre tantissimo la velocità di Kluivert e non riesce mai a farsi vedere in attacco nel primo tempo. Si riscatta come il compagno di reparto nella ripresa con l'assist dell'1-1

Hans HATEBOER 6 - Inizia malissimo perdendo tanti palloni. Mette in difficoltà Palomino con un retropassaggio pericoloso in occasione dell'1-0 di Dzeko, ma finisce crescendo

Remo FREULER 6 - Si vede meno del solito, ma la sua gara è sufficiente

Marten DE ROON 6,5 - Torna titolare dalla squalifica. La sua presenza è fondamentale: corre come un maratoneta e sporca tutti i palloni giallorossi che passano dal centrocampo.

Robin GOSENS 6,5 - Dalla sua fascia arrivano tantissimi cross. Nota di merito per l'assist al neo-entrato Pasalic

Alejandro GOMEZ 6 - Dopo 10 minuti ha l'occasione per sbloccare il match, ma Pau Lopez chiude la saracinesca con una grande uscita bassa. In generale è sempre nel vivo dell'azione, ma più passa il tempo meno è pericoloso (dall'86' MURIEL S.V.)

Josip ILICIC 6 - Partita difficile per lo sloveno che vive di fiammate alternate a lunghi momenti di assenza. Viene più volte fermato da uno Smalling in grande spolvero (dall'83' MALINOVSKIY S.V.)

Duvan ZAPATA 5 - Pochissime palle giocabili, poca voglia di sbattersi per i compagni. La sua espressione corrucciata al cambio vale più di mille parole (dal 59' PASALIC 7 - Entra e segna dopo 19 secondi: è il dodicesimo gol di un nerazzurro subentrato questa stagione, è record in Europa. La perla che ferma il risultato sul 2-1 è frutto di una velocità mentale e di esecuzione da campione. Difficile non immaginare il croato titolare contro il Valencia)

All. Gian Piero GASPERINI 7 - Una vittoria alla Gasperini: diventano 71 i punti recuperati da posizione di svantaggio dall'agosto 2016. Azzecca il cambio Zapata-Pasalic. Il miglior modo per avvicinarsi al Valencia

Il gol di Edin Dzeko - Edin Dzeko - Atalanta-Roma Serie A 2019-20Imago

--- Le pagelle della Roma ---

Pau LOPEZ 6 - Pronti via salva il risultato a tu per tu con il Papu. Incolpevole sui due gol della Dea

Bruno PERES 5 - Prima presenza da titolare con la maglia giallorossa dopo 650 giorni, ma è un ritorno amaro. Si trova spesso nella terra di nessuno quando Gosens attacca. Non riesce a spazzare nell'azione del 2-1 di Pasalic

Federico FAZIO 6 - Contiene egregiamente Zapata, annullando di fatto il colombiano. Peggiora nel finale con qualche lettura sbagliata di troppo

Chris SMALLING 7 - Partita sontuosa dell'ex Diavolo Rosso. Domina l'area di rigore con interventi in anticipo precisi e fisici. Punto di riferimento assoluto del progetto giallorosso di Fonseca

Leonardo SPINAZZOLA 5 - Stecca la gara dell'ex, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Si perde Palomino sul gol dell'1-1, innescando la rimonta nerazzurra. Irriconoscibile

Gianluca MANCINI 6 - Avanzato in mediana causa assenza per squalifica di Cristante non sfigura con un buon senso della posizione e diverse palle recuperate. Unica pecca: l'ammonizione arrivata quasi subito (dal 67' VERETOUT 5,5 - Entra quando l'inerzia della partita è per la Dea. Non riesce a ribaltarla)

Lorenzo PELLEGRINI 5,5 - Altra gara deludente del promettente centrocampista giallorosso. Soffre tanto Freuler e Hateboer

Diego PEROTTI 6 - Un paio di tiri poco convinti e qualche cross interessante. Compitino (dal 77' VILLAR S.V.)

Henrikh MKHITARYAN 5 - Chi l'ha visto?

Justin KLUIVERT 6 - L'olandese torna titolare dopo la panchina col Bologna. Nel primo tempo è il migliore dei giallorossi con diverse fiammate che mettono a dura prova Djimsiti. Nella ripresa si spegne (dal 62' C. PEREZ 5,5 - Non sposta gli equilibri)

Edin DZEKO 6,5 - L'Atalanta è una delle sue vittime preferite: il bosniaco ha partecipato a 6 reti nelle ultime 7 sfide contro la Dea in Serie A, grazie a 5 gol e un assist. In trasferta dà il meglio di sè quest'anno: nelle ultime 4 trasferte ha segnato sempre. Non basta, però, per fare risultato

All. Paulo FONSECA 5,5 - Prova Mancini in mediana per sostituire lo squalificato Cristante, ma perde in fantasia. Si deve arrendere per la quinta volta in sette uscite nel 2020. Il portoghese torna in discussione: il sedicesimo di Europa League contro il Gent (in programma giovedì) può essere già un dentro-fuori.