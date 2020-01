Le pagelle di Atalanta-SPAL 1-2: Petagna incontenibile, bene Valoti, delude Gomez

===Le pagelle dell'ATALANTA===

Marco SPORTIELLO 5,5 - Non ha colpe particolari, ma non é reattivo, non é convinto.

Rafael TOLOI 5,5 - Lo abbiamo ammirato in versioni migliori. Sbaglia tanto in impostazione. Non da lui.

Mattia CALDARA 6 - Buon primo tempo. Osannato dal pubblico di Bergamo. Prende fiducia e gioca come non fosse mai andato via. Esce per esigenze tattiche. (Dal 66' MURIEL 5,5 - Entra per portare un po' di vivacitá, ma si vede poco)

José PALOMINO 5 - Primo tempo giocato bene, secondo disastroso. Ammonito, in ritardo, distratto, perde Petagna due volte. Ha spento il cervello.

Remo FREULER 5,5 - Appannato, poco preciso. Si inserisce un paio di volte, ma non convince. Viene sostituito all'intervallo. (Dal 46' DJIMSITI 5 - Entra, si perde Reca nell'azione del primo gol, si fa saltare sul secondo. Male.)

Marteen DE ROON 5 - Fatica largo a destra nel primo tempo. Viene ammonito, non ha il passo per tenere Reca. Anche nella ripresa da interno non convince.

Mario PASALIC 5,5 - Un po' svagato in generale. Ha una grande occasione, ma non la sfrutta. Dinamismo, ma con poca sostanza.

Alejandro GOMEZ 5,5 - Non in serata e non al meglio. Nessuno spunto, nessuna giocata. Esce claudicante. (Dal 59' MALINOVSKYI 6 - Entra, mette qualche buon pallone, ci prova)

Josip ILICIC 7 - Il gol di tacco é sublime. Le giocate importanti sono tutte sue. Uno dei pochi nerazzurri ad aver giocato come al solito.

Robin GOSENS 5,5 - Molto largo, va al cross, ma senza precisione. Meno presente del consueto.

Duvan ZAPATA 6,5 - Un assist splendido per Ilicic, un incrocio dei pali pauroso. Quando parte, non lo fermi. Anche nella ripresa si fa notare, sprecando peró un paio di occasioni importanti.

ALL. GASPERINI 5,5 - L'Atalanta piú brutta del campionato? Sicuramente nel secondo tempo si. Squadra stanca, poco coesa, molto imprecisa. Inatteso passo falso.

===Le pagelle della SPAL===

Etrit BERISHA 7 - Bravo quando viene chiamato in causa. Attento e molto mobile, anche in uscita.

Thiago CIONEK 6 - A volte arruffone, altre volte invece roccioso. Non brilla, ma regge.

Francesco VICARI 6 - Zapata é un pessimo cliente. Fatica a contenerlo, pur usando ogni mezzo possibile.

IGOR 6,5 - Ottima prova difensiva. Si immola in un paio di occasioni. Ci mette sempre grinta.

Gabriel STREFEZZA 6,5 - Si accentra molto, converge, svaria. Semplici lo richiama, ma lui infiamma ogni azione della SPAL.

Bryan DABO 6 - Colosso, che alterna buone giocate ad amnesie. La prova é positiva, pur con qualche sbavatura.

Simone MISSIROLI 7 - Ottima prova. Soprattutto in fase difensiva. Salva su Pasalic in modo provvidenziale, si procura punizioni imporanti.

Mattia VALOTI 7,5 - Che prestazione. Gran presenza in mezzo al campo, costante nel pressing, puntuale negli inserimenti. Realizza un gran gol e consegna i tre punti alla sua squadra. (Dal 78' VALDIFIORI SV)

Arkadiusz RECA 7 - Ex convinto e volenteroso. L'assist per il gol di Petagna é pregevole per l'azione poderosa. A sinistra domina la fascia. (Dall'85 TOMOVIC SV)

Federico DI FRANCESCO 6,5 - Frizzante finché ne ha. Veloce, dinamico, con idee. (Dal 72' FLOCCARI 6 - Entra e con esperienza gestisce un paio di palloni delicati).

Andrea PETAGNA 7 - Vede l'Atalanta e si scatena. Centra un palo con un grande stacco aereo nel primo tempo, poi nella ripresa firma l'ennesima rete dell'ex. Gran partita, fisicamente dominante.

ALL. SEMPLICI 7 - Grande SPAL, per l'atteggiamento, per la voglia, per il coraggio. Vittoria che dá un senso alla lotta salvezza.