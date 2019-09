Le pagelle di Atalanta-Torino 2-3: Zapata non basta, Izzo la decide

Le pagelle dell'Atalanta

Pierluigi GOLLINI 6 - Non è colpevole sui gol. Lui prova a tenere in partita l’Atalanta.

Rafael TOLÓI 4,5 - Strano che a tradire sia proprio lui. Si perde Izzo, ma in generale sbaglia sempre le marcature.

Berat DJIMSITI 6 - Tiene bene in marcatura su Belotti che è costretto ad agire fuori dall’area di rigore.

Andrea MASIELLO 5,5 - Sbaglia qualche movimento in diagonale su Berenguer.

Hans HATEBOER 5 - Spinge poco e sbaglia ben due gol in area di rigore.

Marten DE ROON 5,5 - Un po’ troppo lento, ingolfato dal centrocampo del Torino.

Mario PASALIĆ 6 - Fa avanti indietro tra centrocampo e attacco. Lui ci prova e fa l’assist per il primo gol di Zapata. (dal 63' Luis MURIEL 5,5 - Qualche fiammata, ma cambia poco l’inerzia).

Robin GOSENS 5,5 - Non sfonda sulla fascia, nonostante De Silvestri non sia in giornata. (dall'80' Guilherme ARANA sv - Qualche minuto per lui, ma non ha il tempo per sfondare sulla fascia).

Alejandro GÓMEZ 5,5 - Arriva in area di rigore con facilità, ma poi non concretizza la superiorità numerica. (dal 67' Ruslan MALINOVSKY 6 - Si fa vedere nella metà campo avversaria, ma è poco illuminante).

Josip ILICIC 6 - Qualche fiammata, ma quando arriva in area di rigore sbaglia l’ultimo passaggio.

Duván ZAPATA 7,5 - Una sentenza. Anche quando l’Atalanta non vince, c’è Zapata che segna due gol tutti di potenza.

All. Gian Piero GASPERINI 5,5 - La sua Atalanta reagisce, ma dopo il gol di Zapata spegne e non riesce a ribaltarla con le idee.

Le pagelle del Torino

Salvatore SIRIGU 7 - Contro Zapata c’è poco da fare, ma lui è sempre attento e tieni in piedi l’intero reparto difensivo.

Armando IZZO 7 - Fatica come tutti al cospetto di Zapata, ma tiene bene in copertura. Sempre pericoloso sui calci piazzati, ed è proprio lui a regalare il 3-2 al Torino.

Koffi DJIDJI 5,5 - Nel complesso non gioca neanche una brutta partita, ma si fa dribblare con troppa facilità da Zapata.

Kevin BONIFAZI 6,5 - Non comincia benissimo, ma si riscatta prontamente con il gol del vantaggio per il Torino.

Lorenzo DE SILVESTRI 5,5 - Sulla fascia, questa volta, non riesce a sfondare. Ha qualche occasione per crossare, ma non è preciso.

Daniele BASELLI 6,5 - Non è continuo ma sforna qualche verticalizzazione interessante verso il duo d’attacco. (dal 68' Sasa LUKIĆ 6 - Entra e aziona la prima linea di pressing sul gioco dell’Atalanta).

Armando Izzo - Atalanta-Torino - Serie A 2019/20

Tomás RINCÓN 6 - Solita partita di sostanza in mezzo al campo.

Soualiho MEÏTÉ 6,5 - Si fa vedere soprattutto nel primo tempo dove chiude tutti i buchi a centrocampo.

Ola AINA 6 - Meno pressante sulla fascia sinistra, ma gioca una buona partita difensiva su Hateboer.

Álex BERENGUER 7 - Si inserisce con i tempi giusti in area di rigore e firma l’immediato pareggio dopo la perla di Zapata. (dal 83' Diego LAXALT sv - Fa giusto in tempo per debuttare con la nuova maglia granata).

Andrea BELOTTI 6,5 - Gioca una partita di grande cuore, svariando dalla difesa fino all’attacco. Non riesce a segnare, ma porta su la squadra.

All. Walter MAZZARRI 6,5 - Pronto riscatto da parte del Toro che dimentica in fretta la sconfitta di Wolverhampton e gioca una partita di attenzione contro l’Atalanta. Non era facile, ma i granata ce l’hanno fatta sfruttando ogni debolezza dei nerazzurri.