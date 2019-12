Le pagelle di Atalanta-Verona 3-2: Malinovskyi ha classe, bene Toloi, Amrabat ovunque

===Le pagelle dell'Atalanta===

Pierluigi GOLLINI 6 - Freddato da Di Carmine due volte e senza alcuna responsabilitá.

Rafael TOLOI 6,5 - Avvia sempre lui l'azione da dietro. Un altro assist e un'altra prova gagliarda.

Berat DJIMSITI 6,5 - Gol pesante, decisivo e cercato. Dietro soffre sui tagli di Di Carmine, andando spesso in difficoltá.

José Luis PALOMINO 5,5 - Molto distratto su entrambi i gol del Verona. Dietro fatica spesso. Mezzo voto in piú perché avvia l'azione del 3-2.

Hans HATEBOER 6 - Parte nervoso, si fa ammonire, poi inizia a spingere. Suo l'assist per Malinovskyi. Nella ripresa meno arrembante del solito.

Mario PASALIC 6 - Prova in crescendo. Parte piano e svagato, chiude con il fuoco negli occhi.

Remo FREULER 6 - Partita sufficiente, pur senza incidere piú di tanto. In mezzo prova a mettere ordine, si inserisce un paio di volte. Poi esce per risparmiare energie in vista della Champions (Dal 55' DE ROON 6 - Una buona mezz'ora. Ci mette intensitá e coraggio. Un lusso sfruttarlo dalla panchina)

Timothy CASTAGNE 6 - Si procura il penalty del momentaneo 2-2. Prima aveva faticato molto con Faraoni.

Alejandro GOMEZ 6,5 - Un po' appannato nel primo tempo. Alza il ritmo nel secondo tempo e impegna quattro volte Silvestri. Sua la leadership nel forsennato finale bergamasco.

Josip ILICIC 5,5 - Parte piano, non trova spazi per le sue giocate, non brilla. Poi l'infornio muscolare. Brutte notizie per Gasperini. (Dal 28' MALINOVSKYI 7 - Gol magnifico: mancino da fuori potente e angolatissimo. Gioca con classe, tra le linee, sempre elegante)

Luis MURIEL 6 - Primo tempo decisamente negativo. Spreca una grande chance e non trova mai la giocata giusta. Nel secondo tempo é freddissimo dal dischetto. Poco altro. (Dal 77' BARROW 6 - Entra, impegna Silvestri, aumenta la pressione nerazzurra)

ALL. Gian Piero GASPERINI 6,5 - Atalanta un po' svagata dietro e messa in alcuni tratti in crisi dall'ottimo Verona del suo pupillo Juric. Mezz'ora finale di alto livello.

Luis Muriel, Atalanta-Verona, Serie A 2019-2020, Getty ImagesGetty Images

===Le pagelle del Verona===

Marco SILVESTRI 6,5 - Incolpevole sui gol subiti. Ferma tre volte Gomez, una Muriel e una Barrow.

Amir RRHAMANI 6 - Due gran chiusure in diagonale nella prima frazione. Nella ripresa soffre un po' di piú, ma resta solido.

Pawel DAWIDOWICZ 4,5 - Male. Non dá sicurezza, spesso sbaglia il posizionamento. Lento. Si fa ammonire due volte e lascia i suoi in 10.

Salvatore BOCCHETTI 5,5 - Poco deciso, poco attento. Fatica a leggere i movimenti di Muriel. Giusto sostituirlo. (Dal 46' EMPEREUR 5,5 - Insomma. Come chi l'ha preceduto. Crolla nel finale)

Davide FARAONI 6 - Assist furbo e scaltro per Di Carmine. A destra combatte e tiene bene Castagne. Grave errore nella ripresa, quando commette il fallo da rigore proprio sul belga.

Sofyan AMRABAT 6,5 - Dominante in mezzo al campo. Gioca ovunque, sempre con dedizione e qualitá. Nel finale chiude da centrale difensivo.

Miguel VELOSO 5 - Non in gran forma. Il piede é sempre educato, le gambe girano a rilento. Viene travolto nella ripresa.

Darko LAZOVIC 6,5 - A sinistra con grande impeto. Spinge e affonda, serve l'assist per il raddoppio.

Matteo PESSINA 6,5 - Grande verticalizzazione per Lazovic nell'azione del secondo gol del Verona. Buona prova da ex, peccato per l'infortunio (Dal 79' VERRE SV)

Mattia ZACCAGNI 5,5 - Impreciso in alcuni controlli banali. Protesta di continuo, fino a guadagnarsi l'ammonizione.

Samuel DI CARMINE 7,5 - Primo gol da opportunista. Rapido e pericoloso. Seconda rete da rapace. Una gran doppietta. L'Hellas ora ha trovato anche l'attaccante. (Dall'87' ADAJPONG SV)

ALL. Ivan JURIC 6,5 - Mette in seria difficoltá il suo maestro. Il Verona si conferma una bella sorpresa: messo bene in campo e coordinato.