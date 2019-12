=== BOLOGNA ===

Lukasz SKORUPSKI 6,5 - Sempre sicuro sulle palle alte, decisivo in alcune occasioni.

Takehiro TOMIYASU 7 - Criticatissimo nelle ultime uscite da terzino, stavolta è uno dei migliori in campo. Pasalic dalle sue parti crea pochi problemi e così può anche spingersi in avanti e aiutare molto il Bologna in fase offensiva.

Mattia BANI 7,5 - Insieme a Palacio il migliore del Bologna. Muriel non vede una palla ed è tutto merito suo.

Larangeira DANILO 5,5 - Meno bene rispetto al compagno di reparto. In verità la sua gara è positiva, ma ha sul groppone sia il gol preso, con Malinovskyi che gli sfugge da sotto al naso, che l'espulsione evitabile nel finale.

Stefano DENSWIL 5,5 - Partita di grande sofferenza al cospetto di Hateboer e Castagne, bada per lo più a difendere che a spingere.

Gary MEDEL 5 - Altra partita da titolare ma la sua risposta non è delle migliori: sbaglia diversi appoggi e non è utile in fase di aiuto alla difesa. (Dal 63' Mattias SVANBERG 5,5 - Non poi tanto meglio del compagno sostituito. Tantissimi errori in fase di costruzione).

Andrea POLI 6,5 - Partita da combattente per l'ex centrocampista del Milan, che addirittura trova il gol che gli mancava da una vita con un bellissimo inserimento.

Riccardo ORSOLINI 6,5 - Primo tempo forse da migliore in campo. Bravissimo in attacco, fantastico in ripartenza. Nella ripresa cala vistosamente. (Dal 90' Ibrahima MBAYE S.V).

Blerim DZEMAILI 6 - Sempre utile nel mezzo, ci prova in tutti i modi a creare in zona offensiva, purtroppo spesso sbaglia la giocata decisiva.

Nicola SANSONE 5,5 - Tantissima corsa per l'ex giocatore del Parma, ma a vuoto e purtroppo non riesce mai ad essere pericoloso in zona gol.

Rodrigo PALACIO 7,5 - Eterno. Da quanto corre sembra un ragazzo di vent'anni. Macina kilometri per quasi tutta la gara, svaria su tutto il fronte offensivo. Trova il gol e va vicino al raddoppio in moltissime altre occasioni. Esce sfinito tra gli applausi. (Dal 79' Federico SANTANDER 6 - Entra ed è utile per tenere alta la squadra)

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6,5 - Bella partita del Bologna che oggi non ruba nulla. Buona gara in toto della squadra. Grande prestazione di Orsolini e Palacio. Tre punti fondamentali in ottica classifica.

Rodrigo Palacio, Bologna-Atalanta, Getty ImagesGetty Images

=== ATALANTA ===

Pierluigi GOLLINI 7 - Solido nelle uscite, decisivo in alcune parate, soprattutto quella clamorosa nel primo tempo su Palacio.

Rafael TOLOI 6 - Nonostante un Palacio in giornata di grazia, non subisce più di tanto la velocità dell'argentino.

Berat DJIMSITI 6 - Soffre nei primissimi minuti, poi esce alla distanza e non sbaglia più nulla.

José Luis PALOMINO 5,5 - La prestazione non è così negativa, ha però sulla coscienza il gol del raddoppio avversario di Poli.

Timothy CASTAGNE 6 - Uno dei problemi di questo match dell'Atalanta è la poca spinta sulle fasce nella prima frazione. Sufficiente la partita di Castagne sulla fascia, ma con un Denswil sempre arretrato, poteva spingere un po' di più. (Dal 64' Hans HATEBOER 6,5 - Entra e si fa notare per diversi cross nel suo lato di competenza.

Marten DE ROON 6 - Uno dei pochi sufficienti del centrocampo bergamasco. Va su tutti i palloni senza paura e fa il solito preziosissimo lavoro in mezzo al campo.

Remo FREULER 5 - Lo svizzero fa fatica a trovare la posizione giusta in mezzo al campo per tutto il primo tempo. Così ad inizio ripresa Gasperini decide di toglierlo. (Dal 53' Musa BARROW 6,5: E' lui che cambia l'Atalanta permettendogli di trovare il pareggio in poco tempo. Purtroppo però nel finale ha due ghiotte occasioni per il pareggio ma non centra mai la porta).

Robin GOSENS 5,5 - Dopo la grandiosa partita in Champions, non riesce a confermarsi. Male sulla sua fascia, non spinge praticamente mai. Pochi cross dalla sua parte.

Mario PASALIC 5 - Oggi male. Non riesce mai a rendersi utile in fase offensiva. Nel primo tempo sbaglia anche un gol assurdo, era più facile metterla dentro.

Ruslan MALINOVSKYI 7 - Prosegue il suo grande momento di forma. Anche oggi è uno dei migliori della Dea, con il gol trovato e altre giocate fondamentali per la squadra. Nel finale è quello che crede maggiormente nel pareggio. Purtroppo non trova la porta.

Luis MURIEL 5 - Primo tempo annullato da Bani. Nella ripresa si fa notare su qualche pallone ma è troppo poco per uno come lui. (Dall'82' Ebrima COLLEY 6: Entra e grazie ai suoi guizzi fa espellere Danilo).

All. Gian Piero GASPERINI 5,5 - In fin dei conti alla sua Atalanta manca solo la concretezza. Inizia male il match, ma poi la squadra sale di ritmo e le occasioni fioccano. Purtroppo il pareggio non arriva e quelle davanti in classifica hanno la possibilità di fuggire.