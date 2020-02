Le pagelle di Bologna-Brescia 2-1: Orsolini vince la "sfida azzurra" con Tonali, Palacio pasticcione

--- Le pagelle del Bologna ---

Lukasz SKORUPSKI 6 - Spettatore non pagante per gran parte della partita. L'unica nota negativa del suo pomeriggio? Il Bologna manca il clean sheet per la 17° gara consecutiva per "colpa" di Torregrossa

Ibrahima MBAYE 6 - Frana addosso a Dessena alla mezz'ora: un'ingenuità che costa l'1-0 del Brescia. Si riscatta 8 minuti più tardi con l'assist puntuale per Orsolini. Un bonus che compensa la distrazione difensiva (dall'81' SANTANDER S.V.)

DANILO 6 - Non va mai in affanno complici i pochi pericoli creati dall'attacco delle Rondinelle

Mattia BANI 7 - L’eroe del Dall’Ara grazie alla zampata in zona Cesarini. E’ il suo quarto gol in campionato. E’ lui l’uomo in più di Sinina

Stefano DENSWIL 6,5 - Placa egregiamente le sportellate di Torregrossa e si esalta in attacco con diversi cross precisi

Andrea POLI 6,5 - Reattivo e sempre nel posto giusto. Legna e qualità al servizio del Bologna. Unica pecca? L'ammonizione che gli costa la diffida con la Roma

Jerdy SCHOUTEN 6 - Sfiora il gol in avvio, contiene Tonali per tutta la partita. Basta e avanza

Riccardo ORSOLINI 7 - Una splendida vetrina per Euro 2020. L'attaccante di Ascoli Piceno è sempre al centro della manovra rossoblù: Mateju è in perenne difficoltà sulle sue sgroppate, Chancellor viene "scherzato" sulla girata dell'1-1 che è l'emblema delle qualità di Riccardo: potenza e fantasia. Cala un po' nella ripresa. A partire da marzo 2019, è il terzo attaccante più giovane ad aver preso parte attiva ad almeno 19 gol, dopo Mbappé e Rashford. Tanta roba (dal 71' SKOV OLSEN 5,5 - Entra e sbaglia un gol già fatto a tre metri dalla porta)

Roberto SORIANO 6,5 - Gara di sacrificio dell'ex Sampdoria che ha anche l'occasione di firmare il 2-1 di testa nel finale

Nicola SANSONE S.V. - Sfortunato: è costretto a chiedere il cambio subito per un problema muscolare (dal 10' BARROW 7 - Impatto devastante con la partita per il gambiano: tre occasioni nel primo quarto d'ora sono il frutto dei suoi movimenti in orizzontale e in verticale che complicano la vita alla retroguardia bresciana. Nel finale è protagonista del gol-partita con il cross deviato da Palacio

Rodrigo PALACIO 5,5 - Due errori clamorosi macchiano il suo primo tempo: l'ex Inter spreca lanciato a rete a tu per tu con Joronen e allo scadere sbaglia a porta vuota un facile tap-in. Nella ripresa si riscatta parzialmente prolungando il cross di Barrow

All. Sinisa MIHAJLOVIC 7 - Una vittoria nel segno di Sinisa. Il guerriero è tornato in trincea dopo le cure antivirali di inizio settimana che l'hanno tenuto lontano dai campi di allenamento. Il Dall'Ara lo saluta con una standing ovation, lui ripaga con tre punti in rimonta. L'ennesima: diventano così 14 i punti recuperati dai rossoblù da situazione di svantaggio. Nessuno ha fatto meglio in Serie A. Una vittoria nel segno di Sinisa, appunto.

Mattia Bani esulta per il gol all'89' contro il BresciaGetty Images

--- Le pagelle del Brescia ---

Jesse JORONEN 6 - La sua uscita bassa nel primo tempo su Palacio è da applausi, sul gol di Orsolini scende in ritardo. Sul 2-1 non può nulla

Stefano SABELLI 5,5 - Dalla sua parte Barrow fa il bello e il cattivo tempo

Andrea CISTANA 4,5 - Macchia irrimediabilmente la sua prestazione con il buco sul gol-partita di Bani. Chiusura rivedibile

Jhon CHANCELLOR 5 - Come il compagno di merende, un suo errore è causa di un gol del Bologna. Sulla piroetta di Orsolini è lentissimo

Ales MATEJU 5 - Provvidenziale in diverse ripartenze del Bologna, riesce a tratti ad arginare Orsolini. Fallisce all'89' in marcatura su Bani

Dimitri BISOLI 6 - Senza infamia e senza lode. Prova a fare filtro al posto di Tonali

Sandro TONALI 5,5 - Sottotono rispetto al suo standard abituale anche per un evidente calo fisico. Sacrosanto: dall'inizio del campionato il classe 2000 ha saltato solo una partita per diffida. Al Dall'Ara è incastrato nella morsa di Schouten e Poli e non riesce quasi mai a uscirne. Quasi, perchè l'assist per Dessena in occasione del rigore per il Brescia porta la sua firma

Daniele DESSENA 6 - Sempre nel vivo dell'azione, è uno dei più positivi delle Rondinelle. E' bravo a guadagnarsi il rigore sul dribbling su Mbaye (dal 60' MARTELLA 5,5 - Non riesce a dare la fiammata)

ROMULO 5,5 - Si vede poco, ma lotta come un leone. Purtroppo non basta (dal 72' NDOJ 5,5 - Costretto ad arginare l'assalto finale dei padroni di casa, non dà il valore aggiunto)

Florian AYÉ 5 - Ancora preferito a Donnarumma come contro il Milan. Prestazione ectoplasmatica, soprattutto se messa a paragone con quella del suo collega di reparto (dal 77' DONNARUMMA S.V.)

Ernesto TORREGROSSA 6,5 - Lotta, subisce falli e tiene spesso il pallone per far alzare la squadra. Spiazza Skorupski dal dischetto ed è l'unico pericoloso nel Brescia. Rischia la seconda ammonizione in un paio di occasioni: il migliore della squadra di Corini

All.: Eugenio CORINI 5 - Il suo Brescia crea troppo poco e si perde sempre nel finale. Come all'andata sono gli ultimi 10 minuti a fare la differenza: con questo atteggiamento si va diretti in Serie B.