Le pagelle di Bologna-Fiorentina 1-1: Orsolini decisivo, Benassi rinato, Vlahovic assente

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6,5 – A conti fatti la sua parata su Chiesa a negare il possibile 0-2 è provvidenziale. Non può opporsi al tiro di Benassi nel primo tempo.

Takehiro TOMIYASU 6 – Dalla sua parte c’è Dalbert ed è il terzino dei felsinei a vincere la maggior parte dei duelli.

Mattia BANI 6 – Dietro regge l’urto, pur senza ergersi a baluardo, e nel finale sfiora il gol in spaccata costringendo Dragowski alla parata.

DANILO 6 – Ordinato e pulito, limita Vlahovic e anche fisicamente non teme il confronto.

Stefano DENSWIL 5,5 – Pol Lirola lo punta e riesce spesso a sfondare nella sua corsia di competenza (dal 76’ Andreas SKOV OLSEN s.v.).

Andrea POLI 5,5 – Al piccolo trotto cerca di formare uno schermo con Medel ma la qualità latita (dal 58’ Federico SANTANDER 5,5 – Entra per aumentare il peso dell’attacco ma non lascia il segno).

Gary MEDEL 5,5 – Un suo rinvio interlocutorio diventa preda di Benassi per la magia che sblocca il risultato. Rimedia il solito cartellino perché se c’è da lottare lui non si tira certo indietro (dall’83’ Mattias SVANBERG s.v.).

Riccardo Orsolini esulta senza freni per il gol in Bologna-FiorentinaGetty Images

Riccardo ORSOLINI 7 - A fine match sembra un bambino e non riesce a smettere di ridere. Regala un pareggio ormai insperato al Bologna con una punizione velenosa: lui ci prova sempre e viene premiato dopo svariati tentativi.

Roberto SORIANO 5,5 – E’ il più spento nell’attacco dei padroni di casa. Non regala nemmeno una conclusione degna di nota e tra le linee non ispira i compagni di squadra.

Nicola SANSONE 6 – Ci prova a più riprese, ma i suoi affondi vengono disinnescati da Dragowski.

Rodrigo PALACIO 6,5 – Dimostra 20 anni. Vola, si sacrifica, è sempre pericoloso e cala solo alla distanza perché, in realtà, di anni ne ha 37. Cuore immenso.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6,5 - Il Bologna è la squadra che ha segnato più reti su sviluppi di calcio da fermo (26) nell’anno solare 2019 in Serie A. Per non perdere le buoni abitudini, Orsolini timbra così un pareggio meritato per il gioco espresso, in particolare nella prima frazione.

Le pagelle della Fiorentina

Bartłomiej DRAGOWSKI 6 – E’ il duro destino dei portieri. Magari non è bello da vedere stilisticamente, ma è estremamente efficace. Rovina una prestazione da 7 facendosi sorprendere al minuto 94: la punizione di Orsolini non era imparabile.

Nikola MILENKOVIC 6 – Rischia l’autogol ma alla fine riesce a contenere le folate di Palacio e compagni.

German PEZZELLA 5,5 – Il senso della posizione lo premia, nonostante abbia di fronte un cliente ostico come Palacio, e comanda la retroguardia con una discreta sicurezza. Commette, però, una leggerezza concedendo la punizione che porta all’1-1.

Martin CACERES 6 – Anche lui fa correre un brivido sulla schiena di Dragowski con una deviazione che per poco non lo beffa. Per il resto, però, spazza senza fronzoli.

Pol LIROLA 6 – Concede qualcosa in fase difensiva, ma appena ne ha la possibilità si sovrappone cercando di guadagnarsi il fondo del campo per andare al cross.

Marco Benassi esulta per il gol al Bologna - Serie A 2019-2020Getty Images

Marco BENASSI 6,5 - Non trovava il gol dal 27 gennaio 2019: dopo quasi un anno può liberare tutta la sua gioia per una rete capolavoro. Con Montella vedeva poco il campo, nella gestione Iachini può tornare protagonista.

Erick PULGAR 6 – Contro la sua ex squadra cerca di ben figurare. Regala un brivido con una punizione calciata sopra la traversa, fuori di pochissimo.

DALBERT 5 – Commette davvero troppi errori, tra cui un contropiede malamente sprecato. Esce con i crampi (dall’82’ Lorenzo VENUTI s.v.).

Gaetano CASTROVILLI 6 – Non è una delle sue giornate più proficue. Freno a mano tirato e poca inventiva, anche se il dinamismo non manca. Da lui, oltre alla corsa, è lecito attendersi di più (dal 90’ Federico CECCHERINI s.v.).

Federico CHIESA 5,5 – Spreca una ghiotta opportunità nel secondo tempo con cui avrebbe potuto fissare lo 0-2. Nel primo si guadagna una chance ma non supera il sempre vigile Skorupski.

Dusan VLAHOVIC 5 - Fuori dai radar per tutto il match, spreca un invito di Chiesa intestardendosi e cercando di fare tutto da solo. Poi viene sostituito. Pomeriggio da dimenticare (dal 67’ Kevin-Prince BOATENG 5,5 – Non dà nessun contributo alla causa viola nel tempo a disposizione. Non era facile perché il Bologna era alla costante ricerca del pareggio e i palloni a disposizione erano pochi).

All. Giuseppe IACHINI 6 – Un calcio piazzato gli rovina l’esordio sulla panchina della Fiorentina. Per quanto visto in campo, il pareggio è giusto ma farsi riagguantare così lascia l’amaro in bocca. La Viola rimanda ancora l’appuntamento con i tre punti.