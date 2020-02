Le pagelle di Bologna-Genoa 0-3: Schouten ingenuo, che bravo Soumaoro

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 6 - Si oppone con grande bravura a Sanabria e a Sturaro, ma non basta. Alla fine, pur senza grosse colpe, deve arrendersi per tre volte.

Takehiro TOMIYASU 6 - Più che il terzino fa l'ala aggiunta, specialmente nella ripresa. Generoso nell'appoggiare continuamente l'azione offensiva.

Mattia BANI 6 - Individualmente regge nonostante il ko. Se non altro non commette errori particolarmente gravi (dal 61' Nicolas DOMINGUEZ 5,5 - Non un grande impatto. Non ha il piede particolarmente registrato)

DANILO 5 - In ritardo su Soumaoro, che non lo perdona portando il Genoa in vantaggio. E poi si fa ubriacare da Sanabria, senza riuscire a fermarlo. Serata no per il brasiliano.

Stefano DENSWIL 4,5 - Impacciato e mai propositivo. Nei minuti finali mette ancor più nei guai il Bologna, stendendo malamente Sturaro in area e facendosi espellere.

Jerdy SCHOUTEN 4,5 - Giocherebbe pure una buonissima prima mezz'ora, se non fosse per l'intervento fuori tempo su Behrami che costringe il Bologna all'inferiorità numerica. Scriteriato.

Andrea POLI 5,5 - Cerca di dare il proprio contributo con corsa, grinta e qualche inserimento. Tutto inutile.

Riccardo ORSOLINI 5,5 - Gira poco. Un paio di buoni spunti e poco altro prima della "solita" sostituzione con Skov Olsen. Non può essere sempre in giornata (dal 61' Andreas SKOV OLSEN 5 - Delude. Perde il duello con Criscito e, quando può crossare, lo fa sempre male)

Mattias SVANBERG 6 - Con l'assenza di Soriano, gioca qualche metro più avanti rispetto al solito. Dopo il rosso a Schouten può far poco, anche se sfiora il gol di testa (dal 79' Musa JUWARA s.v.)

Musa BARROW 5,5 - Sempre vivace, sempre in cerca della giocata risolutiva. Che però, a differenza della splendida notte dell'Olimpico, non arriva.

Rodrigo PALACIO 6 - Si guadagna la sufficienza per la sua capacità di tenere qualsiasi avversario sempre in apprensione. Purtroppo per il Bologna, non basta.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 5,5 - Maledice l'espulsione che lo costringe a rivedere i propri piani. E nemmeno le sostituzioni sortiscono l'effetto sperato.

Antonio Sanabria - Bologna-Genoa Serie A 2019-20Getty Images

Le pagelle del Genoa

Mattia PERIN 6 - Imprevedibilmente, trascorre un'ora e mezza senza particolari sussulti. L'inferiorità numerica a cui è presto costretto il Bologna gli facilita la vita.

Davide BIRASCHI 6 - Con Barrow e Palacio non vive mai sonni particolarmente tranquilli. Sia da terzo di difesa, sia da esterno dopo l'uscita di Ankersen.

Adama SOUMAORO 7 - Ottimo contro il Cagliari, ottimo anche oggi. In difesa non sbaglia praticamente nulla e, oltre a questo, si prende il lusso di firmare il preziosissimo gol del vantaggio.

Andrea MASIELLO 7 - Molto bene anche lui. Alle sue chiusure tempestive - una addirittura fondamentale per impedire a Orsolini di andare in porta - abbina il tiro-cross che manda a segno Soumaoro.

Peter ANKERSEN 5,5 - Si scrolla di dosso Barrow solo dopo l'espulsione di Schouten, ma rischia con un brutto fallo su Svanberg. E Nicola lo toglie all'intervallo (dal 46' Edoardo GOLDANIGA 6 - Fa il suo in difesa accanto agli ottimi Soumaoro e Masiello)

Ivan RADOVANOVIC 6,5 - Trae giovamento dal suo spostamento da regista a mezzala: porta maggiore qualità alla manovra e apre l'azione del vantaggio (dal 75' Francesco CASSATA s.v.)

Valon BEHRAMI 6 - Prezioso davanti alla difesa. Prende il posto di Radovanovic e dà il proprio contributo in termini di grinta e intensità.

Stefano STURARO 7 - Aggressività, interventi importanti e pure qualche inserimento. Va vicino al gol con un destro da fuori che costringe Skorupski a superarsi e, nel finale, si guadagna un rigore.

Domenico CRISCITO 7 - Esperienza al potere. Soffre qualcosina con Orsolini, riuscendo però a limitare l'avversario diretto, e con Skov Olsen ha gioco facile. Chiude realizzando freddamente il rigore del 3-0.

Goran PANDEV s.v. (dal 13' Andrea PINAMONTI 5,5 - Non combina granché. Per sua fortuna ci pensano i compagni a portare a casa un successo importantissimo)

Antonio SANABRIA 7 - Uno dei grandi protagonisti del colpaccio del Genoa. Stupenda la rete che, in pratica, mette il sigillo sul match. E poi avvia pure l'azione del tris.

All. Davide NICOLA 7 - Al Genoa la musica è cambiata. Viene beneficiato dal rosso a Schouten, ma la buona organizzazione del Genoa era evidente anche sullo 0-0.