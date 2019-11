Le pagelle di Bologna-Inter 1-2: Lukaku devastante, sorpresa Lazaro; Orsolini sciagurato

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 7 – Para tutto, o quasi, arrendendosi solo nel finale allo stra potere di Romelu Lukaku.

Ibrahima MBAYE 5,5 – Parte bene, ma nella seconda parte di gara soffre e “pasticcia” in fase difensiva.

Mattia BANI 5,5 – Ci prova in tutti i modi ad arginare Lukaku, soccombendo solo nel finale.

DANILO 6 - Presidia la sua zona e sa come rendersi pericoloso dalle parti di Handanovic.

Ladislav KREJCI 6,5 – Spinge con buona continuità sulla sinistra, facendosi apprezzare anche per abnegazione in fase difensiva. Non fa rimpiangere Dijks.

Andrea POLI 6 - Lotta come un leone a centrocampo, prima di abdicare quando si accende la spia della riserva. (72' MEDEL 5,5 - Troppo nervoso contro la sua ex squadra)

Roberto SORIANO 7 – Dinamico e generoso. Il gol è un giusto premio a una prestazione di qualità: fino all’ingresso in scena di Lukaku, l’MVP era lui. (77’ DZEMAILI sv)

Mattias SVANBERG 6,5 – Solido e qualitativo in mezzo al campo. Suo l’assist per Soriano, ma anche tanti altri spunti coraggiosi.

Riccardo ORSOLINI 4,5 – Molto male. Non incide in fase offensiva ed è deleterio nell'area del Bologna provocando il rigore della vittoria nerazzurra. Serata pessima per il talento felsineo.

Rodrigo PALACIO 6 – Lotta là davanti e fa reparto con i suoi scaltro movimenti. Giallo nel finale: cade al limite dell’area, probabilmente spinto da un avversario. Duro a morire.

Nicola SANSONE 5,5 – Non particolarmente efficace negli ultimi metri, stretto nella morsa dei centraloni nerazzurri. (85’ SANTANDER sv)

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6 – Il suo Bologna cede solo nel finale ma lotta senza soluzione di continuità tenendo testa a un’Inter affamata. Questa squadra ha tutto per salvarsi, anche con una certa tranquillità.

Romelu Lukaku in rete durante Bologna-Inter 2019LaPresse

Le pagelle dell’Inter

Samir HANDANOVIC 5,5 – Non impeccabile sul destro dalla distanza di Soriano, seppur deviato. Non in serata di grazia, per una volta.

Milan SKRINIAR 6,5 – A volte pecca di presunzione e si toglie qualche licenza poetica, ma nel complesso è il solito colosso.

Stefan DE VRIJ 6,5 – Sfortunato nel deviare la traiettorie del destro di Soriano e renderla illeggibile per Handanovic, ma dietro non demerita affatto.

Alessandro BASTONI 6 – Qualche sporcatura in fase di impostazione ma porta a casa la pagnotta con una prestazione tignosa.

Valentino LAZARO 7 – La sorpresa di giornata. Entra in campo carichissimo e, per quanto altrerni cose buone ad altre molto meno sulla fascia, si rivela un fattore sulla fascia destra. E se da ora in avanti diventasse un punto fermo? (85' POLITANO s.v.)

Roberto GAGLIARDINI 5 – Soffre molto a centrocampo e non è preciso quando si stacca per inserirsi davanti (72’ VECINO 5,5 – Ingresso non particolarmente fortunato, poco lucido l’uruguagio).

Marcelo BROZOVIC 5,5 - Oggi meno incisivo del solito. Linee di passaggio insolitamente sporche e qualche svarione qua e là.

Nicolò BARELLA 6,5 – Molto bene per dinamismo e qualità profusa. Il suo apporto, insomma, non manca mai.

Cristiano BIRAGHI 6 – Meglio in fase offensiva, dove sforna cross non sfruttati dai compagni. Dietro non sempre è impeccabile. (75’ CANDREVA 6 – Subito in partita l’esterno nerazzurro).

Lautaro MARTINEZ 7 – Spina nel fianco per la difesa del Bologna, miccia sempre sul punto di esplodere. Strepitoso a tratti quando protegge palla e si gira per cercare la conclusione. Il suo mancato ingresso nel tabellino dei marcatori appare casuale. Dato non banale, è lui a procurarsi il penalty della vittoria.

Romelu LUKAKU 8 – A tratti devastante, cerca il gol con insistenza sin dalle prime battute e dilaga nel finale con guizzo da opportunista e freddezza clamorosa dal dischetto. Inarrestabile, prolungamento del Conte-pensiero sul campo da gioco. Uomo franchigia.

All. Antonio CONTE 6,5 – Segnale importante. L’Inter va sotto nel momento peggiore ma non si perde d’animo e trova una vittoria siderale per autostima e classifica. La sensazione è che questa squadra possieda la determinazione del suo allenatore e sino all’ultimo sia destinata a dare battaglia.