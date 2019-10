Le pagelle di Bologna-Lazio 2-2: Immobile letale, Correa rovina tutto

Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 5,5 – Sventa un paio di angoli velenosi e cerca di reggere la baracca. Sul rigore ringrazia anche lui Correa. Sulla prima rete subita, però, si fa sorprendere sul suo palo.

Takehiro TOMIYASU 6 – Una bella chiusura, delle belle discese e una buona spinta. L’unico errore è sul rimpallo che rischia di mandare in gol Correa nel finale.

Mattia BANI 5,5 – Soffre insieme a Danilo, ma almeno cerca di mettere qualche pezza.

DANILO 4,5 – Non prende mai Immobile. Giornata no, coronata dal fuorigioco attivo sul possibile 3-2 di Svanberg su punizione.

Ladislav KREJCI 7 - Era finito nel dimenticatoio, ma ritrova titolarità e gol. Ossigeno per lui che non digerisce il ruolo di comparsa. Sempre nel vivo delle azioni.

Gary MEDEL 5,5 – Si sacrifica con il rosso su Correa. Un fallo che evita un’evidente opportunità di segnare una rete. Per il resto, si mette in mostra per il solito lavoro in copertura.

Andrea POLI 6 – Una gara di quantità e qualità. Va vicino al bersaglio grosso dalla distanza.

Riccardo ORSOLINI 7 – Un assist al bacio per Krejci e un lavoro di alto livello sulla corsia destra. Svaria e crossa (dall’82’ Andreas SKOV OLSEN 5,5 – Spreca di testa il 3-2 nel recupero).

Mattias SVANBERG 7 – Una sorpresa. Moto perpetuo tra centrocampo e attacco e un gol annullato, ma la punizione era ben calciata (dal 72’ Jerdy SCHOUTEN 5,5 – Dinamismo ma poche idee nei venti minuti finali).

Nicola SANSONE 5,5 – Ha un’opportunità ma si fa ipnotizzare da Strakosha. In ombra (dall’86’ Federico SANTANDER s.v.).

Rodrigo Palacio in Bologna-Lazio - Serie A 2019-2020Getty Images

Rodrigo PALACIO 6,5 – Un gol, tanta corsa e una buonissima prova, rovinata solo dal fallo da rigore su Acerbi. Per sua fortuna non paga dazio.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6,5 – I suoi ragazzi offrono una prova generosa. Pareggio meritato.

Sinisa Mihajlovic in Bologna-Lazio - Serie A 2019-2020Imago

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6,5 – Subisce due gol ma ne evita uno praticamente fatto su Sansone. Molto sollecitato, fa il suo dovere.

LUIZ FELIPE 5 – Partita complicata. Non marca Krejci sul primo gol subito, viene ammonito e viene sostituito per evitare guai peggiori (dal 61’ BASTOS 6 – La Lazio soffre il giusto nel finale e se la cava).

Francesco ACERBI 6,5 – Il migliore del reparto difensivo. Si procura il rigore della possibile vittoria ma non basta perché Correa spreca tutto.

Stefan RADU 6 - Positivo in avvio, poi cala con il passare dei minuti. Lottatore.

Adam MARUSIC 5 – Spento sulla corsia di competenza. La staffetta con Lazzari non è sempre semplice da digerire.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5,5 – Spento rispetto ad altre occasioni. Sparacchia in curva un paio di conclusioni.

Lucas LEIVA 4,5 – Doppio giallo in nove minuti per il centrocampista. È a dir poco ingenuo a lasciare i suoi compagni in inferiorità numerica.

LUIS ALBERTO 6,5 – Innesca Immobile per il 2-2. Mette lo zampino quando conta.

Senad LULIC 6 – Fa e disfa. Rimedia una magra figura con Orsolini nell’uno contro uno, ma poi regala a Immobile l’assist per il primo pareggio (dall’80’ JONY s.v.).

Joaquin CORREA 5 - Ha il merito di causare l’espulsione di Medel, ma sbaglia un gol facile davanti a Skorupski e fallisce soprattutto il rigore del possibile 2-3. In Siviglia-Leicester aveva fallito il suo primo penalty, il secondo lo scaraventa sulla traversa: zero su due. Non doveva calciarlo lui.

Ciro IMMOBILE 7,5 - Letale, segna una doppietta da bomber di razza e tiene a galla la Lazio nel momento più difficile. Finalizzatore. Ottava rete in stagione, settima in campionato (dal 61’ Marco PAROLO 6 – Cerca di dare ordine e copertura nella mezz’ora a disposizione).

All. Simone INZAGHI 5,5 – Lazio stanca dopo l’Europa League. Alla fine il pareggio è giusto, ma la chance per vincerla era a disposizione. Perché far calciare il rigore decisivo a Correa? Errore grave.