Le pagelle di Bologna-Milan 2-3: Piatek brilla, Hernandez fa e disfa. Serata no per Tomiyasu

BOLOGNA

Lukasz SKORUPSKI 6 - Spiazzato nettamente da Piatek dal dischetto e incolpevole in occasione del gol di Hernandez. Fa venire qualche brivido ai tifosi emiliani quando usa i piedi, che certamente non sono il suo forte. Guadagna la sufficienza nei minuti di recupero con due ottime parate su Castillejo e Hernandez.

Takehiro TOMIYASU 4,5 - Brusco passo indietro del terzino giapponese che vive una serata da incubo: è lui a commettere il primo errore che dà il la all'azione dello 0-1 del Milan ed è sempre lui che respinge malamente il pallone che Bonaventura insacca dal limite.

Mattia BANI 5 - Ingenuo quando commette il fallo da rigore su Piatek: si fa rubare il tempo dal polacco e poi lo tampona. Qualche indecisione anche in fase di disimpegno.

Larangeira DANILO 5,5 - Se la cava meglio rispetto al compagno di reparto e non commette grandi sbavature. Resta il fatto che il Bologna concede troppi spazi in mezzo e la colpa è anche sua.

Stefano DENSWIL 6 - Partita di grande sofferenza al cospetto di Conti e Suso. Guadagna la sufficienza perché mette lo zampino nell'autogol di Hernandez tentando l'anticipo sul corner di Sansone.

Jerdy SCHOUTEN 5 - Mihajlovic gli dà una maglia da titolare ma la sua risposta non è delle migliori: sbaglia diversi appoggi e si fa spesso prendere di infilata dai centrocampisti del Milan. Rimane negli spogliatoi nell'intervallo.

dal 46' Mattias SVANBERG 5 - Non fa meglio del compagno di reparto. Tantissimi errori in fase di costruzione e un paio di conclusioni altissime che fanno infuriare i tifosi del Bologna.

Andrea POLI 6 - Partita da combattente per l'ex centrocampista del Milan, che va anche vicino al gol con un destro ravvicinato messo in corner da un reattivo Donnarumma.

Andreas SKOV OLSEN 5 - Da metà campo in su non si vede quasi mai e in fase difensiva fa ancora peggio quando si perde Theo Hernandez che gli sbuca alle spalle e segna la rete del momentaneo 2-0. Nella ripresa prova a riscattarsi ma non riesce a pungere.

dal 77' Riccardo ORSOLINI 6,5 - Gioca una ventina di minuti ma riesce a lasciare il segno procurandosi il rigore poi trasformato da Sansone. Fosse entrato un pochino prima...

Blerim DZEMAILI 5,5 - Prova a bissare il gioco di prestigio di Napoli mandando in porta Sansone con un tocco illuminante dal limite dell'area. È l'unica cosa che fa, troppo poco per meritare la sufficienza.

dal 64' Federico SANTANDER 6 - La mancanza di un centravanti di riferimento nella formazione titolare è una delle principali cause dello scialbo Bologna visto per più di un'ora. Il suo ingresso dà fastidio a Romagnoli e Musacchio.

Nicola SANSONE 6,5 - Bel duello a tutta fascia con Conti. Ha il merito di battere il corner da cui nasce l'autorete di Hernandez e - soprattutto - di trasformare il rigore che riapre la partita al minuto 84. Poche cose, ma pesanti e decisive.

Rodrigo PALACIO 6 - Solita prova di personalità del 37enne argentino che ripaga la fiducia concessagli da Mihajlovic con una prova generosa. Quando ha il pallone tra i piedi fa sempre la cosa giusta.

All.. Sinisa MIHAJLOVIC 5,5 - Bologna non pervenuto per più di un'ora e sulla squadra piovono giustamente fischi. I cambi di Santander e Orsolini sono giusti ma tardivi. Il suo bellissimo ritorno in panchina avrebbe meritato una prestazione più convincente da parte dei suoi giocatori.

Theo Hernandez - Bologna-Milan - Serie A 2019/2020 - LaPresseLaPresse

MILAN

Gianluigi DONNARUMMA 6 - Sbaglia un disimpegno in avvio con i piedi, poi sporca i guantoni solamente quando mette in corner un destro da due passi di Poli. Intuisce il rigore di Sansone, ma non ci arriva.

Andrea CONTI 6,5 - Conferma di essere in rapido miglioramento in entrambe le fasi. Controlla senza affanni le avanzate di Sansone, spinge con continuità sopratttutto nel primo tempo e crea spesso la superiorità numerica.

Mateo MUSACCHIO 6 - Qualche indecisione negli appoggi, ma anche tanta grinta e nessuna paura quando si tratta di lottare fisicamente. Tiene botta a Santander e a conti fatti concede pochissimo agli attaccanti del Bologna.

Alessio ROMAGNOLI 6,5 - Commette un solo vistoso errore quando permette a Santander di involarsi sulla destra. Per il resto della gara è sempre concentrato e nel posto giusto.

Theo HERNANDEZ 6 - Quando parte in velocità è devastante. Firma il quarto gol in campionato che fa di lui il terzino più prolifico nella storia del club rossonero alla stagione d'esordio. Quando deve difendere, però, non ci siamo: firma un'autorete di braccio e causa il rigore travolgendo Orsolini in modo goffo.

Franck KESSIE 6 - Confermato titolare da Pioli, gioca una partita di sostanza confermando le sue caratteristiche: utile quando si tratta di spezzare il gioco altrui, meno quando serve lucidità per ripartire.

Ismael BENNACER 6,5 - Regia precisa e ordinata, non spreca mai un pallone e lo gioca sempre a terra. Rimedia un'ammonizione eccessiva dopo pochi minuti che lo condiziona: anche per questo Pioli gli risparmia gli ultimi 20 minuti.

dal 70' Lucas BIGLIA 6 - Pioli gli chiede di gestire con esperienza gli ultimi minuti e l'argentino risponde presente. Un paio di palloni recuperati gli valgono la sufficienza.

Giacomo BONAVENTURA 7 - Giocatore fondamentale per questo Milan per corsa, tecnica e capacità di inserimento. Il gol (il suo secondo stagionale) è splendido: controllo di destro e sinistro a giro nell'angolino basso. Ritrovato.

dal 79' Lucas PAQUETÀ 5,5 - A differenza di Biglia non entra in partita nel modo giusto. Lezioso in alcuni tocchi, in quella fase della partita sarebbe servita maggiore concretezza.

SUSO 6,5 - Spesso rallenta la manovra d'attacco perché tocca il pallone sempre una volta di troppo. Però l'assist per il gol di Hernandez è un colpo di genio, un sinistro magico che taglia in due la difesa del Bologna. Nella ripresa sbaglia qualche tocco di troppo.

Krzysztof PIATEK 7 - Decisamente più vivo rispetto a quanto si era visto nelle ultime partite. Si muove su tutto il fronte d'attacco e ha il doppio merito di procurarsi il rigore per poi trasformarlo con freddezza. Propizia anche il 3-1 di Bonaventura con un traversone basso dalla destra e nel finale si rende utile tenendo alta la squadra. Finalmente una prestazione convincente del polacco.

Hakan CALHANOGLU 6 - Alti e bassi per il turco che parte bene entrando nell'azione dello 0-1. Nella ripresa impegna Skorupski con un destro al volo, poi si eclissa.

dall'85' Samu CASTILLEJO s.v. - In campo per pochi minuti, fa in tempo a sfiorare il gol con un destro che finisce di un niente sopra la traversa complice la deviazione di Skorupski.

All.: Stefano PIOLI 6,5 - I progressi dal punto di vista della manovra si erano già visti - seppure a sprazzi - contro Juventus e Napoli. Al Dall'Ara arriva la seconda vittoria consecutiva che consente ai rossoneri di respirare e guardare la classifica con un occhio diverso. La qualità del gioco visto sia a Parma che a Bologna fa ben sperare per il futuro.