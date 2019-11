Le pagelle di Bologna-Parma 2-2: Kulusevski fenomeno, bene Palacio e Orsolini

=== BOLOGNA ===

Lukasz SKORUPSKI 6 – Incolpevole sui gol, bravo su Kulusevski nel finale.

Ibrahima MBAYE 5 – Spinge male e difende male. Orsolini fa un'ottima partita, lui non lo aiuta mai. (Dal 77' Andreas SKOV OLSEN S.V).

Takehiro TOMIYASU 6 - Rientra dopo più di un mese di assenza e non fa rimpiangere gli assenti. (Dall'84' Nehuén PAZ 6,5 - Ha il merito in maniera forse un po' casuale di trovare l'assist per il pareggio).

Stefano DENSWIL 6 - Grazie alla sua velocità resiste ai numerosi contropiedi della squadra ducale.

Ladislav KREJCI 5 – Kulusevski lo salta praticamente in ogni occasione. Partita difficile per il terzino del Bologna

Blerim DZEMAILI 7,5 - Grande partita in interdizione, recupera una quantità incredibile di palloni. Si inventa un gol stellare al 94'.

Gary MEDEL 6 - Solita grinta nel mezzo. Comanda i suoi in questa battaglia. Partita sufficiente.

Mattias SVANBERG 5 – Il coraggio non gli manca ma oggi sbaglia troppo a centrocampo. (Dal 65' Andrea POLI 6 - Entra col piglio giusto e si fa vedere con alcune conclusioni dal limite e qualche buon intervento in ripiegamento).

Nicola SANSONE 4,5 - Se Palacio fa ogni tipo di ruolo in avanti, sacrificandosi più volte, Sansone invece non si vede mai.

Riccardo ORSOLINI 7 – Tanti errori, ma anche una quantità di cross fatti e di kilometri percorsi. Dalla sua parte il Bologna passa più volte e crea maggiori pericoli per il Parma.

Rodrigo PALACIO 7,5 - Ottima partita dell'ex Inter, bravissimo a fare ogni tipo di ruolo in zona offensiva.

All Sinisa MIHAJLOVIC 6,5 - Anche oggi non è in panchina, ma diamo comunque il voto a lui. Bravo il suo Bologna a crederci sino all'ultimo, almeno torna a fare punti dopo tre partite di fila. Pareggio che fa morale.

Kulusevski, 2019 ParmaGetty Images

=== PARMA ===

Luigi SEPE 6 – Non perfetto forse sul primo gol di Palacio, bravo sui diversi tiri dalla distanza a farsi trovare pronto.

Simone IACOPONI 7 - In alcuni momenti del match sembrava insuperabile. Bravo in difesa, oggi addirittura si riscopre centravanti e mette a segno pure il primo gol della sua carriera in serie A.

BRUNO ALVES 7,5 - Dietro fa veramente la differenza. Il Bologna ha 14 corner a favore più un sacco di punizioni. Per la stragrande maggioranza dei casi è lui a respingere ogni palla vagante.

Kastriot DERMAKU 6,5 - Che dire: se Bruno Alves è perfetto, Dermaku è quasi il suo gemello. Sfrutta il suo immenso fisico nel mezzo per fermare quasi tutti i pericoli che passano dalle sue parti.

Riccardo GAGLIOLO 5,5 - Orsolini gli crea veramente tanti problemi. Fatica a tenerlo a più riprese, dalla sua parte arrivano i maggiori problemi.

Matteo DARMIAN 6,5 - Molto meglio rispetto a Gagliolo. Spinge con costanza ed è spesso utile in zona offensiva con diversi cross per Kucka e compagni

Matteo SCOZZARELLA 5 - Oggi non bene. Fatica nel mezzo a creare gioco, spesso sovrastato da Dzemaili e Svanberg. (Dal 59' Gaston BRUGMAN 5 - Sostituisce Scozzarella preso dai crampi ma non riesce a prendere in mano la squadra nel momento decisivo. Poco utile anche in fase offensiva).

Juraj KUCKA 7,5 - Era nell'aria la sua prestazione in avanti con le tante assenze, lui nel nuovo ruolo non delude. Anzi. Di testa sono tutte sue, fa valere il fisico in ogni occasione. Velocissimo anche in ripartenza.

Antonino BARILLA' 5 - Oggi male. Ci prova a rendersi utile con i suoi inserimenti in avanti. Ma spesso provoca più danni che benefici. (Dal 74' Alberto GRASSI 5 - D'Aversa toglie Barillà perché ammonito, mette Grassi che in 40 secondi si fa ammonire. Non riesce mai a farsi vedere sulla mediana).

Dejan KULUSEVSKI 8 - Incredibile vedere quanto stia migliorando giorno dopo giorno. Giocatore di fisicità pazzesca, unita a una grande velocità. Ora sta migliorando anche tecnicamente e tatticamente. Fa tutto lui avanti, partita sontuosa.

Mattia SPROCATI 6,5 - Spesso rallenta il gioco, ogni tanto sbaglia la giocata cercando di fare qualcosa di spettacolare, cosa che non è in grado di fare. Però oggi ci mette il cuore e corre per quattro, nonostante non faccia della velocità la sua arma principale. (Dall'85' Vincent LAURINI S.V).

All. Roberto D’AVERSA 6,5 - Per come è arrivato questo pareggio fa male, la verità però è che questo Parma in emergenza assoluta gioca comunque un'ottima partita. Con i giocatori che ha imposta perfettamente il match, sfrutta al meglio Kulusevski e inventa Kucka come falso nueve. Peccato per il finale.