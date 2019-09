=== Bologna ===

Lukasz SKORUPSKI 6: incolpevole su entrambi i gol subiti, risponde 'presente' ogni qual volta viene chiamato in causa.

Takehiro TOMIYASU 6: gara diligente lungo l'out destro di difesa. Il giovane terzino nipponico non si prende rischi e si esprime già da veterano.

Mattia BANI 6: altra buona prova del centrale ex Chievo e Pro Vercelli. Conferma la sua fase di crescita che, con ogni probabilità, lo porterà alla titolarità fissa.

Stefano DENSWIL 4,5: pasticcione in difesa. Dopo un clamoroso liscio su palla al centro di Kluivert, procura la punizione dal limite trasformata da Kolarov a inizio ripresa ed è particolarmente in certo in fase di disimpegno.

Mitchell DIJKS 6,5: combatte lungo la fascia sinistra, spesso mettendo in grande difficoltà un certo Florenzi. Esce malconcio dopo un fallo commesso su Pellegrini ed è costretto al forfait all'intervallo.

Dal 46' Ladislav Krejci 6,5: buon impatto alla partita. Dona la stessa spinta dell'olandese. Prestazione rimarchevole.

Andrea POLI 6,5: solita dose iperbolica di grinta a servizio della fase nevralgica. E' fra i più positivi.

Dall'80' Rodrigo Palacio: sv.

Gary MEDEL 5: gara priva di sussulti a centrocampo. A lui viene senz'altro chieste chiesta una moggiore dose di grinta e corsa.

Roberto SORIANO 6: ottime geometrie offensive e un rigore procurato sulla spinta di Kolarov per la rete del momentaneo 1-1 firmata Sansone. Certo, pochi istanti dopo getta alle ortiche (ma, va aggiunto, anche a causa di un miracolo di Pau Lopez) la palla del 2-1.

Riccardo ORSOLINI 6,5: conferma di portare in dote ottimi numeri tecnici tra dribbling e cross davvero precisi.

Mattia DESTRO 6: impegnato su più fronti là davanti. Questa volta, il pubblico lo applaude per i buoni passaggi confezionati a favore di Soriano e Sansone.

Dall'81' Federico Santander: sv.

Nicola SANSONE 7: impeccabile dal dischetto, sguscia in continuazione tra le maglie della difesa avversaria.

Mister Emilio DE LEO (collaboratore Sinisa MIHAJLOVIC 6): pensa di poterla vincere e a ben donde, dopo l'espulsione di Mancini, tanto da giocarsela con un attaccante in più. Finisce per essere punito dall'inzuccata finale di Dzeko.

Nicola Sansone esulta per il gol segnato su rigore in Bologna-Roma, Getty ImagesGetty Images

=== Roma ===

Pau LOPEZ 7: miracoloso nel deviare alto un tiro ravvicinato e a botta sicura di Soriano.

Alessandro FLORENZI 5,5: meglio in fase di spinta. Là dietro, soffre eccessivamente prima Dijks e poi Krejci.

Dal 70' Leonardo Spinazzola 6: buon approccio al match in una fase in cui il Bologna aveva aumentato la pressione.

Gianluca MANCINI 5: lascia la squadra in 10 cadendo nel trappolone tesogli da Santander. Deve archiviare al più presto la "comfort zone" Atalanta per ben figurare in un club, come la Roma, in cui le pressioni sono infinitamente più pesanti.

Federico FAZIO 6,5: controlla con grande disinvoltura le esuberanze dei vari Destro, Soriano e Sansone.

Aleksandar KOLAROV 6,5: fa tutto lui. Dalla prodezza su calcio di punizione al fallo da rigore procurato (e forse evitabile) ai danni di Soriano.

Bryan CRISTANTE 6,5: martello "di qualità" della metà campo giallorossa. In lizza per diventare un elemento imprescindibile nello scacchiere di Paulo Fonseca

Jordan VERETOUT 7: è lui a dare la svolta finale all'incontro. Si fa largo con grande veemenzs tra le maglie del centrocampo rossoblù fino a consegnare a Pellegrini il pallone successivamente crossato a Dzeko.

Justin KLUIVERT 6: buone ripartenze in velocità, un paio di cross interessanti e tanta voglia messa sul piatto della fase offensiva giallorossa. Forse ingenerosa la sua sostituzione.

Dal 51' Nicolò Zaniolo 5,5: in ombra rispetto alla straordinaria prestazione in Europa League contro il Basksehir. Combina poco e rifila parecchi calcioni.

Lorenzo PELLEGRINI 7,5: suo l'assist vincente, l'ennesimo in questo inizio di stagione, per Edin Dzeko al 93'. Con la palla tra i piedi sa sempre cosa fare e, oltretutto, con un'eleganza fuori dal comune.

Henrikh MKHITARYAN 5,5: meno efficace rispento alla brillante prestazione contro il Sassuolo. E' uno dei pochi a non cambiare passo tra il primo e il secondo tempo.

Dall'87' Juan Jesus: sv.

Edin DZEKO 8: ci crede sempre, non molla di un centimetro e, alla fine, merita il gol che - all'ultimo respiro - dona i tre punti alla Roma e lo incorona "man of the match". Epilogo praticamente identico alla gara di Frosinone della passata stagione: gol, alla al centro e triplice fischio.

Mister Paulo FONSECA 7,5: azzecca ogni mossa e lo fa con grande umiltà, coprendosi con Juan Jesus dopo l'espulsione di Jan Jesus. In 10 uomini, conquista 3 punti d'oro in quel di Bologna negli ultimi secondi disponibili. Impatto super nel calcio italiano, nonostante gli innumerevoli scetticismi delle malelingue alla vigilia del campionato.