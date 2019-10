===BOLOGNA===

Lukasz SKORUPSKI 6 – Incolpevole sul gol subito.

Ibrahima MBAYE 6,5 – E’ decisivo a suo modo nella spizzata di testa che diventa pallone buono per la spaccata-gol di Bani.

Mattia BANI 7 – Decide la partita con una spaccata più da bomber d’area che da difensore centrale. Dietro poi lavora bene dal punto di vista difensivo.

DANILO 6,5 – Preciso, con almeno un paio di chiusure di ottimo livello.

Ladislav KREJCI 5,5 – Della linea difensiva del Bologna è quello che convince meno. Specie nel primo tempo, dove in un paio di situazioni va in sofferenza in uno contro uno.

Andrea POLI 6 – Partita onesta in mezzo al campo, dove lungo tutto l’arco del match c’è spesso confusione. Dal 72’ Jerdy SCHOUTEN 6 – Entra per dare un po’ di freschezza nel momento più complicato per il Bologna, ovvero dopo il gol di Gabbiadini. Lavora discretamente e spende bene anche un paio di falli tattici che gli costano il giallo.

Blerim DZEMAILI 6 – Parte forte con la prima occasione della partita, poi cala un po’ alla distanza nella distribuzione di palloni precisi. Dal 67’ Federico SANTANDER 6 – Solito apporto generoso al reparto offensivo. Promosso anche lui.

Andreas SKOV OLSEN 5,5 – E’ nell’azione del gol del vantaggio, ma al di là di quello si vede poco e convince poco. Si parla un gran bene di questo ragazzo, ma la verità è che fin qui tutti gli altri hanno fatto decisamente meglio di lui. Dal 54’ Riccardo ORSOLINI 6 – Tra questi senza dubbio Orsolini, che rispetto a Skov Olsen porta più pericoli alla porta di Audero.

Roberto SORIANO 6,5 – Sforna l’ottimo assist per il gol di Palacio ed è spesso nelle migliori giocate offensive del Bologna. Promosso.

Nicola SANSONE 6 – Forse il meno incisivo del reparto avanzato rossoblu, ma comunque anche lui positivo alla risultante finale.

Rodrigo PALACIO 7 – Tutte le azioni pericolose del Bologna alla fine passano di piedi di questo eterno 37enne. Pericoloso nel primo tempo; in gol nella ripresa; sempre nel vivo di qualsiasi sortita offensiva. Semplicemente impressionante.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6,5 – In panchina oggi il vice Miroslav Tanjga. Il loro Bologna torna alla vittoria con una prestazione che non brilla certo per gioco e qualità, ma la cui forza è nel collettivo. I rossoblu si dimostrano squadra vera: tengono quando c’è da soffrire – dopo il gol del pareggio – e puniscono quando possono con una ripartenza e un gol da fermo. E questo in qualche modo è sempre un segnale positivo. Specie per una squadra che deve salvarsi.

===SAMPDORIA===

Emil AUDERO 6,5 – Almeno due interventi decisivi che altrimenti avrebbero reso il parziale più pesante.

Bartosz BERESZYNSKI 5,5 – Combina poco in fase di spinta e soffre quando è puntato in uno contro uno.

Jeison MURILLO 5,5 – Impreciso in qualche situazione, non si macchia di particolari errori ma non dà la sensazione di sicurezza che ci si aspetta da un centrale della sua caratura.

Omar COLLEY 6 – Alla fine il migliore della difesa. Imponente in più di un intervento sul gioco aereo.

Nicola MURRU 6 – Spinge pochissimo a sinistra, ma in fase difensiva non si macchia di particolari errori.

Mehdi LERIS 5 – Ranieri lo sceglie al posto di Rigoni ma non è affatto ripagato della fiducia. Non vince un singolo duello e più che un paio di cross nel nulla non combina. Dal 46’ Fabio DEPAOLI 6 – Meglio, da questo punto di vista, dopo l’ingresso di Depaoli. Più spinta e più incisività, anche se senza particolari picchi in positivo.

Ronaldo VIEIRA 6,5 – Decisivo nel salvataggio sulla linea di porta dopo soli 2 minuti, si capisce immediatamente che per lui sarà un pomeriggio decisivo. E’ il migliore della Samp in mezzo al campo ed è in qualche modo anche nell’azione che spacca in 2 il Bologna e consente a Gabbiadini di trovare il gol del pareggio.

Andrea BERTOLACCI 5 – Poco e nulla dal punto di vista della precisione nelle geometrie. Un primo tempo confuso. Dal 46’ Albin EKDAL 6 – Decisamente meglio la Samp nel secondo tempo, merito anche della miglior precisione di Ekdal nel dettare i tempi.

Jakub JANKTO 5,5 – Sia tra le linee che largo oggi combina veramente poco. Un tiro finito alto dopo una deviazione è il suo unico squillo. Pochino. Dal 62’ Gianluca CAPRARI 6 – L’ingresso di Caprari dà un po’ di linfa alla Samp.

Manolo GABBIADINI 6,5 – Un gran gol, davvero, dal limite. Oltre a quello però è giusto dire che non combina tantissimo. E l’intesa con Quagliarella sul campo ancora è argomento tabù.

Fabio QUAGLIARELLA 5,5 – Un primo tempo da desaparecido. Contribuisce a far salire il voto una ripresa decisamente più positiva, ma ancora non basta. Quagliarella in questa stagione resta il lontano parente del giocatore che lo scorso anno finì sul podio della Scarpa d’Oro.

All. Claudio RANIERI 6 – La sua Samp è una creatura ibrida ancora in fase di evoluzione. Alla ricerca di un equilibrio che è ancora troppo settato sulla fase difensiva. Serve subire un gol nel secondo tempo per vedere qualche cambio e un po’ più di spregiudicatezza. Insomma, da lavorare c’è ancora tanto, ma paradossalmente è stata punita nel momento migliore.