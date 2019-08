Le pagelle del Bologna

Lukasz SKORUPSKI 7 – Deve compiere una sola grande parata su Missiroli, all’85’, e lo fa alla grandissima tenendo in piedi il Bologna.

Takehiro TOMIYASU 6,5 – Continua l’ascesa di questo giapponese con tanta voglia di fare ma con altrettante qualità fisiche e tecniche.

Larangeira DANILO 7—Dirige la difesa con autorità e non sbaglia quasi niente.

Stefano DENSWIL 6,5 – Tiene botta nei confronti di un gigante come Petagna e porta a casa la pagnotta.

Mitchell DIJKS 6 – Bada più a difendere che ad offendere ma lo fa bene.

Andrea POLI 6,5 – Cuore, anima e polmoni di questo Bologna. Esce stremato. (dal 71’ Blerim DZEMAILI- Entra per far legna e fa il suo dovere)

Gary MEDEL 6 – Fa quello che sa far bene, corre dietro a tutti e ringhia come ai vecchi tempi. Si deve ancora ambientare ma non ci vorrà molto. (dall’81’ Rodrigo PALACIO SV)

Roberto SORIANO 6,5- Segna il gol che regala il derby al Bologna ma prima si divora due occasioni da gol facili facili. Si salva nel finale con la zuccata che regala tre punti ai rossoblù e si fa perdonare.

Riccardo ORSOLINI 7,5 – Gioca una partita favolosa e confeziona l’assist per il gol di Soriano. Giocatore imprescindibile per Mihajlovic ma anche per Mancini in ottica nazionale.

Mattia DESTRO 5,5 – Si impegna ma non riesce a graffiare-’ dal 63’ Federico SANTANDER 6 – Segna al 90’ ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Ammonito per essersi tolto la maglia.

Nicola SANSONE 7 – Gioca una partita totale fatta di guizzi, assist e conclusioni in porta.

All. Sinisa MIHAJLOVIĆ 8 – Il comandante si va a sedere ancora in panchina e dirige i suoi alla perfezione. Questo Bologna ha il suo spirito, la sua anima e non si arrende mai.

Le pagelle della Spal

Etrit BERISHA 8 – Otto nonostante la sconfitta. Monumentale in almeno 5 circostanze. Sul colpo di testa di Soriano tenta l’ultimo miracolo che non gli riesce. Saracinesca

Thiago CIONEK 5 – Come contro l’Atalanta è autore di una partita insufficiente. Di Bello lo grazia sul fallo di mano ed è sempre in affanno contro gli attaccanti del Bologna.

Francesco VICARI 6–.Rischia l’autorete ma è quello più presente della retroguardia del Bologna

FELIPE 5,5 – Bene nel primo tempo, in difficoltà nella ripresa. Il migliore del reparto

Marco D’ALESSANDRO 5,5 – Corre e si impegna ma si spegne alla distanza. Spuntato.

Mattia VALOTI 5- Toglie una possibile palla gol dai piedi di Kurtic e si fa spesso prendere in mezzo a centrocampo. Da rivedere (dal 63’ Mirko VALDIFIORI 5,5- Entra a dare ordine ma non fa meglio di chi lo ha preceduto.

Simone MISSIROLI 5,5 –Impreciso e lento nell’arginare il centrocampo dei rossoblù. Sfiora il gol di testa sullo 0-0.

Jasmin KURTIC 6 – Ci prova con inserimenti senza palla e da assist-man ma non riesce a dare la scossa.

IGOR 5 - Bene in fase offensiva, malissimo quando deve difendere. Orsolini gli fa letteralmente venire il mal di testa. Bocciato (dall’83’ Nenad TOMOVIC sv.).

Andrea PETAGNA 5,5 – Fa a sportellate con Denswil e Danilo ma ne esce sconfitto.

Federico DI FRANCESCO 6 – Uno dei pochi “presenti” e sul pezzo dall’inizio alla fine. Va vicino al gol dell’ex.