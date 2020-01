Le pagelle di Bologna-Verona 1-1: gran debutto di Borini, bene Lazovic e Orsolini

=== BOLOGNA ===

Lukasz SKORUPSKI 7 – Sembra sempre un po' incerto, soprattutto sulle palle alte e inattive. Ma quando viene chiamato in causa è fenomenale. Sono due gli interventi decisivi, di cui uno stratosferico.

Takehiro TOMIYASU 4,5 – Qualche buona giocata sulla fascia nel primo tempo, nella ripresa crolla con tutte le percussioni offensive di Lazovic.

DANILO 6 – Non demerita nel cuore della retroguardia felsinea. Ferma Di Carmine praticamente in tutte le occasioni.

Mattia BANI 5 – Partita dai due volti. Come al solito il Bologna va in vantaggio su palla inattiva ed è lui a metterci il piedone al momento giusto. Però non riesce a placarsi quando deve e incassa due gialli che in fin dei conti sono decisivi, dato che il Verona in superiorità numerica attacca e trova il pari.

Ibrahima MBAYE 5,5 – Fortunato che dalla sua parte Faraoni e Pessina non spingono più di tanto. Non attacca mai.

Jerdy SCHOUTEN 5 – In mezzo al campo fatica terribilmente. Non riesce mai trovare la posizione giusta, diventando praticamente invisibile. (Dal 67' Andrea POLI 6 - Corre e attacca nel mezzo, provando ad arginare Amrabat e compagni nella ripresa).

Nicolas DOMINGUEZ 6 - Bene nel primo tempo con diverse giocate pregevoli. Cala nella ripresa e così Mihajlovic decide di cambarlo. (Dal 67' Nehuén PAZ 5 - Invisibile, poco incisivo. Entra ma non è per nulla concreto).

Riccardo ORSOLINI 6,5 – Il solito motorino pericoloso su palla inattiva e negli uno contro uno. Nel primo tempo è un cliente molto ostico per gli avversari.

Roberto SORIANO 5,5 – Qualche guizzo, ma in fin dei conti non è sufficiente.

Nicola SANSONE 6 – Alcunebuone giocate, una straordinaria nel primo tempo. Si spegne come tanti altri nella ripresa, facendosi pure male. (Dal 63' Musa BARROW 5,5 - Tante aspettative, ma crea poco nel momento peggiore del Bologna

Federico SANTANDER 6 - Da solo fa a sportellate con tutti i difensori avversari. Ha però alcuni guizzi interessanti, dimostra di essere in una buona condizione di forma.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6 – Il Bologna passa in vantaggio e gioca una buona prima frazione. Poi si ritrova in inferiorità numerica e cerca di tenere il risultato, crollando nel finale. Partita comunque nel complesso sufficiente.

Riccardo Orsolini esulta senza freni per il gol in Bologna-FiorentinaImago

=== VERONA ===

Marco SILVESTRI 6 - Non può far nulla sulla zampata di Bani dopo il tocco di Kumbulla. Si comporta bene tra i pali.

Amir RRAHMANI 6,5 - Buona copertura. Utilissimo anche in avanti su palle inattive.

Koray GÜNTER 6 - Non perfetto su Orsolini nel primo tempo, migliora nettamente nella ripresa.

Marash KUMBULLA 5,5 - Pochi minuti per lui in campo per il colpo alla testa preso. Però sembra spesso insicuro e titubante. (Dal 26' Pawel DAWIDOWICZ 6,5 - Partita solida, grandissimo intervento su Santander ad inizio ripresa).

Davide FARAONI 6 - Corre come al solito avanti e indietro sulla fascia. Però non riesce a spingere come dovrebbe.

Sofyan AMRABAT 7 - Grandissima partita del tunisino che continua a dominare a centrocampo. Bravissimo nella doppia fase, sia ad impostare che a strappare palloni agli avversari.

Miguel VELOSO 5 - Uno dei peggiori. Male in fase di copertura, non si spinge mai in avanti. Poco ispirato. (Dal 61' Fabio BORINI 7 - Che dire, una mezz'ora di assoluta qualità. Non giocava da una vita e questa voglia la si è notata sin dal primo minuto. Trova il gol del pareggio, va vicino alla vittoria con un fantastico tiro a giro. Questo Fabio può fare un gran bene nel Verona di Juric).

Darko LAZOVIĆ 7,5 - Partita di assoluta qualità dell'esterno del Verona. Soprattutto nella ripresa scatena il panico sulla fascia sinistra, mettendo in seria difficoltà il Bologna. Dal suo piede parte il cross per il gol del pareggio.

Matteo PESSINA 5,5 - Non si intende bene con i compagni in attacco. Spesso fuori posizione. Non è mai pericoloso.

Mattia ZACCAGNI 6 - Insieme a Lazovic prova a spingere e a bucare il Bologna sulla fascia sinistra.

Samuel DI CARMINE 6 - Poche palle per rendersi pericoloso, una clamorosa nella ripresa su cui trova però la stupenda risposta di Skorupski. (Dal 90' Giampaolo PAZZINI S.V).

All. Ivan JURIĆ 6,5 - Non benissimo nel primo tempo la sua squadra, molto meglio nella ripresa. Quarto risultato utile di fila, questo Verona non è più una sorpresa. Si aggiunge anche un Borini in più, si può continuare a fare bene.