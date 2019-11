Le pagelle di Brescia-Atalanta 0-3: Pasalic show, Ilicic imprendibile. Balotelli ci prova

BRESCIA

Jesse JORONEN 6 - Ottimo intervento in avvio su un destro al volo di Gomez, non può nulla sui gol anche se in occasione dello 0-2 forse poteva fare qualcosa di più.

Massimiliano MANGRAVITI 5 - Pronti, via e si fa soffiare un pallone sanguinoso da Ilicic sulla trequarti. Sempre in affanno di fronte alla avanzate dei giocatori dell'Atalanta.

dall'85' Leonardo MOROSINI s.v. - In campo solo nei minuti finali, non giudicabile.

Andrea CISTANA 5 - Prestazione decisamente negativa del difensore: commette errori in serie, su tutti quello in occasione del gol di Pasalic quando si perde completamente in centrocampista croato in piena area.

Jhon CHANCELLOR 4,5 - Un mezzo disastro. Crolla letteralmente nella ripresa quando si fa beffare da Pasalic nell'azione dello 0-2 e quando si fa beffare in maniera scolastica da Malinovskyi con un dribbling secco al limite dell'area.

Stefano SABELLI 6 - Provvidenziale un suo salvataggio su Gomez in avvio di partita. Non soffre particolarmente Gosens anche perché l'Atalanta attacca soprattutto dalla parte opposta. Corre tantissimo, uno dei pochi a salvarsi tra le Rondinelle.

Sandro TONALI 5,5 - Prova a dare ordine in mezzo al campo, ma anche lui affonda nel grigiore generale commettendo insoliti errori in fase di appoggio.

Emanuele NDOJ 5 - Presenza impalpabile a centrocampo: si fa notare solo per qualche pallone perso banalmente.

dal 64' Dimitri BISOLI 6 - Entra sullo 0-2 a risultato ormai compromesso e, a differenza del compagno di reparto, prova almeno a metterci un po' di dinamismo in più.

ROMULO 5 - Spreca l'unica mezza palla gol nel primo tempo con una deviazione di testa poco convinta in piena area. Sparisce progressivamente dal campo col passare dei minuti.

Bruno MARTELLA 5 - Dalla sua parte nascono i pericoli maggiori. Sbaglia totalmente un controllo di palla non impossibile che dà il la al contropiede dello 0-3 di Ilicic.

Mario BALOTELLI 6 - Primo tempo letteralmente inguardabile. Nella ripresa, però, è lui a suonare la carica colpendo una clamorosa traversa sullo 0-1 e impegnando Gollini in una difficilissima parata a terra con un destro violento. Per lo meno ci ha provato.

Ernesto TORREGROSSA 5 - Nel primo tempo rischia grosso quando entra in maniera scomposta ai danni di Gomez con un fallo che per sua fortuna Doveri giudica solo da giallo. Negli ultimi 20 metri non si vede mai fatta eccezione per un rasoterra innocuo dal limite.

dal 76' Alfredo DONNARUMMA s.v. - Inserito nel finale, non ha di fatto alcun pallone giocabile.

All.: Fabio GROSSO 4 - Da quando ha preso il posto di Corini sulla panchina delle Rondinelle il bilancio è di 3 partite, zero punti, zero gol segnati e 10 subiti. La squadra esce tra i fischi e la netta sensazione è che i tifosi ce l'abbiano soprattutto con lui e con la decisione del presidente Cellino.

Sandro TonaliGetty Images

ATALANTA

Pierluigi GOLLINI 6,5 - Una sola, vera parata sul destro secco di Balotelli nella ripresa: nell'occasione se la cava egregiamente confermando di essere un portiere affidabile.

Andrea MASIELLO 6,5 - Torregrossa e Donnarumma gli fanno il solletico. Solita gara di esperienza la sua, quando può dà una mano anche davanti.

Berat DJIMSITI 6 - Poco sollecitato dagli attaccanti del Brescia, gioca una partita diligente senza particolari sbavature. Mezzo voto in meno per l'ammonizione rimediata per un fallo su Tonali che gli era scappato in contropiede.

José PALOMINO 6,5 - Attento e preciso. E in straordinaria condizione fisica, almeno a giudicare da due recuperi a mille all'ora ad anticipare Torregrossa.

Timothy CASTAGNE 6,5 - Spinta continua sulla destra a creare superiorità numerica. Mezzo gol di Pasalic è suo perché il traversone per il centrocampista croato è davvero perfetto.

Marten DE ROON 6 - Meno dominante rispetto a quanto si era visto in Champions, ma altrettanto efficace. Si rende anxhe pericoloso con 3 conclusioni dal limite dell'area: le prime due sono imprecise, sulla terza è bravo Joronen.

dal 51' Remo FREULER 6 - Prende possesso del centrocampo dando ordine. Prova anche a rendersi utile con un paio di inserimenti, poi dopo lo 0-2 gioca al piccolo trotto.

Mario PASALIC 7,5 - Manda in tilt il Brescia con i suoi inserimenti. Va a segno con un colpo di testa facile facile da due passi, sfiora la doppietta con un altro colpo da biliardo che si stampa sul palo e chiude la partita con un delizioso tacco. Arma micidiale.

Robin GOSENS 6 - Dalla sua parte trova un Sabelli che non è in vena di regali. Meno dirompente del solito, ma grazie al suo moto perpetuo la manovra dell'Atalanta trova il solito ampio respiro.

dal 74' Hans HATEBOER s.v. - Entra quando ormai la partita è sostanzialmente chiusa. Ingiudicabile.

Alejandro GOMEZ 6,5 - Una quantità infinita di idee e tocchi illuminanti al servizio dei compagni di squadra. Altra prestazione convincente del Papu che sta vivendo un momento di forma straordinario.

Josip ILICIC 7 - Quando parte da destra palla al piede e si accentra fa quello che vuole senza trovare opposizione. Confeziona l'assist per la rete del 2-0 e al 92' ha ancora le energie per farsi tutto il campo e trafiggere Joronen con il suo sinistro magico.

Luis MURIEL 5,5 - Punta più avanzata nello scacchiere di Gasperini, si fa apprezzare per la sua capacità di dialogare con i compagni. Troppo molle in fase di conclusione.

dal 58' Ruslan MALINOVSKYI 6 - Entra bene in partita e va vicino al gol con un gran destro che si infrange sul palo.

All.: Gian Piero GASPERINI 7 - Splendido approccio alla partita con 6 tiri verso la porta nei primi 8 minuti. Il gol del vantaggio è l'inevitabile conseguenza di un dominio netto sul Brescia. Le fatiche della sfida di Champions contro la Dinamo Zagabria si fanno sentire solo nella ripresa. Vittoria non scontata, 3 punti pesanti.