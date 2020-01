Le pagelle di Brescia-Cagliari 2-2: Balotelli senza giustificazioni, Joao Pedro e Torregrossa show

Le pagelle del Brescia

Jesse JORONEN 7 – Provvidenziale, in più di una occasione salva il Brescia dalla sconfitta.

Stefano SABELLI 7 – Motorino inesauribile sulla fascia: ben 99 i palloni giocati dal terzino destro. Impressionante.

Andrea CISTANA 5 – Soffre oltremodo Ernesto Torregrossa. Giornata difficiale per lui.

Jhon CHANCELLOR 6 – Qualche sporcatura dietro, ma nel complesso se la cava e sfiora il gol con imperioso stacco aereo, il marchio di fabbrica.

Massimiliano MANGRAVITI 5,5 – Si limita al compitino, con qualche apprensione di troppo sulle avanzate di Nandez & Co.

NDOJ 5,5 – Luci e ombre nella sua partita, pesa soprattutto un’enorme occasione da rete sprecata. (46’ DESSENA 6 – Lotta su tutti i palloni che transitano dalle sue parti.)

Sandro TONALI 6 – Sarebbe da sette pieno per i due assist e per la personalità con cui smista palloni in mezzo al campo, ma sul suo voto pesa come un macigno l’ingenuo fallo da rigore che costa la vittoria al suo Brescia.

ROMULO 6 – Discreto come raccordo tra centrocampo e attacco, ma non è sempre lucido negli ultim

Nikolas SPALEK 5 – Impalpabile e giustamente sostituito nell’intervallo (46’ BJARNASON 6 – Qualche spunto sulla destra, esordio sufficiente con la nuova maglia)

Alfredo DONNARUMMA 5,5 – Primo tempo senza gloria, timidi segnali di vita nella ripresa (74’ BALOTELLI 2 – In tutti questi anni allenatori e commissari tecnici gli hanno sempre chiesto di comportarsi innanzitutto come un professionista e il resto - tattica, tecnica etc - sarebbe venuto dopo, come logica conseguenza. Mario Balotelli non ha mai fatto questo passo e quello che è successo oggi è la perfetta cartina di tornasole. Con oggi si è peraltro giocato le residue speranze di Europeo. QUI LA DINAMICA DEL ROSSO. Recidivo e ingiustificabile.)

Ernesto TORREGROSSA 8 – Trascinatore indiscusso dei suoi e soprattutto autore di una doppietta extra lusso contraddistinta da inzucccata aerea e sinistro dalla lunga distanza a togliere le ragnatele dal “sette”. Monumentale.

Eugenio CORINI 6 - Il Brescia procede a strappi ma reagisce alla rete dello svantaggio e paga un'ingenuità di Tonali (sin lì uno dei migliori). Al netto del caso Balotelli, il carattere c'è: bisogna innestare un po' di qualità nella rosa.

Brescia-Cagliari - Gol di Joao PedroGetty Images

Le pagelle del Cagliari

Patrick Robin OLSEN 5,5 – Sorpreso dalla bordata da distanza siderale di Torregrossa.

Paolo FARAGÒ 6 - Non sempre è preciso, ma si spende con generosità nelle due fasi.

Fabio PISACANE 5 – Non benissimo oggi i due centrali del Cagliari in fase di marcatura.

Ragnar KLAVAN – Vedi sopra. ha vissuto giornate migliori il centrale estone.

Luca PELLEGRINI 5,5 – Momento di forma non eccelsa per il futuro terzino della Juventus: prestazione non trascendentale nemmeno oggi.

Nahitan NANDEZ 6,5 – Freccia sulla corsia di destra. Suo l’assist per il primo gol di Joao Pedro. (89’ CERRI sv)

Marko ROG 5,5 – Anche lui non è sorretto da una condizione stratosferica: altalenante, sino al momento del cambio. (54’ IONITA 6 – Si butta subito nella mischia con cattiveria agonistica)

Luca CIGARINI 6 – Detta i tempi, regia ordinata. (73’ OLIVA 6 – Senza strafare, nel finale)

Radja NAINGGOLAN 6,5 – Pur concedendosi qualche pausa, è il trascinatore dei suoi. Crede nella vittoria sino alla fine e non smette di puntare la porta.

Joao PEDRO 8 – Devastante incornata aerea e rigore calciato nel modo giusto: 13 gol in campionati, altri sfiorati, utile persino in ripiegamento. Stagione mostruosa per il degno “10” del Cagliari.

Giovanni SIMEONE 6 – Riscatta parzialmente la sua prestazione guadagnandosi il penalty poi convertito nel 2-2 da Joao Pedro. Sin lì non era assolutamente stato un fattore nel match.

All.: Rolando MARAN 6 - Buona risposta sul piano caratteriale di un Cagliari che probabilmente ai punti avrebbe meritato la vittoria. C'è vita dopo 4 ko di fila!