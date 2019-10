=== Brescia ===

Jesse JORONEN 6,5: compie almeno tre interventi importanti, di cui uno provvidenziale su Lirola, nel corso del primo tempo.

Stefano SABELLI 7: aiuta Cistana a neutralizzare totalmente Ribéry chiudendo ogni spazio.

Franck Ribéry mit AC Florenz gegen Brescia | Serie AGetty Images

Andrea CISTANA 8: Prestazione encomiabile da centrale difensivo, in cui blocca con classe ed esperienza da veterano due grandi nomi come Chiesa e Ribéry. Davvero niente male.

Andrea Cistana (Brescia) durante Brescia-Fiorentina 0-0, Serie A 2019-2020 (LaPresse)LaPresse

Jhon CANCELLOR 7: non casca nelle trappole che Chiesa spesso gli tende (tra cui la simulazione che costa al viola l'ammonizione) e non disdegna la sortita offensiva.

Ales MATEJU 6: talvolta pasticcione, lungo la sinistra. L'ex Brighton & Hove Albion, tuttavia,gioca un buon secondo tempo.

Dimitri BISOLI 7: muscoli e fosforo a centrocampo. Protagonista, anche, di un paio di corridoi di altissima qualità.

Sandro TONALI 7,5: il gol annullato ad Ayé è di quelli che fanno masticare amaro: il suo gioco di piedi suola-punta aveva fatto impazzire Pulgar e deliziato il pubblico del "Rigamonti". Sfortuna, per lui e per il Brescia, ha voluto che la palla, successivamente, gli rimbalzasse quasi impercettibilmente sul palmo della mano destra...

Daniele DESSENA 6,5: davvero sfortunato. Prende un pestone da Castrovilli nel primo tempo, sulla caviglia rottasi tempo fa. Pulgar gliene rifila un altro - seppur involontariamente - nella ripresa, che gli risulta fatale. Esce in barella e in lacrime dopo una pratita tutta grinta a metà campo. A lui, i migliori auguri.

Mario Balotelli consola un Daniele Dessena in lacrime dopo il brutto infortunio in Brescia-Fiorentina, Serie A 2019/20Getty Images

Dal 57' Nikolas Spalek 5: fatica notevolmente ad entrare nelle dinamiche di una partita che, nel corso del secondo tempo, ha perso parecchio in intensità.

RÔMULO 5: blando e sconclusionato, sia da trequartista che da interno di centrocampo.

Alfredo DONNARUMMA 5: a parte l'assist, generoso, sulla rete annullata ad Ayé, risulta fuori da una manovra delle Rondinelle che, paradossalmente coinvolge un po' tutti.

Dal 46' Mario Balotelli 6: sfiora il gol a metà ripresa e cerca di dare una scossa, condizioni fisiche permettendo, alla propria fase offensiva.

Florian AYE 5,5: gioca bene, realizza una rete-lampo (poi annullata) e,a tratti, risulta incontenibile. Ma solo per il primi 20' di gioco. Dopodiché, esce completamente dalla partia.

Brescia-Fiorentina, Serie A 2019-2020: il gol annullato a Florian Ayé (Brescia) (LaPresse)LaPresse

Mister Eugenio CORINI 6,5: buon punto, contro una delle squadre più in forma del momento. Inoltre non era facile: con la pausa delle nazionali e i precedente rinvio del match col Sassuolo (per il lutto Squinzi), il suo Brescia non scendeva in campo in gare ufficiali da ben 22 giorni. Tuttavia, c'è poco da sorridere, per via del brutto infortunio occorso a Daniele Dessena.

=== Fiorentina ===

Bartlomiej DRAGOWSKI 6: quasi mai chiamato in causa. Una serata che lo vede poco più che spettatore.

Nikola MILENKOVIC 6,5: controlla bene le folate offensive avversarie, specie durante i primi 20'-25' in cui il Brescia, là davanti, costruisce parecchio.

German PEZZELLA 6,5: bene, molto bene in marcatura. Al 72', poi, in elevazione, sfiora il gol-partita.

Martin CACERES 7: conferma il suo periodo esaltante. Muro invalicabile della difesa viola.

Pol LIROLA 6,5: compie due-tre scorribande davvero insidiose nel corso dei primi 45'. Si eclissa nel corso della ripresa.

Dal 79' Riccardo Sottil: sv.

Erick PULGAR 4,5: "uccellato" da Tonali e autore di due entrate molto pericolose: una su Dessena, la cui caviglia "malata" si gira costringendo il centrocampista del Brescia a uscire in campo in barella. L'altra su Cistana (senza particolari conseguenze) a tempo scaduto. Eccessivamente falloso, combina poco a metà campo, fatta eccezione per un paio di apprezzabili cross dalla bandierina.

Milan BADELJ 6: buona presenza scenica a metà campo. Protagonista di geometrie interessanti e, nel primo tempo, di un rasoterra che impegna Joronen. Fa il suo.

Gaetano CASTROVILLI 7: la sua leggiadria è merce rara tra i centrocampisti italiani e, in generale, di tutta la Serie A. Grande visione di gioco a ritmi travolgenti.

DALBERT 5: gara sotto tono. Poco cercato sulla sinistra. Quando gli capita di avere il pallone tra i piedi, sbaglia il calibro del cross.

Federico CHIESA 5,5: qualche buon duetto con Lirola e Badelj nel corso del primo tempo ma, sostanzialmente, una gara sottotono, probabilmente anche a causa degli acciacchi post nazionale. Rimedia anche un "giallo" per simulazione.

Dal 68' Dusan Vlahovic 6: pressing e generosità là davanti.

Franck RIBERY 5,5: sottotono, anche se il "Rigamonti" gli tributa comunque un caloroso applauso per un paio di giocate di livello.

Tonali e Ribery durante Brescia-Fiorentina, Serie A 2019/20Getty Images

Dall'88' Kevin Prince Boateng: sv.

Mister Vincenzo MONTELLA 6: un punto discreto, che testimonia la crescita difensiva della squadra. Disco rosso, tuttavia, per come si è espressa là davanti.

Vincenzo Montella, FiorentinaGetty Images