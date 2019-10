Le pagelle di Brescia-Inter 1-2: Lukaku-Lautaro coppia d'oro, Skriniar deludente

Le pagelle del Brescia

Enrico ALFONSO 5,5 - Al debutto stagionale per il forfait di Joronen, l’ex Inter si fa sorprendere nella fatidica terra di mezzo sul gol di Lautaro. Incolpevole sulla rete di Lukaku.

Andrea CISTANA 5,5 - Sfortunato in occasione della deviazione sul tiro vincente di Lautaro Martinez, il tandem offensivo dell’Inter è un bel test.

Daniele GASTALDELLO 6 – Con esperienza cerca di coprire anche gli svarioni dei compagni. Ce la fa con discreti risultati (dal 68’ Bruno MARTELLA 6 – Nella fase più calda del match dà il suo contributo in termini di palloni buttati nel mucchio).

Massimiliano MANGRAVITI 5,5 – Esordio non semplice per il classe 1998. Gettato nella mischia, cerca di badare al sodo per non rimediare magre figure, ma lascia troppo spazio a Lukaku sul secondo gol subito dai suoi (dal 75' Emanuele NDOJ 5 - Ingresso da incubo. Calamità).

Stefano SABELLI 6,5 - Qualche buona iniziativa sulla destra nel primo tempo, dove il duello con Asamoah non lo vede demeritare. Benissimo nella ripresa quando sale in cattedra salendo palla al piede e dispensando palloni importanti per i compagni. Promosso.

Dimitri BISOLI 6,5 – Il gran gol lo ripaga degli sforzi: salta con personalità de Vrij e pesca un rimpallo fortunato.

Sandro TONALI 6 - Dopo un inizio in sordina, aumenta i giri del motore e la sua qualità emerge. Asamoah non lo tiene nell’uno contro uno. Potrebbe osare ancora di più.

ROMULO 5,5 – Fa ammonire Candreva ma non ci sono molte luci nella sua serata. Fumoso (dall'86' Alessandro MATRI s.v.).

Ales MATEJU 5,5 - Il 23enne ceco stende Lautaro Martinez dopo averlo perso in velocità e vive in costante apprensione i duelli con l’argentino.

Alfredo DONNARUMMA 5,5 – Spento nella prima frazione, si sveglia nella seconda con un tiro improvviso disinnescato da Handanovic e qualche scorribanda.

Mario BALOTELLI 6 - Murato da de Vrij in un’occasione, si fa vedere solo per l’accenno di rissa con Gagliardini nei primi 45 minuti. Poi ingaggia un bel duello con Handanovic: nella prima occasione calcia bene ma lo sloveno si supera, nella seconda spreca di testa dal cuore dell’area.

All. Eugenio CORINI 6 – E’ un buon Brescia quello che nel secondo tempo mette l’Inter alle corde. Con i complimenti, però, non si fa classifica e la sua posizione resta pericolante.

Video - Conte: "La tecnologia va benissimo ma 5 minuti di stop hanno interrotto un momento positivo nostro" 01:34

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6,5 – Nel primo tempo è solo routine, ma nella ripresa è decisivo su Balotelli e Donnarumma. Lo sloveno c’è sempre.

Diego GODIN 6 - Di testa sventa qualche minaccia e alla fine non ci sono particolari sbavature nella sua prestazione.

Stefan DE VRIJ 6 - Il primo regista della squadra è attento e guida la retroguardia con autorevolezza. Una macchia importante gli costa qualcosa in pagella: Bisoli lo manda al bar sull’1-2.

Milan SKRINIAR 5,5 - Sembra poter prendere le misure a Balotelli intervendo in anticipo, ma nel corso della sfida perde smalto. Insicuro, commette troppi errori ed è sfortunato sull’autogol che costa minuti di sofferenza all’Inter.

Antonio CANDREVA 6 - Molto coinvolto nella prima parte, quando le azioni nerazzurre passano dai suoi piedi. Cala, però, alla distanza e nella ripresa sembra in debito d’ossigeno.

Roberto GAGLIARDINI 6 - Lotta e nelle combinazioni offensive è vivo con buoni inserimenti e sponde aree sui corner. Un po’ troppo nervoso.

Marcelo BROZOVIC 6,5 - Positivo nel guidare i compagni nella zona nevralgica, è bravo anche in interdizione.

Nicolò BARELLA 6,5 – Una sicurezza in termini di quantità e qualità, il suo lavoro a centrocampo si sente. Fisicamente sta bene.

Kwadwo ASAMOAH 5 - Incerto su Tonali e su Sabelli, viene saltato con troppa facilità e Conte lo sostituisce prima che sia troppo tardi (dall’81’ Cristiano BIRAGHI s.v.).

LAUTARO MARTINEZ 7 - Ciò che tocca negli ultimi tempi diventa oro. Un gol, il quinto in campionato, baciato dalla fortuna ma cercato. È un pericolo costante per il Brescia e che intesa con Lukaku.

Romelu LUKAKU 7,5 - Il settimo gol in campionato è una perla rara sia per la bellezza del tiro che per il momento (l’Inter era in perenne affanno). Le sponde e il lavoro sporco per Lautaro completano un’ottima prova (dall’86’ Sebastiano ESPOSITO s.v.).

All. Antonio CONTE 6,5 – L’Inter va sempre in gol e si prende un piccolo record nella storia dei tecnici nerazzurri. Un’altra vittoria pesante in trasferta, con una dose di sofferenza messa in preventivo perché gli uomini, come sottolinea il diretto interessato puntualmente, sono sempre gli stessi.