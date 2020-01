Le pagelle di Brescia-Lazio 1-2: Immobile Re Mida, Balotelli promosso

Le pagelle del Brescia

Jesse JORONEN 6 – Il finlandese compie una parata su Lulic e altri interventi di routine, ma paradossalmente non si sporca i guantoni più di tanto. Punito da Immobile.

Stefano SABELLI 6,5 – Un assist ben calibrato per Balotelli impreziosisce una buona prova difensiva.

Andrea CISTANA 4,5 - Commette un fallo deleterio per il Brescia nell’economia del match: rigore procurato e inferiorità numerica dei suoi per oltre un tempo. Calamità.

Jhon CHANCELLOR 6 - Il venezuelano se la cava con le buone ma quando serve anche con le cattive. Una prestazione sufficiente.

Ales MATEJU 5,5 - In difficoltà contro Lazzari nell’uno contro uno, patisce soprattutto all’inizio la velocità del diretto avversario.

Dimitri BISOLI 6,5 – Sempre nel vivo delle azioni delle Rondinelle, va anche vicino al gol su suggerimento di Tonali.

Sandro TONALI 7 – Illumina la scena. Tecnica eccelsa, personalità sopra la media e tante sgroppate da urlo. Chiede il cambio e lascia il campo: i suoi senza di lui perdono davvero moltissimo. Sempre titolare e in crescita costante (dall’81’ Alessandro SEMPRINI s.v.).

ROMULO 6 – Si batte e percorre chilometri con la consueta esperienza a disposizione della truppa di Corini.

Nikolas SPALEK 5,5 – Una prima frazione non esaltante da trequartista, viene sacrificato all’intervallo (dal 46’ Mattia VIVIANI 6 – Viene inserito dal tecnico del Brescia per rinfoltire il centrocampo e passare al 4-4-1. La squadra regge in inferiorità numerica fino al 91’).

Mario Balotelli segna in Brescia-Lazio, Serie A 2019-2020Imago

Mario BALOTELLI 6,5 - 6 gennaio 2010, prima partita dell’anno alle ore 12.30: Balotelli al 12’ sblocca Chievo-Inter. 5 gennaio 2020, prima partita dell’anno alle ore 12.30: Balotelli al 18’ sblocca Brescia-Lazio. SuperMario è il primo marcatore anche di questo decennio. Si sacrifica, combatte ed è un punto di riferimento costante per i compagni. Prova incoraggiante anche in ottica Nazionale.

Ernesto TORREGROSSA 5,5 – Spento per 45 minuti e imbufalito al momento della sostituzione. Nella gestione delle risorse è lui a rimetterci quando Cistana lascia i suoi in 10 (dal 42’ Massimiliano MANGRAVITI 6 – Mette qualche pezza e conferma la bontà della mossa tattica del suo allenatore).

All. Eugenio CORINI 6,5 – Un buon Brescia rimedia una sconfitta immeritata. È questa la strada da percorrere per agguantare la salvezza.

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 6 – Trafitto da Balotelli, non è chiamato ai miracoli. Ordinaria amministrazione.

LUIZ FELIPE 5 – L’errore da matita blu costa il gol del vantaggio bresciano. Una dormita che macchia la sua prestazione pesantemente.

Francesco ACERBI 6,5 – Chiusure e anticipo sono il suo pane quotidiano. Punto di riferimento biancoceleste, di qui non si passa.

Stefan RADU 6 – Viene tolto dalla mischia dopo l’ammonizione. Fin qui aveva corso pochi pericoli (dal 59’ JONY 5,5 – Entra e si perde non lasciando alcuna traccia positiva).

Manuel LAZZARI 5,5 – In velocità sembra che possa fare la differenza, ma quando tocca il pallone in fase conclusiva pasticcia troppo.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6 – Ci prova di testa e con qualche sponda, ma potrebbe essere ancor più determinato.

Marco PAROLO 6 – Se la cava smistando palloni nel traffico fino al giallo che induce Inzaghi alla sostituzione per non correre rischi (dal 59’ Danilo CATALDI 6 – Commette un fallo ingenuo che fa arrabbiare perfino Acerbi. Cerca, però, di farsi perdonare con un po’ di sano agonismo).

Joaquin CORREA 5,5 – Polveri bagnate. La posizione di interno di centrocampo non lo esalta, ma tenta quantomeno di colpire dalla distanza. Non ci riesce.

Senad LULIC 6 – Dà un onesto contributo nelle due fasi e regala una conclusione velenosa disinnescata da Joronen (dal 77’ ANDRE’ ANDERSON 5,5 – Una palla persa e due falli. Impatto da dimenticare).

Felipe CAICEDO 7 – Si procura, anche con un pizzico di mestiere, il rigore che cambia la storia di questa partita. La sponda per Immobile è intelligente e precisa. Prezioso.

Ciro IMMOBILE 7,5 - È il 5 gennaio e il capocannoniere ha realizzato la bellezza di 19 gol. Una cifra mostruosa, medie che ricordano quelle di Angelillo nel gennaio 1959, che chiuse la stagione con 33 reti. La caccia è aperta e anche il record di Gonzalo Higuain è in bilico. Passa dal dischetto, decide il match con una zampata delle sue e nell’azione del rigore decisivo manda in porta Caicedo con un colpo di tacco geniale. Re Mida.

All. Simone INZAGHI 6,5 – Eguaglia Eriksson e il record del febbraio 1999 con nove vittorie consecutive. La Lazio è una macchina da gol: ha segnato almeno due reti in tutte le ultime 12 partite di campionato, solo una squadra ha fatto meglio nella storia della Serie A. Si tratta del Grande Torino nel 1948 (13 in quel caso). Come se non bastasse, arriva un altro successo nel recupero, sintomo di personalità e cuore.