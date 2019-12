Le pagelle di Brescia-Lecce 3-0: Torregrossa è un principe, Gabriel è sciagurato

Le pagelle del Brescia

Enrico ALFONSO 6,5 – Non sempre ortodosso in interventi e uscite, ma efficace. Sale in cattedra nel finale con un paio di grandi interventi a proteggere il triplo vantaggio.

Ales MATEJU 6 – Diligente in fase difensiva e senza macchie.

Jhon CHANCELLOR 6,5 – Primo gol in Serie A per il centrale venezuelano a suggellare una prova inappuntabile

Massimiliano MANGRAVITI 6,5 – Il ragazzino del vivaio delle Rondinelle non demerita affatto.

Stefano SABELLI 7,5 – Un fattore sulla fascia destra con inserimenti costanti e cross radiocomandati verso il dischetto dell’area di rigore. È caparbio nell’azione del 2-0: suo l’assist con evidente compartecipazione di Gabriel. Gladiatorio anche in fase difensiva.

Emanuele NDOJ 6 – Parte discretamente sulla sinistra, poi subisce il pestone che lo mette ko (29’ SPALEK 7,5 – Impatto super con l’assist per il comodo appoggio di Chancellor e il primo gol in Serie A. Favola)

ROMULO 6,5 – Efficace e insidioso per la difesa avversaria a supporto degli attaccanti. Gabriel deve compiere un miracolo per negargli la gioia del gol. Nella ripresa si rende ancora pericoloso in più d’una occasione.

Sandro TONALI 6,5 – Metronomo bresciano: al solite agisce con personalità davanti alla difesa e si fa apprezzare quest’oggi soprattutto per le spiccate doti d’interdizione. Giocatore completo. (81’ VIVIANI sv)

Dimitri BISOLI 6,5 – Suo l’assist per il gol di Spalek. Il vice capitano dà il buon esempio.

Ernesto TORREGROSSA 7,5 – Segna il suo primo gol in Serie A e partecipa alle azioni dell’1-0 con sponda ad alto quoziente intellettivo e del 3-0 con sportellata su Rispoli; centravanti di sacrificio, tecnica e fosforo: manna per Corini. (71’ MARTELLA 6 – Entra e fa legna dietro.)

Mario BALOTELLI 6 – Mezzo punto in meno per il sistematico e ingiustificabile nervosismo. Sfiora a più riprese il gol e dialoga bene con i compagni, pur tra qualche pausa.

All. Eugenio CORINI 7 – Seconda vittoria consecutiva dal suo rientro in panchina: la squadra lo segue a menadito sfoggiando un calcio compatto e piacevole alla vista. Che senso aveva allontanarlo?

Brescia-Lecce 3-0 - Serie A 2019Getty Images

Le pagelle del Lecce

GABRIEL 4,5 – Chiude la saracinesca in avvio con sontuosa opposizione a Romulo, ma lo svarione da cui scaturisce il gol del 2-0 è ingiustificabile. Che black out! Si riscatta solo parzialmente nei secondi 45’.

Andrea RISPOLI 5,5 – Spinge come un motorino sulla fascia destra in avvio, ma cala alla distanza e perde il duello fisico con Torregrossa in occasione del 3-0 bresciano.

Cristian DELL'ORCO 4,5 – Emblema degli affanni della difesa leccese al Rigamonti: un incubo quello vissuto dall’ex Sassuolo.

Luca ROSSETTINI 5,5 – L’esperienza lo sorregge fino a un certo punto, va in difficoltà pure lui.

Marco CALDERONI 6 – Impegna Alfonso con missile da fuori e risulta tra i migliori tra le fila salentine. (72’ BABACAR 6 – Entra e si rende pericoloso in area)

Zan MAJER 5 – Non è più quello di inizio stagione e anche la performance di Brescia è lì a certifocarlo. Esce per una probabile distorsione alla caviglia (63’ FARIAS 5,5 – Impatto trascurabile per lui).

Andrea TABANELLI 6 – Suona la carica in avvio e nel complesso è uno degli ultimi a mollare.

Panagiotis TACHTSIDIS 5,5 – Partita in costante apnea nel settore nevralgico del campo.

Yevhen SHAKHOV 5 – Prova incolore con l’aggravante di un intervento killer a porre fine alla partita di Ndoj. (46’ FALCO 6 – Sa rendersi pericoloso col suo mancino educatissimo. Forse meritava più spazio. )

Gianluca LAPADULA 5,5 – Sulla generosità nulla da eccepire, ma l’ex Milan quest’oggi non è concreto sotto porta.

Andrea LA MANTIA 5,5 – Questa volta il centravanti artefice della promozione in A non incide… E nel finale si divora un’occasione da rete.

Allenatore Fabio LIVERANI 5 – Il suo Lecce paga a caro prezzo la défaillance di Gabriel a fine primo tempo, ma è meno compatto e lucido di altre occasioni e dietro non ne azzecca praticamente mai una.