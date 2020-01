BRESCIA

Jesse JORONEN 6 - Nel primo tempo vola all'incrocio per togliere un pallone che sembrava già dentro e rimane questa la sua parata più bella. Incolpevole sul gol di Rebic.

Stefano SABELLI 6,5 - Che partita quella del terzino destro del Brescia. Costringe sulla difensiva Hernandez e crea superiorità numerica sulla trequarti. Uno dei migliori.

Andrea CISTANA 6 - Guadagna la sufficienza perché non va mai in apnea e non commette grossi errori. Prova ordinata e diligente. E con Ibrahimovic a fare sportellate lì in mezzo non era facile.

Jhon CHANCELLOR 5,5 - Fisicamente tiene testa a Ibrahimovic ma commette almeno due grossi errori: nel primo tempo si perde lo svedese che sparacchia a lato da due passi, nell'azione del gol fornisce un involontario assist a Rebic con un intervento poco deciso.

Ales MATEJU 6 - Si trova di fronte Castillejo e lo contiene senza particolari affanni, anche perché lo spagnolo non è certo nella sua serata migliore.

Dimitri BISOLI 6 - Bravo negli inserimenti, corre dal primo all'ultimo minuto senza risparmiarsi mai. Peccato solo per quel gol fallito a tu per tu con Donnarumma.

dall'88' Simon SKRABB 5,5 - Debutta in A e rimedia un cartellino giallo dopo pochi secondi per un'entrata da dietro (e inutile) su Hernandez.

Sandro TONALI 7 - Regista a tutto campo, mette ordine in mezzo al campo e fornisce palloni interessanti alle punte. Quando parte palla al piede è uno spettacolo: prestazione di spessore, un faro in mezzo al campo.

Daniele DESSENA 6 - Schierato titolare da Corini, ripaga la fiducia del tecnico con una prova di sostanza. Utile in fase di interdizione, prova anche a proporsi in avanti.

dal 70' Emanuele NDOJ 5,5 - Ha sul destro una palla gol molto invitante, la spreca con un destro strozzato di facile lettura per Donnarumma.

ROMULO 5,5 - Agisce da trequartista alle spalle del tandem d'attacco Torregrossa-Ayé, ma si vede pochissimo. Non si ricordano sue giocate di rilievo, eppure gli spazi non mancavano di certo.

Ernesto TORREGROSSA 6,5 - Meriterebbe il gol per la costanza con cui lo cerca e perché con le sue accelerazioni improvvise semina il panico tra i difensori del Milan. Donnarumma gli prende tutto, poi quando tenta la mezza rovesciata da urlo gli va male per pochi centimetri.

Florian AYÉ 6,5 - Sfiora il gol nel primo tempo con un'incornata respinta proprio sulla linea da Donnarumma e anche nella ripresa si fa vedere con qualche sponda di rilievo. Ampiamente sufficiente.

dal 78' Alfredo DONNARUMMA s.v. - Entra nel finale e non ha molti palloni giocabili.

All.: Eugenio CORINI 6,5 - Ai punti il suo Brescia avrebbe meritato almeno il pareggio perché, per larghi tratti del match, è riuscito a mettere sotto il Milan sul livello del gioco. Senza Donnarumma forse sarebbe finita in modo diverso. Con prestazioni di questo livello la salvezza non è poi così impossibile, anzi.

MILAN

Gianluigi DONNARUMMA 7,5 - Il migliore in campo è lui. Chiude lo specchio in uscita a Bisoli e poco dopo toglie dall'incrocio dei pali un siluro dal limite di Torregrossa. Sono le sue parate più significative, ma nel conto ce ne sono tante altre. È lui a tenere in piedi il Milan a inizio ripresa quando il Brescia alza il ritmo. Decisivo.

Andrea CONTI 5,5 - Davanti si vede pochissimo, dietro svolge il compitino senza infamia e senza lode. Costretto a spendere un cartellino giallo per rimediare a un errore di Bennacer, non la prende bene.

Simon KJAER 5,5 - Preferito a Musacchio, non convince. Rimedia un cartellino giallo dopo meno di due minuti e soffre terribilmente Torregrossa. Balla anche paurosamente nella prima parte della ripresa. Rivedibile.

Alessio ROMAGNOLI 6,5 - Buona prestazione del capitano rossonero. Fondamentale una sua spizzata nel primo tempo che toglie un pallone destinato a finire sulla testa di Ayé.

Theo HERNANDEZ 5,5 - La traversa che colpisce nel finale con un'azione delle sue rimarrà negli occhi, ma non bisogna dimenticare quanto accaduto prima: tanti palloni persi, un cartellino giallo evitabile e in grande difficoltà di fronte a un Sabelli straripante.

Samuel CASTILLEJO 6 - Male nel primo tempo, cresce nella ripresa ed entra nell'azione del gol costringendo Chancellor a una respinta corta affannosa. Segna anche il 2-0 con un gran sinistro sotto la traversa, ma la rete viene annullata per fuorigicoo di Ibrahimovic.

Franck KESSIE 5,5 - Davvero notevole la quantità di palloni che sbaglia, molti dei quali senza pressione degli avversari. Non è nel suo ruolo e si vede.

Ismael BENNACER 6 - L'algerino parte molto bene: chiede il pallone tra i piedi, si propone e lo gioca con personalità. Col passare dei minuti perde lucidità e rimedia l'ennesimo cartellino giallo della sua stagione che gli farà saltare la prossima partita di campionato contro il Verona.

Hakan CALHANOGLU 5,5 - Lascia il segno sulla partita con l'apertura per Ibrahimovic da cui nasce il gol di Rebic. Troppo poco per meritarsi la sufficienza. Messo lì sulla sinistra nel 4-4-2 sembra un pesce fuor d'acqua.

dal 77' Rade KRUNIC s.v. - Entra nel finale e fa densità in mezzo al campo toccando pochissimi palloni.

Zlatan IBRAHIMOVIC 6 - Nel primo tempo si divora una clamorosa palla gol sparando a lato col sinistro da due passi. Un errore non da lui. Decisamente meglio nella ripresa: è suo il cross basso da cui nasce il gol di Rebic. Punto di riferimento fondamentale per i compagni che lo cercano spesso. Tre partita da titolare e 9 punti per il Milan: sarà un caso?

Rafael LEAO 5,5 - Parte con un buon piglio mettendo un paio di palloni invitanti per Ibrahimovic e cercando di dialogare con lo svedese. Nella ripresa sembra più spento e Pioli lo toglie inserendo Rebic. Mossa azzeccata.

dal 58' Ante REBIC 7 - Momento di grazia del croato che, dopo avere steso l'Udinese, fa lo stesso anche col Brescia. Gol esteticamente non memorabile, ma pesantissimo. Entra molto bene in partita e dà quel cambio di ritmo di cui il Milan aveva grande bisogno.

All.: Stefano PIOLI 6 - Ha raddrizzato il Milan e i risultati si vedono. Passo indietro piuttosto evidente dal punto di vista della qualità del gioco rispetto a quanto visto contro l'Udinese, ma vedere la sua squadra vincere le partite in questo modo è un bel segnale per il tecnico. Giusta la decisione di puntare su Rebic a partita in corso.