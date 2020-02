Le pagelle di Brescia-Napoli 1-2: Mertens rimanda l'appuntamento con la storia. Balo stecca ancora

--- Le pagelle del Brescia ---

Jesse JORONEN 6 - Spiazzato sul rigore di Insigne, non può nulla sul golasso di Ruiz. Si salva sul tentativo di bis dello spagnolo

Stefano SABELLI 6 - Un pendolino sulla destra tra compiti difensivi in marcatura su Insigne e qualche sortita di qualità in attacco

Ales MATEJU 5,5 - Nel primo tempo è il più attento in chiusura, soprattutto nei contrasti aerei. Nella ripresa macchia la sua prestazione con un ingenuo tocco di mano in area di rigore: l'inizio della fine

Jhon CHANCELLOR 6,5 - Incornata da bomber e strapotere aereo: il migliore del Brescia assieme al genietto Tonali

Bruno MARTELLA 6 - Dà spettacolo nel duello con Di Lorenzo: da un paio di sue sortite, nascono pericoli per il Napoli

Dimitri BISOLI 5,5 - Si fa vedere poco ed è un peccato vista la vetrina e la qualità del suo destro

Sandro TONALI 6,5 - Nel primo tempo giganteggia a centrocampo recuperando palloni per poi smistarli sulle fasce. Dalla bandierina prima ispira l'1-0 di Chancellor, poi serve un altro cioccolatino a Balotelli che sfiora il raddoppio. Cala nella ripresa

Daniele DESSENA 5,5 - Esperienza al servizio della squadra, ma anche tanti errori e falli (dall'86' NDOJ S.V.)

Birkir BJARNASON 5 - Tanto fisico, ma poca qualità. Nel triello con Demme e Ruiz sparisce (dal 65' SKRABB 6 - Un assist al bacio per Balotelli, sprecato malamente dal compagno)

Jaromir ZMRHAL 5 - Non fa mai male alla difesa del Napoli. Prestazione ectoplasmatica

Mario BALOTELLI 5 - Gara complicata per Supermario. Ogni volta che ha il pallone tra i piedi arriva sistematico il raddoppio. Pesa tantissimo l'errore al 72' quando si divora il 2-2 tutto solo davanti a Ospina. L'Europeo si allontana sempre di più

All. Diego LOPEZ 5 - I suoi non riescono a gestire il vantaggio, pur avendo un'ottima reazione dopo l'uno-due di Insigne e Fabian Ruiz. Gli manca Torregrossa in attacco, e si vede. Così è dura sperare nella salvezza

Fabian Ruiz esulta per il 2-1 al BresciaGetty Images

--- Le pagelle del Napoli ---

David OSPINA 6 - Si lascia soprendere sul primo palo da Chancellor, per il resto ordinaria amministrazione

Giovanni DI LORENZO 6,5 - Timido nella prima parte, nella ripresa è in costante proiezione offensiva. Da un suo suggerimento nasce il raddoppio di Fabian Ruiz

Kostas MANOLAS 5,5 - Sulla sua prestazioen pesa inevitabilmente l'anticipo di Chancellor in occasione dell'1-0 bresciano. La difesa a zona non ha funzionato e le colpe sono del greco

Nikola MAKSIMOVIC 6 - Nessuna sbavatura difensiva

MARIO RUI 6,5 - Il portoghese è sempre più in crescita, dà del filo da torcere a Bisoli e Sabelli sulla sinistra

FABIAN RUIZ 7 - Una perla, un capolavoro che vale tre punti. Veloce, preciso, sempre ben posizionato. Lo spagnolo si sta guadagnando un posto da titolare anche con Gattuso, nonostante l'inizio di stagione opaco. Una bella notizia per il suo entourage che vuole strappare a De Laurentiis rinnovo di contratto e clausola rescissoria a tre cifre

Diego DEMME 5,5 - Confermato ancora nella cabina di regia partenopea, è apparso un po' stanco e fuori giri (dall'86' ALLAN S.V.)

Eljif ELMAS 5,5 - Stesso discorso fatto per il Diego tedesco. Gattuso arretra il macedone in mediana dopo la bella prova da esterno d'attacco col Cagliari. Questa volta con scarsi risultati (dal 75' ZIELINSKI 6 - Aiuta i suoi a gestire il vantaggio nel finale)

Matteo POLITANO 5,5 - Prestazione tra luci e ombre per l'ex Inter per la seconda volta titolare nell'undici titolare di Gattuso. Poche iniziative personali e scarsa empatia con i colleghi del tridente: tempo al tempo

Dries MERTENS 6,5 - Dopo 30 secondi sfiora l'eurogol in pallonetto colpendo la traversa, tenta un'altra magia con un tiro al volo dopo un lancio di trenta metri. Appena prima di uscire segna, ma in posizione di fuorigioco. Insomma, per il 121° gol in azzurro, l'appuntamento con la storia, dovrà aspettare ancora un po'. Il Barcellona è avvertito (dal 67' MILIK 6 - Perde il ballottaggio con il belga e porta il suo peso in attacco nel finale. Ci sarà spazio per lui contro il Barça)

Lorenzo INSIGNE 7 - Non è ancora al 100%, ma è quello che si sbatte di più nel tridente di partenza. Rientra diverse volte ad aiutare la mediana, guadagna il rigore e mette le basi per la rimonta. Resiste da vero capitano fino alla fine

All. Gennaro GATTUSO 7 - La cura di Ringhio continua a funzionare. Oltre ai risultati (al Rigamonti è arrivata la quarta vittoria in campionato nelle ultime 5) la sensazione è che l'allenatore calabrese abbia finalmente trovato la quadra: difesa solida, mediana di qualità e abbondanza in attacco. Cosa può volere di più dalla vita Rino? Una vittoria contro il Barça, scontato