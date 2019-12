Le pagelle di Brescia-Sassuolo 0-2: Tonali sottotono, a Balo manca solo il gol. Traorè ispirato

--- Le pagelle del Brescia ---

Enrico ALFONSO 5 – Si fa beffare sul suo palo al primo vero tiro subito. Un errore perdonabile, ma lo ripete di nuovo in occasione del 2-0 di Caputo

Stefano SABELLI 6 - Ectoplasmatico in fase di costruzione, ma contiene bene l'uragano Boga. Basta e avanza

Andrea CISTANA 5,5 - La prima vera occasione del Brescia capita sulla sua testa ad inizio ripresa: fuori di un niente. Sul colpo da biliardo di Caputo avrebbe potuto aiutare Tonali

Jhon CHANCELLOR 5,5 - Gara senza grosse sbavature, ma tiene in gioco Traorè sull'1-0

Ales MATEJU 5,5 – Argina per larghi tratti un cliente scomodo come Berardi anche se non eccelle in personalità

ROMULO 6 - Solita prova di spessore, con tanta legna a centrocampo e sempre una corsa in più per i compagni. Stasera è mancato il suo compagno di reparto

Sandro TONALI 5 - Sbaglia più del solito e si fa vedere meno. La prestazione poco convincente viene rimarcata dall'errore in marcatura su Caputo in occasione del 2-0. Serata no

Dimitri BISOLI 6 - I cross più indisidiosi dei bianco-azzurri provengono dai suoi piedi come nel caso del gol annullato a Balotelli. Generoso

Nikolas SPALEK 5 - Pronti-via spreca una potenziale occasione da gol calciando debole nelle braccia di Pegolo. Alle spalle delle due punte non dà alcun valore aggiunto, Corini lo toglie per disperazione (dal 65' NDOJ 5,5 - Il suo ingresso non cambia l'inerzia della gara)

Ernesto TORREGROSSA 5,5 - Si danna tanto ottenendo pochissimo: un colpo di testa innocuo è ciò che rimane della sua partita (dal 73' DONNARUMMA 5,5 - In 20 minuti una palla-gol clamorosa a tu per tu con Pegolo: fallita)

Mario BALOTELLI 6 - L'atteggiamento che Cellino e Corini vogliono da lui: sacrificio e corsa unita a visione di gioco superiore, il tutto a disposizione della squadra. Per questione di centrimetri gli viene annullato un tap-in vincente nel primo tempo, sfiora il palo di testa nella ripresa: la sensazione è che il primo gol al Rigamonti sia vicinissimo

All. Eugenio CORINI 5,5 – Primo stop del nuovo corso dopo le convincenti vittorie con SPAL e Lecce. Una sconfitta che pesa perchè giusta e per di più in casa. Il Sassuolo ha dominato per almeno un'ora di gioco

Caputo e Traorè festeggiano la vittoria al Rigamonti contro il BresciaGetty Images

--- Le pagelle del Sassuolo ---

Gianluca PEGOLO 6,5 - Due clean sheet consecutivi in trasferta a 38 anni sono tanta roba. Nel primo tempo spettatore non pagante, nella ripresa attento e sempre al posto giusto sulle (rare) occasioni bresciane

Jeremy TOLJAN 6 - Partita nervosa condita da un'ammonizione in avvio. Si tranquillizza e trova equilibrio nella seconda parte

MARLON 6 - Attento nell'anticipo e intelligente nel capire i movimenti di Supermario

Filippo ROMAGNA 6 - Sempre più una certezza nella retroguardia emiliana

ROGERIO 6,5 - Non scendeva in campo in campionato da agosto. Prova di personalità e assist a Caputo. Un bonus che non fa mai male (dal 73' Kyriakopoulos 6 - Venti minuti di quantità: quello che serviva a De Zerbi sul 2-0)

Pedro OBIANG 6 - Una gara iniziata male e finita in crescendo. A centrocampo perde spesso la bussola e si fa sovrastare da Balotelli sugli sviluppi di un calcio d'angolo sull'1-0. Poi ci mette il fisico e tutto torna nella norma

Manuel LOCATELLI 6 - Dinamismo e velocità in regia. Ora può dedicarsi ad affinare la conclusione. Il tiro ce l'ha: ricordate Milan-Juve?

Domenico BERARDI 6 - In fase realizzativa meno preciso del solito, ma impreziosisce la sua gara con un assist coi tempi giusti (dall'88' PELUSO S.V.)

TRAORE' 7 - La freddezza che non ci aspetta da un 2000. Furbo, scaltro, intelligente, al 25' il gioiellino dell'Empoli, schierato al posto di Djuricic, vede lo spazio sul primo palo e trafigge Alfonso. Se mette su un po' più di muscoli diventa imprendibile

Jeremie BOGA 5,5 - Sulla sinistra mette in grande difficoltà Bisoli e Sabelli. Sì, ma solo per il primo quarto d'ora. Per il resto della gara vaga alla ricerca del dribbling perduto (dall'85' DUNCAN S.V.)

Francesco CAPUTO 6,5 - Match camaleontico dell'ex Empoli che si sveglia nella ripresa e dipinge calcio al 71' con una girata da impazzire. I numeri della sua stagione recitano già 8 gol e 4 assist. What else?

All. Roberto DE ZERBI 7 - Una serata da ricordare nel primo Brescia-Sassuolo della Serie A. Dà fiducia a Traorè e fa bene, inserisce Rogerio dal 1' e fa bene. Conferma Pegolo tra i pali e fa bene. Poi si apre un'altra partita, quella con la curva del Brescia. Un ritorno alle origini: brividi