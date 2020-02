Le pagelle di Brescia-Udinese 1-1: Okaka preziosissimo per il pareggio finale di De Paul

=== Brescia ===

Jesse JORONEN 7: prestazione sontuosa da parte dell'estremo difensore delle rondinelle, che le prende proprio tutte. Tranne, suo malgrado, quella scivolata vincente di De Paul.

Stefano SABELLI 5: letteralmente "arato" da Sema, che non riesce mai a fermare. Giornata da incubo per lui.

Andrea CISTANA 6: mette spesso il piedone sulle occasioni di Lasagna, disinnescandole. Lo fa anche su De Paul, al 92', ed è stato forse questo a fare in modo che Joronen non ci arrivasse.

Jhon CHANCELLOR 5: macchinoso e, spesso, disastroso col pallone tra i piedi al centro della difesa. A inizio partita, un suo errato retropassaggio rischia di mandare a segno Okaka.

Bruno MARTELLA 6: prestazione positiva, lungo la mancina, preferito a Mateju. Bene anche in fase di cross.

Dimitri BISOLI 7: ennesima gara di grandissimo sacrificio, altresì convinto con una rete che aveva portato l'illusoria speranza dei tre punti. Indispensabile in entrambe le fasi tattiche delle rondinelle.

Brescia-Udinese, Serie A 2019-2020: l'esultanza di Dimitri Bisoli (Brescia) (Getty Images)Getty Images

Sandro TONALI 5,5: un po' spento, in cabina di regia. Il Brescia, d'altra parte, costruisce molto poco.

Daniele DESSENA 6: discreta diga a centrocampo, in cui controlla in maniera apprezzabile - benché relativamente - Rodrigo De Paul.

Dal 68' Birkir Bjarnason 6: dona subito maggior spinta - fino a quel punto inesistente - al Brescia. Acquisto invernale azzeccato.

Nikolas SPALEK 6: prestazione inconsistente da parte del trequartista delle rondinelle. Tocca pochissimi palloni e risulta poco utile per il tandem d'attacco Balotelli-Ayé.

Dal 59' Jaromiri Zmrhal 6: grande rammarico per quella schiacciata di testa del possibile 2-0 vanificata da Musso. Più che chance sprecata, è opportuno parlare di un grandissimo intervento da parte dell'estremo difensore dell?udinese.

Mario BALOTELLI 6: alla sua prima da "capitano", un paio di buoni tentativi dalla distanza. Senza mai strafare, tuttavia...

Florian AYE 5: impalpabile, quasi inesistente, nel tandem offensivo delle rondinelle.

Mister Diego LOPEZ 6: un punto alla prima panchina col Brescia ci può stare. Specie al termine di una partita in cui si è costantemente subito l'iniziativa avversaria. Tuttavia, resta il rammarico per aver perso il bottino pieno proprio al 92'...

=== Udinese ===

Juan MUSSO 6,5: grandissima parata, quella su Zmrhal, che nega al Brescia il gol del 2-0. Parte dell'1-1 finale è anche merito suo.

Sebastien DE MAIO 4,5: commette un errore imperdonabile, in collaborazione con Troost-Ekong, su quell'errato disimpegno di testa con cui consegna a Bisoli la rete del momentaneo vantaggio bresciano.

William TROOST-EKONG 5: poca intesa con De Maio. E non solo in occasione del pasticcio datato 81'.

Bram NUYTINCK 6: utilizza le maniere forti su Balotelli ed Ayé. Sbaglia pochi interventi.

Jens STRYGER LARSEN 7: continue scorribande lungo la fascia destra, da cui confeziona numerosissimi assist.

Seko FOFANA 6: incolpevole

Mato JAJALO 6: francobolla Balotelli e Spalek da mediano vecchio stampa. Un atteggiamento quasi inevitabile e che gli procura, anche, un cartellino giallo. Porta a termine con diligenza i compiti di interdizione richiesti da mister Gotti ed esce dal campo dopo 7' della ripresa.

Dal 52' Rolando Mandragora 5,5: fatica ad entrare, a freddo, nelle dimaniche della fase nevralgica friulana.

Rodrigo DE PAUL 7,5: una traversa e il gol che porta un punto in casa Udinese in una giornata storta là davanti, un po' per sfortuna e un po' per un super Jesse Joronen. Quelle giornate in cui si meriterebbero i tre punti ma dalle quali si rischia addirittura di uscirne sconfitte. Tantissima qualità appannaggio della spinta offensiva bianconera.

Ken SEMA 7: migliore in campo. Sulla sinistra è un autentico rullo compressore: Sabelli non riesce mai a controllarlo. Molto precisi anche le sue traiettorie tagliate per la coppia

Dal 79' Marvin Zegelaar: sv.

Kevin LASAGNA 6,5: una traversa e almeno un paio di ghiottissime palle gol, conquistate grazie alla sua grandissima rapidità e all'ottima intesa di Okaka. Un po' la sfortuna e un po' la straordinaria giornata di Joronen, lo fanno restare a secco.

Dal 72' Ilja Nestorovski 6: subito frizzante e molto attivo nel tentativo di fare carte quarantotto nella difesa bresciana. Tuttavia, al 94', toglie dalla disponibilità di Okaka il pallone della clamorosa vittoria.

Stefano OKAKA 7: duetta benissimo con Lasagna, conclude in porta con insistenza e fornisce a De Paul la rete dell'1-1. Davvero, gli è mancato solo il gol...

Brescia-Udinese, Serie A 2019-2020: da sinistra Stefano Okaka (Udinese) e Andrea Cistana (Brescia) (Getty Images)Getty Images

Mister Luca GOTTI 6,5: la sua squadra "morde" ed è aggressiva per gran parte della gara. Certamente avrebbe meritato di più.