Le pagelle di Cagliari-Bologna 3-2: Joao Pedro il migliore, bene Nainggolan e Simeone

=== CAGLIARI ===

Robin OLSEN 5,5 – Attento quando viene sollecitato. In occasione del 3-2 forse poteva fare qualcosa di più.

Paolo FARAGO’ 5,5 – Benino sino al 91', malissimo nel finale quando sbaglia tutto sul corner e il Bologna la riapre all'ultimo.

Fabio PISACANE 5 – Non bene: Orsolini e Santander lo mettono spesso in difficoltà.

Ragnar KLAVAN 6,5 - Si riprende dalla sciagurata scorsa partita con una buona prestazione. Stupendo il suo salvataggio nella ripresa.

Luca PELLEGRINI 6 - Un giallo inutile, qualche leziosità di troppo soprattutto al limite dell'area, però Luca fa ancora un'altra ottima partita.

Nahitan NANDEZ 6,5 - Personalità e qualità abbinate a una gran corsa: soprattutto nella prima frazione semina il panico sulla fascia. Poi però cala alla distanza e Maran lo toglie. (Dal 65’ Lucas CASTRO 5 - Fatica a pungere, non si vede quasi mai).

Luca CIGARINI 6 – Regia attenta. Subisce falli e fa girare la sfera con esperienza. Partita sufficiente del regista del Cagliari (Dal 71' Christian OLIVA 5,5 - Entra ma non riesce a lasciare il segno).

Marko ROG 7 – Abile negli inserimenti, è sempre una spina nel fianco. A centrocampo è praticamente ovunque. Partita sontuosa dell'ex Napoli che insieme ai compagni sovrastano la linea mediana avversaria.

Radja NAINGGOLAN 6,5 – Prova gagliarda del Ninja. La personalità non manca mai. Oggi è pure assistman. (Dall’81’ Artur IONITA 6,5 - Un pallone toccato che si trasforma in un assit per Joao Pedro).

Giovanni SIMEONE 7 – Ottima partita del Cholito. Non segnava da qualche gara, ma il gol di questa sera vale il prezzo del biglietto. Tocco sotto delizioso e partita capovolta.

JOAO PEDRO 7,5 – La inizia malissimo causando il rigore per gli avversari. Poi la raddrizza prima col gol del pareggio, poi mette a segno la sua doppietta personale. Ma è perfetto soprattutto per quanto punga in attacco, mettendo sempre in seria difficoltà la retroguardia avversaria.

All. Rolando MARAN 6,5 – La continuità di prestazioni resta motivo di soddisfazione. Ma non c'è solo risultato, questo Cagliari offre sempre prestazioni all'altezza, con una difesa solida, un centrocampo che pressa e crea, e anche degli attaccanti che la mettono dentro. 18 punti in classifica, assolutamente meritati. Complimenti.

Riccardo Orsolini, Luca Pellegrini, Cagliari-Bologna, Getty ImagesGetty Images

=== BOLOGNA ===

Lukasz SKORUPSKI 5,5 – Incolpevole sui gol subiti, non perfetto nelle uscite e in presa alta. In una di queste rischia una clamorosa frittata.

Ibrahima MBAYE 6,5 – E’ decisivo a suo modo nella spizzata di testa che diventa pallone buono nel 3-2 finale.

Mattia BANI 4,5 – Dalla stupenda prestazione del weekend a peggiore in campo. Serata sfortunata per Bani che è colpevole praticamente in tutti i gol dei padroni di casa. Solo nell'ultimo è sfortunato nella deviazione, negli altri due interviene male e in ritardo.

Stefano DENSWIL 5 – Impreciso, non poi tanto meglio del compagno di reparto. Il suo rinvio errato causa il gol del 3-1 che, di fatto, chiude il match.

Ladislav KREJCI 6 – Nandez nel primo tempo gli crea veramente tanti problemi. Poi però sale di tono e chiude il match con una onesta sufficienza.

Jerdy SCHOUTEN 5 – Uno dei peggiori in campo. Nella zona nevralgica del campo gli ospiti resistono un tempo, poi crollano nella mediana. Lui è il primo a mollare.

Roberto SORIANO 5 – In grande ombra: Cigarini, Rog e Nainggolan lo sovrastano per quasi tutto l'incontro. (Dall'82' Mattias SVANBERG S.V).

Blerim DZEMAILI 6 – Parte forte con la prima occasione della partita, poi cala un po’ alla distanza nella distribuzione di palloni precisi.

Federico SANTANDER 6,5 – Solito apporto generoso al reparto offensivo. La mette dentro su rigore e crea molti altri problemi alla retroguardi avversaria. (Dal 60' Rodrigo PALACIO 5,5 - Non cambia il match nel suo ingresso. Anzi fa anche quello che non dovrebbe fare, mettendoci la spalla nel tiro di Krejci che forse entrava anche senza il suo tocco. Peccato che l'argentino era in offside).

Riccardo ORSOLINI 6,5 – Unico neo la sciagurata simulazione a metà primo tempo in area. Per il resto partita sontuosa, ogni pallone toccato crea problemi a Olsen e compagni. (Dal 70' Andreas SKOV OLSEN 5,5 – Entra e il Bologna non punge più in avanti).

Nicola SANSONE 5 - Combatte sino all'ultimo, è quello però del tandem offensivo che si fa vedere di meno.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6 – Partita persa, ma comunque il Bologna gioca la sua gara. Bene Santander, solito match di Orsolini. Gli ospiti l'incontro lo perdono per lo più a centrocampo, dove Schouten e Soriano vengono sovrastati dagli avversari. Piccolo passo indietro, la classifica comunque continua a sorridere.