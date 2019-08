===CAGLIARI===

RAFAEL 6 – Incolpevole sul gol, è battuto solo da un calcio di rigore.

Simone PINNA 5 – Male dietro, dove nel primo tempo era già stato graziato dal VAR quando si era perso lo stacco di Donnarumma.

Luca CEPPITELLI 5,5 – Con Pinna ha metà delle responsabilità su quel gol, cancellato poi dal ‘micrometro’ utilizzato al VAR. Non convince dietro, dove il Cagliari concede molti spazi.

Ragnar KLAVAN 5,5 – Qualche incertezza che condivide con tutto il reparto.

Babis LYKOGIANNIS 5 – Soffre e non poco la catena di destra del Brescia, che con i vari Sabelli e Bisoli fa male da quel lato di campo.

Radja NAINGGOLAN 6 – Qualche buon tackle in recupero nel primo tempo, ma un Radja ancora un po’ imballato e che non riesce a spostare gli equilibri. Cosa che dovrebbe riuscire a fare in provincia.

Nahitan NANDEZ 5 – Male. Arrivato in pompa magna, è quasi ridicolizzato dal giovane Sandro Tonali che stravince la sfida a distanza tra registi della mediana. Certo, Tonali è italiano e non arriva dal Boca, quindi piace di meno alla narrazione contemporanea...

Artur IONITA 5,5 – Si apre il sopracciglio dopo pochi minuti ed evidentemente risente della fasciatura vistosa. Da lì in poi infatti non va più su un singolo pallone aereo. E quando la palla sta a terra non gira tanto meglio. Dall’81’ Daniele RAGATZU – sv.

Valter BIRSA 5 – Praticamente non pervenuto se non per una conclusione in avvio. Dal 62’ Lucas CASTRO 6,5 – L’unico a salvarsi sul serio del Cagliari. Il suo ingresso porta brio: un gol annullato dopo 20 secondi, un assist per Joao Pedro su cui Sabelli fa una gran diagonale. Ingresso convincente.

Joao PEDRO 5,5 – Il più vivo del reparto avanzato (al netto di Castro), ma il gol mangiato in avvio di partita non può non pesare sul giudizio finale.

Leonardo PAVOLETTI 5,5 – Si vede poco finché resta in campo. Sfortunato in quello stacco a ricadere con tutto il peso sul ginocchio. In bocca al lupo. Dal 45’ Alberto CERRI 5,5 – Si batte discretamente bene con i difensori bresciani ma non è mai pericoloso. Avrebbe sulla coscienza anche il rigore, sempre che si possa imputare come una colpa a una persona il fatto di essere dotato di braccia...

All. Rolando MARAN 5 – Malino. Per la qualità degli interpreti a disposizione si aspetta qualcosa in più di quanto mostrato oggi dal suo Cagliari.

===BRESCIA===

Jesse JORONEN 7 – Due ottimi salvataggi nel finale, uno di puro istinto che regala i 3 punti. Bravo.

Stefano SABELLI 7 – Che bel terzino, signori. Straordinario su una diagonale nel finale che leva il gol a Joao Pedro, ottimo in fase di spinta. Preciso nelle chiusure e dotato di piedi più che discreti. Stasera fa davvero una bella impressione.

Andrea CISTANA 6,5 – Si immola nel finale e tiene benissimo sul forcing impsoto dal Cagliari nell’ultima parte di partita.

Jhon CHANCELLOR 6,5 – Gigantesco di testa, dove con l’altezza che ha la fa veramente da padrone su tutti i palloni aerei. Cellino ha dichiarato che “sarà la sorpresa della stagione”. Decisamente buona la prima, dove anche coi piedi nonostante la stazza dimostra di saperci fare.

Bruno MARTELLA 6 – Partita onesta in entrambe le fasi. Nel finale potrebbe far meglio e centrare addirittura il gol.

Dimitri BISOLI 7 – Di fatto può iscrivere alla sua partita un assist e un gol: entrambi cancellati per una pura questione di millimetri. Bellissima partita del figlio d’arte, che si dimostra una spina del fianco del Cagliari sulla corsia di destra.

Sandro TONALI 7 – Alla prima in Serie A domina in cabina di regia, mette in mostra personalità, gioca a testa alta con classe e visione. Che impatto e che partita del giovane regista del Brescia.

Daniele DESSENA 6 – Dopo 8 anni a Cagliari l’ex capitano dei rossoblu gioca un match attento. Nessun particolare picco, se non in una ‘faccia a faccia’ con Nandez.

Nikolas SPALEK 5,5 – Forse quello che ha convinto meno del Brescia. Escluso un inserimento nel primo tempo, sostanzialmente, zero pericoli creati dal trequartista bresciano. Dal 79’ Daniele GASTALDELLO – sv.

Florian AYE 5,5 – Dentro al posto dello squalificato Torregrossa, si dimostra un mezzo oggetto misterioso. Fumoso, non particolamente veloce e parecchio impreciso coi piedi... Vedi il gol mangiato nel finale.

Alfredo DONNARUMMA 7 – Ottima il suo debutto in A. Puntuale nel primo gol – poi annulalto dal VAR – e freddissimo dal dischetto. Perché come diceva un vecchio bomber capace in passato di esplodere proprio a Brescia – Dario Humber: “La porta è uguale in tutte le categorie”. Dal 71’ Jaromir ZMRHAL – sv.

All. Eugenio CORINI 7 – Il suo Brescia gioca bene e lo fa con coraggio. Soffre in avvio, viene fuori alla distanza, crea ma dimostra anche si sapersi difendere. Insomma, un ottimo impatto e su un campo tutt’altro che banale come quello di Cagliari.