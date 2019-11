Le pagelle di Cagliari-Fiorentina 5-2: Nainggolan devastante, Chiesa sottotono

Le pagelle del Cagliari

Robin OLSEN 6,5 – Beffato per due volte da Vlahovic ma per il resto fa buona guardia.

Fabrizio CACCIATORE 6,5 – Presidia la sua zona e non disdegna le scorribande sulla fascia di destra.

Fabio PISACANE 7 – Giornata di gloria per il centrale rossoblù con superbo stacco aereo che vale il 2-0 provvisorio a Cagliari.

Ragnar KLAVAN 6 – Diligente e attento in marcatura, senza troppi fronzoli.

Luca PELLEGRINI 6 – Mezzo punto in meno per le disattenzioni su Vlahovic nel finale, ma sulla sinistra era staton un fattore nel match

Nahitan NANDEZ 6,5 – Grinta e fosforo a servizio della squadra in mezzo al campo. Mastino. (83’ RAGATZU sv)

Luca CIGARINI 7 – Perfetto in cabina di regia. Prestazione impreziosita da due assist serviti ai compagni.

Marko ROG 7 – Spacca la partita con inserimento centrale coronato con gol; quando accelera palla al piede è devastante.

Radja NAINGGOLAN 9 – Tre assist di puro tocco e un eurogol: semplicemente perfetto Radja Nainggolan quest’oggi alla Sardegna Arena. Quando gioca libero da pensieri negativi ed è sorretto da una condizione fisica adeguata è un giocatore strepitoso... E in Sardegna è rinato. (78’ CASTRO sv)

Giovanni SIMEONE 7 – Parte male sbagliando due comodi appoggi sottoporta ma si riprende alal grande con gol di tacco e strappi in velocità a spezzare in due la difesa viola. La dura legge dell’ex. (74’ CERRI 5,5 – Entra e si divora un gol colossale davanti alla porta).

JOAO PEDRO 7,5 – Straordinario per sforzi profusi in ripiegamento difensivo ed efficacia nella metà campo avversaria. Una delle armi letalei a disposizione di Maran.

All. Rolando MARAN 8 – Il suo Cagliari è orgasmo per gli occhi di noi appassionati di calcio: il punteggio non dice nemmeno tutto sulla bellezza della manovra rossoblù, tutta palla a terra e movimenti sincronizzati. Maran ha forgiato un gioiello: per la corsa all’Europa il Cagliari c’è.

Le pagelle della Fiorentina

Bartlomiej DRAGOWSKI 5,5 – Incassa 5 gol senza evidenti responsabilità. Paga colpe non sue oggi.

Nikola MILENKOVIC 5 – Irriconoscibili oggi i centrali della Fiorentina. Difesa da museo degli orrori.

German PEZZELLA 4,5 – Vale il discorso di cui sopra: il capitano oggi proprio non riesce a scuotere i suoi.

Martin CACERES 5 – Negativa, molto negativa, anche la sua prestazione. Scollegato con i compagni di reparto.

Pol LIROLA 5,5 – Impalpabile e sostitutuito all’intervallo (46’ SOTTIL 6 – Una leggera scossa la infonde nel match, pur con qualche pausa.)

Gaetano CASTROVILLI 5,5 – Nemmeno lui oggi riesce a sbloccare la manovra. Gira a vuoto. (66' BENASSI 6 - Partecipa agli assalti viola nel finale)

Milan BADELJ 4,5 – Regia al rallentatore. Molto male.

Erick PULGAR 5 – Impacciato e inefficace in sala macchine; ammonito, salterà la prossima. Non un gran momento l’ex Bologna.

DALBERT 6 – Qualche sofferenza in fase difensiva, ma dalla metà campo in su sa far male propiziando i due gol toscani.

Federico CHIESA 5 – Spento e nervoso: la fotografia di una Fiorentina troppo brutta per essere vera. (72’ GHEZZAL 6 – Qualche lampo nel finale.)

Dusan VLAHOVIC 6,5 – In avvio è lento e macchinoso, ma alla distanza cresce e nel finale trova una doppietta da predestinato. Finalmente la Serie A conosce il vero Vlahovic dopo tante comparsate senza lasciar traccia quest’anno.

All. Vincenzo MONTELLA 4,5 – Fiorentina semplicemente non pervenuta alla Sardegna Arena e la pesantissima sconfitta non potrà che avere conseguenze nell’immediato futuro. L’assenza di Ribery non basta da sola a spiegare il motivo della "Caporetto” di Cagliari.