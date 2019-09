Le pagelle del Cagliari

Robin OLSEN 6,5- Compie un grande intervento su Kouamé nel primo tempo, e sullo 0-0. Incolpevole sulla fucilata dell'ex Cittadella. Ritrovato.

Fabrizio CACCIATORE 6 - Fa il compitino sia in fase di spinta che in quelal difensiva ma porta a casa la sufficienza piena.

Fabio PISACANE 6,5 - Gioca con personalità e annulla gli attaccanti del Genoa

Luca CEPPITELLI 6,5 - Si intende bene con il compagno di reparto. Non segna due reti come settimana scorsa ma si comporta alla grande.

Luca PELLEGRINI 5,5 - Parte bene con un gran tiro parato da Radu ma poi si perde alla distanza. Non chiude bene su Kouamè, si gira e lo lascia tirare in porta. Distratto e non in palla come al solito.

Nahitan NANDEZ 6,5 - Conferma di essere in uno stato di forma stratosferico. L'ex Boca Juniors ha già conquistato tutti a Cagliari.

Luca CIGARINI 6 - L'infortunio muscolare, a inizio partita, lo condiziona dall'inizio fino al momento del cambio (55' Christian OLIVA 6- Esordio assoluto in Serie A per il classe '96: non sfigura)

Arthur IONITA 6,5- Sforna l'assist per il gol di Simeone e gioca una partita importante. Eclettico.

Lucas CASTRO 6 - Corre tantissimo e va anche a coprire in difesa. Qualità e quantità al servizio della squadra. Pupillo di Maran. (dal 78' Marko ROG 6- Entra a far legna: fa il suo dovere)

João PEDRO 6,5 - Sparisce dalla partita per larghi tratti, non sfrutta i contropiedi dei suoi. Il Var gli nega la gioia del gol

Giovanni SIMEONE 6,5 - Il Cholito sente la fiducia dell’ambiente e si vede. Secondo gol consecutivo con la sua nuova maglia. Centravanti vero. Rinato (dall'82' Valter BIRSA SV- NON GIUDICABILE)

Simeone esulta dopo il gol in Cagliari-GenoaGetty Images

Le pagelle del Genoa

Ionut RADU 5,5- Incassa tre gol e il suo voto non può essere positivo. La difesa non lo assiste.

Davide BIRASCHI 5,5- Uno dei meno peggio della difesa del Genoa

Cristian ZAPATA 5 - Spinge in rete la palla del 2-1 che riporta subito in vantaggio il Cagliari. Sfortunato ma anche ingenuo.

Domenico CRISCITO 5,5 - Il capitano soffre terribilmente gli attacchi del Cagliari . Gioca con un piccolo infortunio muscolare.

Peter ANKERSEN 5,5- Gioca un buon primo tempo, cala nella ripresa e viene sostituito (74' Lukas LERAGER 5,5- Entra ma non dà niente in più alla manovra)

Lasse SCHONE 5,5 - Regia troppo compassata del danese ex Ajax che oggi non riesce mai a fare la differenza.

Ivan RADOVANOVIC 6 - Uno degli ultimi a mollare ma non riesce a reggere da solo il centrocampo

Riccardo SAPONARA 5,5 -Gioca un discreto primo tempo si perde nella ripresa (dal 74' Goran PANDEV 5,5- Non si accende mai)

Marko PAJAC 6- Spinge tanto sulla sinistra e crea diversi grattacapi al Cagliari. Finisce in preda ai crampi.

Christian KOUAMÉ 6,5- Il migliore in campo dei suoi. Segna il terzo gol in quattro partite e si dimostra un attaccante di valore e prospettiva.

Andrea FAVILLI 4,5 - Andreazzoli gli concede una grossa chance e lui la cestina con una prestazione deludente. Mai un guizzo, mai un tiro verso la porta. Abulico

All.: Aurelio ANDREAZZOLI 5,5 - Il suo Genoa perde la seconda partita consecutiva e dimostra preoccupanti scricchiolii difensivi