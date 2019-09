Le pagelle del Cagliari

Robin OLSEN 6 - Incolpevole in entrambe le segnature nerazzurre. Nel finale tiene in vita il Cagliari, evitando il tris di Politano.

Fabio PISACANE 5 - Discreto fino a una ventina di minuti dalla fine. Poi, l'ingenuo intervento in area su Sensi costa un rigore e la conseguente sconfitta (dal 75' Lucas CASTRO s.v.)

Luca CEPPITELLI 6 - Più di una volta preso d'infilata dagli inserimenti nerazzurri. In ogni caso, non ha particolari colpe da rimproverarsi e nel recupero salva su Politano.

Ragnar KLAVAN 6 - Prestazione lineare anche per l'ex Liverpool. Interviene quando deve intervenire, senza grosse macchie.

Nahitan NANDEZ 6,5 - Schierato largo in un centrocampo a cinque, dà vita a un bel duello con Asamoah. Bravissimo nel centrare la palla che João Pedro trasforma in gol.

Artur IONITA 5,5 - La solita sostanza, i soliti tentativi di inserirsi a sorpresa. Con risultati alterni.

Marko ROG 6 - Buona presenza in mezzo al campo. Si fa sentire in fase di interdizione, provando a proteggere la difesa.

Radja NAINGGOLAN 6,5 - Ha la grande voglia dell'ex di far bella figura e si vede. Qualche sventagliata nel primo tempo, poi suona la carica dopo l'intervallo senza mai demordere (dall'85' Luca CIGARINI s.v.)

Luca PELLEGRINI 6 - Uno dei più brillanti in un primo tempo in cui incendia la fascia di competenza. Si vede meno nella ripresa, ma non demerita.

João PEDRO 7 - Si tiene sulle spalle l'intero peso dell'attacco, illudendo il Cagliari con la rete del momentaneo pareggio. In precedenza aveva messo Cerri davanti alla porta.

Alberto CERRI 4,5 - Viene sopraffatto dai centrali nerazzurri, partecipa negativamente al gol di Lautaro e, quando ha la palla dell'1-1, la spreca malamente. Un disastro (dal 46' Giovanni SIMEONE 6 - La sua entrata dà la scossa al Cagliari. Si prenderà presto il posto da titolare)

All. Rolando MARAN 6 - Si affida al 3-5-2 per contrastare il centrocampo dell'Inter, ma la scelta di schierare Cerri non paga. Buona la reazione della ripresa.

Romelu Lukaku - Cagliari-Inter - Serie A 2019/20LaPresse

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6 - Praticamente inoperoso. Viene graziato da Cerri e battuto da João Pedro: per il resto, non deve sporcarsi i guanti.

Danilo D'AMBROSIO 5,5 - Schierato nuovamente centrale di destra nella retroguardia a tre, questa volta tradisce: l'indecisione su João Pedro è fatale e costa il pari.

Andrea RANOCCHIA 6,5 - Altra prestazione convincente. Ha qualche difficoltà in più dopo l'ingresso di Simeone, ma regge. La fiducia, dopo i noti momenti bui, c'è e si vede.

Milan SKRINIAR 6,5 - A tratti lussuoso. Difficilissimo, se non impossibile, superarlo nell'uno contro uno. Il migliore del trio difensivo di Conte.

Antonio CANDREVA 5,5 - Non entusiasmante dopo la perla contro il Lecce. Ha spazio, specialmente nel primo tempo, ma non lo sfrutta a dovere (dal 79' Diego GODIN s.v.)

Matias VECINO 5,5 - Qualche inserimento, qualche discreto spunto, ma manca la giusta scossa. Non raggiunge la sufficienza e viene sostituito anzitempo (dal 69' Nicolò BARELLA 5,5 - Accolto dagli applausi scroscianti del suo ex pubblico, si vede poco)

Marcelo BROZOVIC 5,5 - In difficoltà e poco brillante. Ammonito per un brutto fallo su Nainggolan, si fa saltare facilmente da Nandez nell'azione dell'1-1.

Stefano SENSI 7,5 - Re dell'Inter, ancora una volta. Ogni volta che tocca palla può nascere qualcosa di pericoloso. Suo il cross da cui nasce lo 0-1, sua la deliziosa giocata del rigore. In mezzo, anche una traversa su punizione. Scatenato.

Kwadwo ASAMOAH 6,5 - Risponde colpo su colpo alle avanzate di Nandez, rendendosi spesso e volentieri insidioso. Altra prestazione convincente dell'ex bianconero.

Lautaro MARTINEZ 6,5 - Pericolo costante con il suo movimento e i suoi scatti. Buona l'intesa con Lukaku, fortunosa la carambola del vantaggio. Un bel messaggio al nuovo arrivato Sanchez (dal 78' Matteo POLITANO 6,5 - Incendia il finale, mandando in porta Lukaku e sfiorando l'1-3)

Romelu LUKAKU 7 - Meno dominante individualmente rispetto a lunedì scorso, ma preziosissimo nel lanciare i compagni nello spazio: vedi l'azione del rigore, da lui stesso meritatamente trasformato.

All. Antonio CONTE 6,5 - Vittoria poco spettacolare, ma già fondamentale. Certi meccanismi, come i movimenti dei due attaccanti, iniziano già a vedersi.