Le pagelle del Cagliari

RAFAEL 5,5 - Il riflesso su Luis Alberto non è forse dei migliori. Poi può far poco su Caicedo. In precedenza, non aveva dovuto compiere interventi importanti.

Fabrizio CACCIATORE 5,5 - Finché deve gestire i movimenti di Lulic ha pochi problemi. La musica cambia dopo l'ingresso di Jony. E proprio dalla sua parte nascono i cross per i due gol laziali.

Fabio PISACANE 5,5 - Assieme a Klavan controlla bene il pericolosissimo Immobile, ma crolla nel finale: Caicedo salta sulle sue spalle per incornare in rete il pallone della vittoria.

Ragnar KLAVAN 6 - Poche sbavature. Un'ammonizione nel primo tempo non ne inficia il rendimento. Nonostante la sconfitta, si merita la sufficienza.

Charalampos LYKOGIANNIS 5 - Tenere a bada Lazzari è un'impresa non semplice. In più di un'occasione concede troppo spazio al cross all'ex esterno della SPAL. E in occasione dell'1-1 è goffo nel "servire" il pallone buono a Luis Alberto.

Nahitan NANDEZ 6 - Prima frazione a tutto vapore, seconda di maggiore sofferenza. Pedina sempre importante di un Cagliari che, nonostante il ko, resta in quota.

Luca CIGARINI 6,5 - Prezioso e attento. Fa schermo davanti alla difesa e tiene alta la squadra (dall'80' Cristian OLIVA s.v.)

Artur IONITA 6 - Generoso e volenteroso nel dare una mano in fase difensiva. Gioca un gran primo tempo, poi, come Nandez, anche lui cala nella ripresa (dall'83' Paolo FARAGÒ 5 - Il suo scivolone davanti a Strakosha, ahilui, si rivelerà letale)

Radja NAINGGOLAN 6,5 - Impreziosisce una partita molto intensa con più di un lampo di classe pura. Solo Strakosha gli nega un super gol, poi manda in porta Simeone, che spreca (dal 94' Alessandro DEIOLA s.v.)

João PEDRO 6,5 - Preziosissima la sua spizzata per mandare a segno Simeone. Devastante quando può partire in velocità, ma Acerbi gli nega la gioia del raddoppio.

Giovanni SIMEONE 7 - Il gol che illude il Cagliari di poter uscire nuovamente vincitore è una perla. Nel secondo tempo di divora il raddoppio, ma lancia Faragò verso la porta.

All. Rolando MARAN 6,5 - Sogna in grande, in virtù del solito gioco collettivamente organizzato e di un ritmo per gran parte del match altissimo. Poi torna alla realtà. Ma gli applausi restano.

Simeone - Cagliari-Lazio - 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Le pagelle della Lazio

Thomas STRAKOSHA 7 - Superato senza colpe da Simeone, è poi fondamentale nel negare il raddoppio a Nainggolan. Un intervento da applausi che consente alla Lazio di rimanere a galla.

Luiz FELIPE 5,5 - In difficoltà abbastanza netta. I contropiedi che il Cagliari organizza nella ripresa passano sempre dalla sua zona.

Francesco ACERBI 6,5 - Il migliore della retroguardia laziale. Stupenda una "parata" su João Pedro, calibrato un lancio che Milinkovic-Savic non controlla a tu per tu con Rafael. Nel recupero si traveste da ala e Luis Alberto ringrazia.

Stefan RADU 5,5 - La disattenzione in occasione del gol cagliaritano macchia la sua prestazione: Simeone lo brucia e va a segno (dall'80' Felipe CAICEDO 7 - Entra, porta maggior peso offensivo all'attacco laziale e firma il gol della vittoria all'ottavo minuto di recupero. Che gli si può chiedere di più?)

Manuel LAZZARI 6,5 - Molto vivace. Se non altro prova a svegliare la Lazio dal torpore con qualche accelerazione delle sue. Fino al 93' è il migliore e il più costante in casa biancoceleste.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 6 - Gioca di fisico, provando a dominare come sa fare lui nell'area cagliaritana. E qualche impaccio alla retroguardia avversaria lo porta.

Lucas LEIVA 5,5 - Così così. Fatica a prendere davvero in mano le redini del centrocampo e a far fluire la manovra. Non completa la partita (dal 64' Danilo CATALDI 6 - Pronti-via e si becca subito un'ammonizione. Poi però entra in partita, dando un buon contributo)

Luis ALBERTO 6,5 - Fino al 93' non brilla. Anzi. Però, come fanno i grandi giocatori, appena ha una palla buona non la spreca. Certezza.

Senad LULIC 5 - Impacciato e confusionario. Dalla sua parte, praticamente, la Lazio non crea pericoli. Inzaghi lo sostituisce già all'inizio della ripresa (dal 56' JONY 6,5 - Porta quella brillantezza che con Lulic era mancata. Spina nel fianco della difesa sarda, offre a Caicedo il cross della vittoria)

Joaquin CORREA 6 - L'unico, là davanti, ad accendere un minimo la luce. Lancia Immobile verso la porta, ma il compagno spreca. E quando prende palla dà sempre la sensazione di poter combinare qualcosa.

Ciro IMMOBILE 5 - Tutt'altro che brillante. Ha pochi palloni a disposizione e quei pochi non li gioca nel migliore dei modi. Nella ripresa ha un paio di opportunità per trovare il pari, ma non le sfrutta.

All. Simone INZAGHI 6 - Fino al 3' di recupero sbuffa, perché la sua Lazio non gira. Le sue mosse, da Jony a Caicedo, si rivelano però azzeccatissime.