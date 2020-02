Le pagelle di Cagliari-Napoli 0-1: Demme è una diga, Joao Pedro e Callejon deludono

--- Le pagelle del Cagliari ---

Alessio CRAGNO 6 - Sempre attento sulle incursioni di Elmas e Zielinski. Non può nulla sulla parabola capolavoro di Mertens

Fabio PISACANE 5,5 - Dalla sua parte trova Elmas: il macedone lo mette in grande difficoltà. Questo condiziona anche il suo apporto offensivo

Sebastian WALUKIEWICZ 5 - Il classe 2000 è decisamente fuori giri rispetto ai suoi compagni di reparto (dal 70' MATTIELLO 5,5 - Maran lo inserisce per dare maggiore sicurezza dietro, ma il Napoli continua ad infilarsi facilmente)

Ragnar KLAVAN 6 - Gara senza grosse sbavature, ma può dare qualcosa di più

Luca PELLEGRINI 6 - Si dà tantissimo da fare sulla sinistra anche se sbaglia spesso e prende alcune decisioni affrettate. I cross più insiodiosi dei rossoblù, però, vengono dai suoi piedi

Nahitan NANDEZ 5,5 - Un 2020 decisamente deludente rispetto alla prima parte della stagione. L'uruguaiano, complici i tanti infortuni del centrocampo rossoblù, ha saltato solo una partita per squalifica. E' l'ora di concedergli un turno di riposo. Contro Demme, Ruiz e Zielinski si vede il gap fisico che si tramuta in nervosismo

Luca CIGARINI 5,5 - La differenza di intensità con Demme si percepisce fin dalle prime giocate. Gli manca personalità nelle ultime uscite (dall'82' BIRSA S.V.)

Artur IONITA 5,5 - Vale lo stesso discorso per Cigarini. Non riesce mai a imporre il proprio gioco

Gaston PEREIRO 6 - Prima da titolare al Napoli per l'uruguiano ex Psv. Da trequartista ci prova con insistenza nella prima frazione con un paio di azioni pericolose. Nella ripresa cala drasticamente (dal 67' PALOSCHI 5,5 - Entra subito dopo l'1-0 di Mertens. L'assetto tattico del Napoli è più conservativo, di conseguenza riceve pochissimi palloni)

JOAO PEDRO 5 - Una verticalizzazione per Simeone all'80' è l'unica azione degna di nota del brasiliano nettamente in calo nelle ultime uscite. Il Cagliari ha bisogno di lui per puntare l'Europa

Giovanni SIMEONE 6 - L'arma più pericolosa di Maran con tiri al veleno e frequenti sortite sulle fasce. Manca la cosa più importante: il gol

All. Rolando MARAN 5 - Senza Nainggolan e Rog difficile trovare compattezza a centrocampo, il Napoli domina Cigarini e Ionita. 10 partite senza vittoria, la tifoseria a fine partita contesta i rossoblù. Urge una soluzione o l'Europa rimarrà solo un bellissimo sogno

Fabian Ruiz e Luca Pellegrini - Cagliari-Napoli Serie A 2019-20Getty Images

--- Le pagelle del Napoli ---

David OSPINA 6,5 - Secondo clean sheet consecutivo, primo parziale positivo della gestione Gattuso. Il portiere colombiano dà sicurezza e chiude la saracinesca nelle rare scorribande rossoblù

Giovanni DI LORENZO 6,5 - Dopo tante settimane "sacrificato" da centrale, l'ex Empoli torna terzino e si vede la differenza. Contiene bene Pellegrini e si concede qualche fuga sulla destra. Pienamente promosso

Kostas MANOLAS 6 - Sfiora il gol di testa pronti-via e amministra la difesa senza rischiare. Altra prova di spessore

Nikola MAKSIMOVIC 6 - In coppia con il centrale greco si riscatta dopo la brutta prestazione contro il Lecce

Elseid HYSAJ 6,5 - Non soffre in difesa perchè Pisacane non attacca. Mezzo punto in più per l'assist a Mertens (dal 79' MARIO RUI S.V.)

FABIAN RUIZ 6 - Sta acquisendo sempre più sicurezza dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative. Non è un caso che il Napoli stia ingranando proprio ora

Diego DEMME 6 - In mezzo al campo è una diga, da lui non si passa. Primi 45 da maratoneta, inizia la ripresa un po' in affanno. Gattuso se ne accorge e lo richiama in panchina (dal 60' INSIGNE 6 - Entra in campo e il Napoli segna dopo 6 minuti. Anche qui non è un caso)

Piotr ZIELINSKI 6,5 - Prova tre volte a impensierire Cragno e vince il duello con Ionita. In crescita anche il polacco

José Maria CALLEJON 5,5 - Decisamente la nota negativa della serata di Gattuso alla Sardegna Arena. Lo spagnolo è impreciso, svogliato, mai reattivo. Dalla sua parte arrivano solo palle perse (dal 66' POLITANO 6 - Contribuisce a tenere la palla alta nel momento del forcing rossoblù)

Dries MERTENS 7 - Indispensabile per Gattuso. Dal suo ritorno dall'infortunio in tre partite di campionato ha contribuito a due vittorie (2 reti e un assist). Dries con il lampo al 66’ si porta a una sola lunghezza da Marek Hamsik nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del club di De Laurentiis. La squadra rossoblù porta bene all’ex Psv: sono 10 finora le reti rifilate al Cagliari in carriera, le stesse segnate contro il Bologna. Brescia-Napoli sarà la partita in cui Mertens farà la storia?

Eljif ELMAS 6,5 - E' l'uomo più pericoloso del Napoli nel primo tempo, da esterno alto nel tridente può sfogare tutto il suo talento, ma deve migliorare in altruismo. Nella ripresa rallenta

All.: Gennaro GATTUSO 6,5 - La cura di Ringhio inizia a funzionare. Sesta vittoria nel 2020 su 10 partite e Europa a sole due lunghezze. L'ex rossonero continua a ribadire che l'obiettivo stagionale sono i 40 punti, ma questo Napoli può stupirci nei prossimi mesi