Le pagelle di Cagliari-Roma 3-4: Kalinic si risveglia dopo una vita, male le difese

===CAGLIARI===

Robin OLSEN 7 – Tiene a galla i suoi. Il che fa abbastanza ridere, per un portiere che ha preso 4 gol. Ma tant’è. Almeno 5 parate decisive in avvio più altri ottimi interventi.

Fabrizio CACCIATORE 5 – E’ spesso preso dentro dalla velocità di Kluivert. Poco preciso anche nel rimanere in linea.

Fabio PISACANE 5 – Decisamente scarso feeling nella posizione della difesa col compagno Klavan. La Roma entra come il burro per 90 minuti.

Ragnar KLAVAN 4,5 – Male in tantissime situazioni. Dai primi minuti, fino all’uscita sbagliata sulla sponda aerea di Kalinic che manda in porta Kluivert. Un disastro.

Luca PELLEGRINI 4 – Il peggiore dal punto di vista difensivo. Al di là dell’assist per il primo gol di Kalinic, dietro oggi gli entrano da tutte le parti. Under in particolare diventa spesso un incubo.

Artur IONITA 5 – Non riesce a far filtro in mediana e si mangia una grande occasione davanti alla porta. Dal 66’ Gaston PEREIRO 6,5 – Buon impatto con la gara, sublimato da una bella discesa dove una Roma distratta gli concede di fatto la zolla per piazzare il pallone e far gol.

Christian OLIVA 6 – Notevole il lancio preciso per l’assist sul primo gol di Joao Pedro. Al di là di quello però anche lui fatica a far schermo alla difesa, che ne combina di ogni ma non è un granché aiutata.

Marko ROG 6 – Fatica come tutto il centrocampo del Cagliari a dare un po’ d’ordine alle troppe incursioni dei fantasisti giallorossi tra le due linee. Dal 91’ Daniele RAGATZU – sv.

Radja NAINGGOLAN 6 – Partita tosta per l’ex di turno, anche se meno brillante del solito. Alla fine non riesce mai a incidere e sbaglia più del solito nell’ultimo passaggio. La sua comunque è una gara sufficiente.

Joao PEDRO 7 – Il primo gol è davvero un gioiellino, con controllo e pallonetto da applausi. Lotta, combatte, si fa trovare pronto. Sbaglia il rigore ma rimedia comunque con la ribattuta di testa. L’unica certezza nelle due facce della medaglia della stagione cagliaritana.

Alberto PALOSCHI 5 – E’ poco concreto, nonostante il gran lavoro. L’unico in difese così ballerine a non dare comunque l’impressione di poter essere pericoloso. Dal 66’ Giovanni SIMEONE 5,5 – Col suo ingresso non è che cambi poi un granché la storia, anche se qualche automatismo in più il Cagliari lo fa vedere.

All. Rolando MARAN 5 – Undici partite consecutive di campionato senza trovare i 3 punti sono un fattore. La sensazione è che in questa squadra si sia davvero rotto qualcosa; e questo al di là delle speculazioni sull’ambiente. Prima il Cagliari era una squadra tosta, fisica e compatta. Oggi è sfaldata e dà la sensazione di non collaborare tra i reparti.

===ROMA===

Pau LOPEZ 6 – Non perfetto sul gol di Pereiro, ma si riscatta con il rigore parato.

Bruno PERES 5,5 – Abbastanza ballerino, non si macchia di particolari colpe ma contribuisce a dare la sensazione di un Roma che dietro resta vulnerabile. Dall’84’ Davide SANTON – sv.

Chris SMALLING 5 – Male oggi. Si fa bruciare da Joao Pedro in occasione del primo gol ed è goffo nel finale con il braccio largo che vale il rigore. D’altra parte lo si può anche capire: da inizio stagione questo ragazzo non ha mai tirato il fiato.

Federico FAZIO 5,5 – Fatica contro l’esuberanza di uno Joao Pedro scatenato. Il suo problema resta chiaro: coprire quanto ha tanto spazio alle sue spalle.

Aleksandar KOLAROV 6,5 – Il solito piede educato che di fatto risolve la partita. Non si sa cosa deciderà la Lega, ma a noi, dopo averlo visto e rivisto, il quarto gol della Roma sembra suo: nessuno tocca quella punizione.

Gonzalo VILLAR 6 – Schierato a sorpresa dal primo minuto per la prima volta dal suo arrivo, lo spagnolo tiene botta contro un centrocampo comunque fisico come quello del Cagliari. Nulla di straordinario, per carità, ma buon impatto.

Bryan CRISTANTE 6 – In mezzo al campo fa buono schermo davanti alla difesa. Anche in questo caso non una prestazione da Oscar, ma comunque sufficiente nella considerazione complessiva.

Cengiz UNDER 7 – Un avvio di grandissimo spessore, con i primi 10 minuti di partita dove il Cagliari non riesce praticamente mai a prenderlo. Dà davvero fastidio tra le linee, come il compagno Mkhitaryan del resto. Dal 76’ Carles PEREZ – sv.

Henrikh MKHITARYAN 7 – Partita di alto livello dell’armeno, che si conferma uomo in più in questa fase della stagione per Fonseca. Soprattutto nella ripresa, sono le sue giocate ad accendere la Roma.

Justin KLUIVERT 7 – Un legno, un gol, tanto movimento e rapidità per mettere in crisi una distratta linea difensiva del Cagliari. Negli spazi fa la differenza. Dall’85’ Jordan VERETOUT – sv.

Nikola KALINIC 7,5 – Con due gol e un assist alla fine tira fuori la sua miglior giornata di campionato da tempo immemore a questa parte. Battute a parte, oggi si dimostra un ottimo vice-Dzeko, lavorando per la squadra e concretizzando le proprie occasioni. Certo, la difesa del Cagliari ha dato una mano.

All. Paulo FONSECA 6,5 – La sua Roma continua a concedere troppo, ma alla fine porta via il risultato. Quinta in campionato, agli ottavi di Europa League, il peggio per il portoghese sembra passato. Se mai riuscirà a dare un po’ più di compattezza e solidità in termini difensivi, questa è una squadra che davanti ha enormi qualità. E’ tutta lì la discriminante, evidenziata di fatto dai 3 gol degli isolani.