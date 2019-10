Le pagelle di Cagliari-Spal 2-0: Nandez entra e spacca la partita, Petagna-Floccari innocui

--- Le pagelle del Cagliari ---

Robin OLSEN 6,5 - Decisivo in almeno tre occasioni nel primo tempo, pimpante e spettacolare. Si regala il primo clean sheet stagionale tra le mura di casa

Paolo FARAGO' 7 - Il migliore degli esordi possibili dopo un calvario lungo 183 giorni. Attento in fase difensiva, devastante in occasione del 2-0. Le sue lacrime ci stanno tutte (Dall'82' KLAVAN s.v.)

Fabio PISACANE 6,5 - Nessuna sbavatura in tutto il match coranato da un pregevole assist per la testa del Cholito nella ripresa

Luca CEPPITELLI 6 - Dirige la retroguardia rossoblù da vero capitano

Luca PELLEGRINI 6 - Fa il suo compitino senza mai rischiare dietro, ma potrebbe spingere un po' di più

Radja NIANGGOLAN 7,5 - Di gol così se ne vedono pochi. Il magico mix di tecnica, equilibrio, precisione e follia del Ninja regala al pubblico della Sardegna Arena un autentico capolavoro. Ma la partita del belga non si ferma al missile del 10': tutti i pericoli alla porta di Berisha passano dai suoi piedi. Nella ripresa centra il palo da distanza molto simile al gol dell'1-0. Se continua su questi livelli, Marotta e Antonello avranno già un tesoro in rosa per la prossima stagione.(Dal 71' IONITA 6 - S'inserisce bene nelle dinamiche della squadra).

Luca CIGARINI 7 - E' il fulcro del gioco di Maran: tutti i palloni passano da lui. Sa sempre cosa fare

Marko ROG 6,5 - Ripaga Maran della fiducia e sfiora anche il gol

Lucas CASTRO 6,5 - Quantità e qualità alla manovra rossoblù. Stringe i denti da vero combattente dopo aver rimediato un taglio al sopracciglio dopo 10 minuti. Gli inserimenti centrali mettono in grande difficoltà la retroguardia estense (dal 46' NANDEZ 7 - Impatto devastante dell'uruguagio sulla partita: dopo 20 secondi infiamma la Sardegna Arena con un assist illuminante per Nainggolan. I suoi strappi improvvisi spaccano in due la difesa di Semplici)

João PEDRO 5,5 - Passaggio a vuoto dell'attaccante brasiliano che partecipa poco alla manovra di attacco

Giovanni SIMEONE 6,5 - E' una spina nel fianco per Tomovic e Igor con le sue accelerazioni e le sue conclusioni. Gli manca solo il gol

All. Rolando MARAN 7 - Il suo Cagliari vola sulle ali dell'entusiasmo della Sardegna Arena. Gioco spumeggiante con individualità importanti allenate alla perfezione. Le rotazioni funzionano, ma un Nandez così non deve mai sedersi in panchina

--- Le pagelle della Spal ---

Etrit BERISHA 6 - Meno due al fantacalcio, ma nessuno dei due gol subiti rientra nelle sue responsabilità. Salva il risultato nel finale sul tentativo di Rog, viene graziato dal palo sulla seconda bordata di giornata del Ninja

Nenad TOMOVIC 5,5 - Prestazione troppo altalenante dell'ex viola. Soffre terribilmente la freschezza di Nandez nella ripresa

Francesco VICARI 6 - Diligente e autoritario. Sbaglia poco e alza la bandiera bianca solo per infortunio. (Dal 65' CIONEK 6 - Il suo ingresso non sposta gli equilibri).

IGOR 5 - Dovrebbe leggere in anticipo i movimenti della banda di Maran, soprattutto quelli di Simeone. Ma più di una volta si fa trovare impreparato e viene infilato anche da Faragò sul 2-0

Jacopo SALA 6 - Senza infamia e senza lode. Semplici lo sostituisce quando cerca più spinta in attacco (Dal 60' VALOTI 5,5 - Spinta che, però, non arriva dall'ex Hellas).

Mirko VALDIFIORI 6 - E' il più positivo del centrocampo spallino, ma perde il duello con Cigarini molto più ispirato di lui (Dal 78' MONCINI s.v.).

Simone MISSIROLI 5 - Rimane imbrigliato nella rete rossoblù e non riesce a scuotersi per 90 minuti

Jasmin KURTIC 5,5 - La chance più ghiotta per gli estensi è propiziata da un suo colpo di testa a cui risponde un grande intervento di Olsen. Poco altro, però

Arkadiusz RECA 5,5 - Prova incolore del giovane polacco che deve ancora trovare la sua identità nel sistema di gioco di Semplici

Andrea PETAGNA 5 - Lotta e prende tante botte, ma non riesce mai a trovare la porta. Rimandato

Sergio FLOCCARI 5 - Decisamente poco incisivo davanti, salvo due colpi di testa facili prede di Olsen. Peggiora la sua prestazione con la palla persa nella propria area di rigore in occasione del 2-0 di Faragò

All. Leonardo SEMPLICI 5 - Sei sconfitte nelle prime otto: un bilancio preoccupante per la Spal che non ha ancora trovato la via del gol in trasferta in questo campionato e che fatica a trovare un'identità di gioco. Nelle prossime due settimane Napoli e Milan saranno il crocevia della stagione degli estensi: la panchina ferrarese ora è in bilico