Le pagelle del Cagliari

Robin OLSEN 6,5 - Fa tutto quel che può per tenere la porta chiusa, con più di un buon intervento. A tradirlo è però Pisacane.

Fabrizio CACCIATORE 5,5 - Piede non esattamente registrato, per un tempo limita le iniziative di Lazovic ma dopo l'intervallo inizia a soffrire troppo.

Fabio PISACANE 5 - Prestazione in chiaroscuro: decisivo quando respinge quasi sulla linea un sinistro di Veloso, sciagurato nel regalare a Faraoni la palla del pareggio.

Luca CEPPITELLI 6 - Non sale sulle montagne russe come Pisacane. Tiene Stepinski, pur tra qualche difficoltà, e va vicino al gol di testa.

Luca PELLEGRINI 6 - Meglio nel primo tempo, quando si comporta bene sia in difesa che nelle proprie incursioni offensive. Nel secondo tempo, troppi palloni spiovono in area dalla sua zona.

Nahitan NANDEZ 6 - Ha fiato da vendere e lo dimostra. Nonostante qualche imprecisione, fa partire più di un traversone interessante.

Luca CIGARINI 5,5 - Un po' in ombra. Non sempre viene messo al centro del gioco cagliaritano. Esce a un quarto d'ora dal termine (dal 75' Christian OLIVA s.v.)

Marko ROG 6,5 - Si spende anche lui, alternando la fase di distruzione a qualche buon inserimento. Per due volte va a un passo dal gol, centrando anche un palo (dall'84' Artur IONITA s.v.)

Lucas CASTRO 6,5 - Vivace e sempre in grado di creare qualcosa di interessante. Suo il cross che, forse, viene spizzato in rete da João Pedro. La Lega gli trasforma un possibile assist in un gol (dal 68' Radja NAINGGOLAN 6 - Accolto dall'ovazione della Sardegna Arena, serve a Simeone un pallone d'oro che il compagno, però, si divora)

Joao PEDRO 6,5 - Forse tocca il cross di Castro, forse no. In ogni caso, è l'anima dell'attacco del Cagliari.

Giovanni SIMEONE 5,5 - Si è inserito bene nel Cagliari e si vede. Il gol della possibile vittoria divorato nel finale, però, è troppo grave per non incidere pesantemente nella valutazione.

All. Rolando MARAN 6 - Per un tempo si vede un buon Cagliari, poi tutto cambia. Non trova gli accorgimenti giusti per evitare il rientro in partita del Verona.

Miguel Veloso, Rog, Cagliari Verona, Getty ImagesGetty Images

Le pagelle del Verona

Marco SILVESTRI 6,5 - Bravo anche lui, come Olsen. Si oppone in maniera decisiva a un paio di tentativi di Simeone, venendo superato solo dalla coppia Castro-João Pedro.

Amir RRAHMANI 6,5 - Il migliore dei tre centrali veronesi. Ha personalità e non disdegna nemmeno qualche incursione offensiva. Volto nuovo interessante.

Pawel DAWIDOWICZ 6 - Confermato da Juric al posto di Kumbulla, non si fa trovare impreparato. L'unica macchia è la marcatura persa su João Pedro nell'azione del vantaggio cagliaritano.

Koray GUNTER 6 - Se la cava anche lui, resistendo nei momenti più complicati della gara.

Marco FARAONI 6,5 - Fa su e giù per la fascia destra del Verona, ma senza precisione al cross. Si riscatta nel secondo tempo, grazie soprattutto all'aiuto di Pisacane.

Sofyan AMRABAT 6 - Ormai la sua presenza fisica in mezzo al campo non è più una novità. Ruvido tecnicamente, ma dà una buona mano al Verona.

Miguel VELOSO 7 - Luce veronese nei momenti più complicati. Detta i tempi e col suo sinistro delicato è pericolosissimo dai calci piazzati. Solo Pisacane, appostato sulla linea, gli nega il gol.

Darko LAZOVIC 5 - Male. Anonimo per un tempo intero, non migliora granché dopo l'intervallo nonostante abbia più occasioni per andare in cross. L'unica nota positiva è un centro che Verre spreca.

Mattia ZACCAGNI 5,5 - Galleggia tra le linee senza riuscire mai a trovare davvero la posizione e si mangia, di testa, il possibile 1-1 (dal 74' Matteo PESSINA s.v.)

Valerio VERRE 5 - Nemmeno lui riesce a sostenere il centravanti Stepinski nel migliore dei modi. Ha sul destro la palla del pareggio, ma calcia addosso a Olsen (dal 62' Eddy SALCEDO 6,5 - Ottimo ingresso in campo. Manda in tilt la difesa del Cagliari, sfiorando per due volte la rete)

Mariusz STEPINSKI 5,5 - Spesso costretto a giocare spalle alla porta, tiene testa ai due centrali di casa ma non ha palle gol a disposizione (dall'88' Giampaolo PAZZINI s.v.)

All. Ivan JURIC 6,5 - Ha imposto la mentalità giusta al Verona. Giocando in questo modo, senza paura e con una buona organizzazione tattica, i veneti possono ambire alla salvezza.