Le pagelle della Fiorentina

Bartlomjei DRAGOWSKI 5 - Troppo grave, troppo goffo il mancato intervento su Malinovskyi per passare inosservato. Un infortunio che costa la sconfitta.

Nikola MILENKOVIC 5,5 - Meno sollecitato di Igor, tutto sommato se la cava bene. Nell'azione del gol di Zapata, però, dorme tenendo completamente in gioco Gomez.

German PEZZELLA 6 - Bello il duello personale con Zapata. Nonostante la sconfitta, e nonostante l'avversario diretto vada a segno, se la cava come può.

IGOR 6 - Deve tenere a bada Ilicic ed è un compito mica da ridere. Fondamentale un suo intervento che, nel finale del primo tempo, evita l'1-1 di Pasalic.

Pol LIROLA 6 - Duetta con Chiesa ed è vivace. Percorre su e giù la fascia destra, anche se a volte difetta di precisione.

Marco BENASSI 5,5 - Fatica a far sentire il suo peso specifico in mezzo al campo. In inserimento non si nota praticamente mai (dall'85' Milan BADELJ s.v.)

Erick PULGAR 5,5 - Non fa fluire in maniera particolarmente geometrica la manovra viola. E quando ha una punizione a disposizione dal limite, la calcia sopra la traversa (dal 79' Riccardo SOTTIL s.v.)

Gaetano CASTROVILLI 6 - Ha qualità superiori rispetto al resto della squadra, Chiesa escluso, e prova a metterle in mostra. Però rischia grosso quando, già ammonito, commette un fallo da potenziale secondo giallo.

DALBERT 6 - Resta stoicamente in campo nonostante un problema muscolare che lo debilita già nel primo tempo. Però patisce, e non poco, le iniziative di Ilicic e Castagne.

Federico CHIESA 7 - Si batte in tutti i modi e, nonostante il ko, esce dal campo con un virtuale applauso. Il suo gol è illusorio, ma importante per il morale.

Patrick CUTRONE 5,5 - Gioca 45 minuti poco esaltanti, sbagliando davanti a Cutrone l'unica palla gol a disposizione. Iachini lo toglie all'intervallo (dal 46' Dusan VLAHOVIC 6,5 - Meglio di Cutrone. Più pericoloso, più mobile. Impegna Gollini, che in un paio di occasione sventa le sue minacce)

All. Giuseppe IACHINI 5,5 - La sua Fiorentina dura un tempo, poi non si ritrova più. E solo l'inserimento di Vlahovic sortisce qualche effetto.

Malinovskyi - Fiorentina-Atalanta - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Le pagelle dell'Atalanta

Pierluigi GOLLINI 6 - Forse non attentissimo sul fulmine scagliato in rete da Chiesa. Si riscatta con due interventi importanti su Cutrone e Vlahovic.

Rafael TOLOI 6 - Prestazione seria, solida. Troppo ingenuo però su Vlahovic, che lo salta trovando la successiva respinta di Gollini.

José Luis PALOMINO 5,5 - Esce spesso su Chiesa, soffrendo le iniziative dell'avversario. E proprio lui lo "serve" di testa, consentendogli di sparare a rete da fuori area.

Berat DJIMSITI 6 - Anche lui raggiunge la sufficienza. Anche se, così come Palomino, va in affanno con Chiesa.

Timothy CASTAGNE 6,5 - Si sovrappone continuamente a Ilicic, creando i presupposti per andare al cross dal fondo. Sempre presente nell'azione offensiva.

Marko PASALIC 5,5 - Si fa vedere spesso dalle parti dell'area avversaria, ma ha il demerito di calciare a lato una sorta di rigore in movimento (dal 64' Ruslan MALINOVSKYI 6,5 - Entra e segna. Quando si dice entrare subito in partita. Anche se, per ringraziarlo, dovrà pagare una cena a Dragowski)

Remo FREULER 6 - Senza il "gemello" de Roon fatica un po'. E, assieme a lui, anche le geometrie dell'Atalanta.

Robin GOSENS 6 - Non brilla particolarmente, ma fa comunque il suo. E con uno splendido tocco filtrante manda in porta Pasalic, fermato da Igor.

Alejandro GOMEZ 6 - Parte come al solito da lontano, ma sa far male lo stesso: c'è anche il suo zampino nell'azione dell'1-1 di Zapata (dal 90' Adrien TAMEZE s.v.)

Josip ILICIC 7 - Non segna, ma ogni volta che tocca palla crea il panico nella difesa della Fiorentina. Proprio lui, con un'imbucata deliziosa, avvia l'azione del pareggio.

Duvan ZAPATA 6,5 - Fa a sportellate con Pezzella e pare aver la peggio. Poi, però, quando gli capita la palla buona non può esimersi dal metterla in rete.

All. Gian Piero GASPERINI 6 - Non è l'Atalanta più spumeggiante vista sotto la sua gestione, ma la concretezza non manca. Anche grazie a Dragowski.