Le pagelle di Fiorentina-Genoa 0-0: Dragowski show, Pezzella stecca. Bene Schone e Romero

FIORENTINA

Bartlomiej DRAGOWSKI 8 - Freddissimo in occasione del rigore di Criscito: rimane fermo e riesce a respingere la conclusione dal dischetto. Fantastico nel finale quando compie 3 parate super e salva lo 0-0. Il migliore in campo per distacco, insuperabile.

Nikola MILENKOVIC 6,5 - Attento in difesa e pericoloso quando si sgancia in avanti: clamorosa la traversa colpita con una grande incornata sugli sviluppi di un angolo. Rimedia un cartellino giallo pesante: era diffidato e salterà Juventus-Fiorentina.

German PEZZELLA 5 - Ingenuo quando si fa beffare da Favilli nell'azione del rigore. L'errore lo innervosisce e lo condiziona: serata da dimenticare per il capitano viola.

Martin CACERES 5,5 - Non sempre sicuro negli interventi e nelle chiusure. Si fa scioccamente ammonire nel concitato finale e anche lui salterà il match contro la Juventus allo Stadium.

Pol LIROLA 6,5 - Quando parte in velocità palla al piede è difficile prenderlo. Nel primo tempo sfiora il gol per centimetri ed è uno dei più vivaci. Si conferma nella ripresa: l'ultimo ad arrendersi.

Marco BENASSI 5,5 - Si vede troppo poco: da uno come lui è lecito attendersi qualcosa di più dal punto di vista degli inserimenti.

Erick PULGAR 6 - Regia ordinata e sempre molto pericoloso sui calci da fermo. Tatticamente prezioso, si trova spesso a battagliare con Schone dando vita a un duello interessante.

Gaetano CASTROVILLI 6 - Parte benissimo ed è uno dei pochi che cerca sempre di creare la superiorità numerica sulla trequarti fin dalle prime battute. Cala un po' alla distanza e a metà ripresa è costretto a uscire.

dal 65' Valentin EYSSERIC 6,5 - Ottimo impatto sulla partita. Va vicino al gol con una sassata da fuori respinta da Perin e gioca diversi palloni molto interessanti sulla trequarti.

Lorenzo VENUTI 6 - Presidia la corsia di sinistra del centrocampo a 5 con buona dedizione e senza strafare. Esegue alla lettera quello che gli chiede Iachini: va un po' in sofferenza nella ripresa, ma la sua prova è sufficiente.

dall'82' Maxi OLIVERA s.v. - Entra nei minuti finali, ingiudicabile.

Federico CHIESA 6 - Ispira gran parte delle azioni offensive dei viola, ma gli manca un po' di concretezza negli ultimi 20 metri.

Patrick CUTRONE 5,5 - La generosità e la grinta non gli mancano di certo, anzi. Molto bene quando deve fare da sponda per i compagni, meno quando si tratta di concludere: ha una sola chiara occasione da gol ma la spreca sparando a lato.

dal 59' Dusan VLAHOVIC 6 - Entra e fa a sportellate con i difensori del Genoa creando qualche apprensione alla retroguardia rossoblù. Fisicamente molto difficile da contenere.

All.: Giuseppe IACHINI 6 - Un passo indietro dal punto di vista del gioco rispetto a quanto si era visto una settimana fa a Napoli. Però il suo bilancio da allenatore della Fiorentina è decisamente positivo: diventano quattro i risultati utili consecutivi in campionato.

Gaetano Castovilli and Paolo Ghiglione - Fiorentina-Genoa Serie A 2019-20Getty Images

GENOA

Mattia PERIN 6,5 - Primo tempo inoperoso, nella ripresa sale in cattedra respingendo un sinistro potentissimo di Eysseric e un destro velenoso di Chiesa. Attento e sicuro, si riscatta dopo la brutta prova di domenica scorsa contro la Roma.

Davide BIRASCHI 6,5 - Preciso in fase difensiva e pericoloso anche quando si affaccia nell'area della Fiorentina. Solo un grande Dragowski gli nega la gioia del gol nel finale.

Cristian ROMERO 6,5 - Finalmente una prestazione senza macchie da parte del difensore centrale. Dirige con sicurezza la linea difensiva e non sbaglia un intervento.

Domenico CRISCITO 5,5 - Calcia male il rigore e deve fare i conti con il primo errore in carriera dal dischetto. Però ha il merito di non abbattersi dopo l'errore e di giocare una buona partita.

Paolo GHIGLIONE 6 - Buona presenza sulla corsia di destra: intraprendente e preciso quando deve accorciare. Crea scompiglio nella difesa della Fiorentina nella parte finale del match.

Valon BEHRAMI 6 - Lotta come un leone in mezzo al campo venendo spesso a contatto con Caceres e Venuti. Prestazione di sostanza, esce dal campo stremato.

dal 90' Filip JAGIELLO s.v. - In campo solo nei minuti di recupero. Ingiudicabile.

Lasse SCHONE 6,5 - La sua classe non si discute e quando gioca a testa alta col pallone tra i piedi fa davvero la differenza. Va a corrente alternata, ma il suo apporto in mezzo al campo è comunque prezioso. In crescita.

Stefano STURARO 6 - Fa legna in mezzo al campo senza risparmiarsi. Ha una grande intuizione nel finale quando con un lancio mette Pinamonti solo davanti a Dragowski.

Antonio BARRECA 5,5 - Avrebbe anche lo spazio per fare male sulla corsia di sinistra, ma in fase di spinta è troppo timido.

Goran PANDEV 5 - Spento, a tratti spaesato e poco lucido negli ultimi venti metri. Non la sua migliore prestazione in rossoblù, per usare un eufemismo.

dal 62' Toni SANABRIA 5,5 - Entra e non lascia tracce di sé sulla partita. Contenuto senza problemi dai difensori della Fiorentina.

Andrea FAVILLI 6,5 - Si procura un rigore beffando Pezzella con un'ottima giocata. Lotta su ogni pallone e cerca spesso il dialogo con Pandev. In palla, reattivo e concreto. Bella prova.

dal 70' Andrea PINAMONTI 5 - Gioca l'ultimo spezzone di gara e fa in tempo a divorarsi un gol a tu per tu con Dragowski. Bravo il portiere polacco, ma lui avrebbe potuto fare decisamente meglio.

All.: Davide NICOLA 6,5 - Il Genoa visto al Franchi avrebbe meritato di più di uno striminzito 0-0. A fare la differenza sono gli errori individuali (di Criscito e Pinamonti su tutti) ma per quanto riguarda la prestazione alla squadra rossoblù non si può rimproverare nulla. Partita preparata bene.