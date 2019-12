Le pagelle della Fiorentina

Bartlomiej DRAGOWSKI 7 - Fondamentale nel tenere a galla la barca viola. Semplicemente miracoloso su Lukaku nel primo tempo, bravo e fortunato sullo stesso belga nella ripresa.

Nikola MILENKOVIC 5,5 - Troppo molle nell'azione del vantaggio dell'Inter: Borja Valero lo salta facilmente prima di andare a segno.

German PEZZELLA 6,5 - Torna in campo con la mascherina e, pur con tutti i problemi del caso, si erge a leader difensivo. Anche se con Lautaro e Lukaku è un affanno continuo.

Martin CACERES 5,5 - Lascia più di un buco difensivo, come testimonia l'azione dello 0-2 poi annullato. Non benissimo nemmeno in costruzione.

Pol LIROLA 6 - Sulla destra mette in costante difficoltà l'Inter con le sue iniziative. Per buona parte della gara, l'Inter attacca solo dalla sua fascia. La produttività, però, non è eccelsa.

Erick PULGAR 5 - Piede poco registrato, tanti errori, troppa imprecisione anche al tiro. In sostanza: non riesce a dare un contributo minimamente accettabile. Neppure quando accentra la propria posizione dopo l'uscita di Badelj.

Milan BADELJ 5,5 - Una delle occasioni più importanti dell'Inter nasce da una sua botta sventata miracolosamente da Handanovic. Nella costruzione della manovra, però, pecca parecchio (dal 65' Marco BENASSI 5,5 - Nemmeno il suo ingresso spariglia le carte in campo)

Gaetano CASTROVILLI 6,5 - L'anima della Fiorentina, il propulsore di quasi tutte le azioni viola. Si propone continuamente e chiama Handanovic a una gran parata. Conferma assoluta (dall'83' Valentin EYSSERIC s.v.)

DALBERT 6 - Tante iniziative, tanti cross, anche se non sempre utili per gli attaccanti. Come Lirola, corre tanto e si spende in maniera apprezzabile.

Federico CHIESA 5 - Non è nelle migliori condizioni e si vede. Senza il "gemello" Ribery combina poco, arrendendosi nei primi minuti della ripresa (dal 59' Dusan VLAHOVIC 7 - Con la sua stazza e le sue capacità aeree porta maggiori pericoli in area, pur pungendo poco. Nel recupero, ecco il capolavoro. Un gol che vale non un pareggio, ma una vittoria)

Kevin-Prince BOATENG 5,5 - Tenta di dare il proprio contributo, ma pure lui sbatte contro la retroguardia nerazzurra. Per fortuna sua, e della Fiorentina, ci pensa Vlahovic.

All. Vincenzo MONTELLA 6 - Ha fegato nel togliere Chiesa già all'inizio della ripresa per inserire Vlahovic. Una scelta che, alla fine, si rivela azzeccata.

Le pagelle dell'Inter

Samir HANDANOVIC 6,5 - Bravissimo nello sventare le uniche due occasioni create dalla Fiorentina. Forse un po' sorpreso da Vlahovic: poteva fare di più?

Milan SKRINIAR 5,5 - Tiene bene per tutta la gara... fino al secondo minuto di recupero: ha il gran demerito di concedere troppo spazio a Vlahovic, che lo punisce.

Stefan DE VRIJ 6,5 - Ottimo in chiusura. Dalle sue parti non si passa praticamente mai, tanto che le uniche palle gol della Fiorentina arrivano su conclusioni da fuori.

Alessandro BASTONI 6 - È costretto agli straordinari, visto che l'Inter attacca spessissimo sulla zona mancina dell'Inter. Un paio di sbavature, un giallo, un erroraccio a fine primo tempo con successivo recupero, ma se la cava (dall'88' Diego GODIN s.v.)

Danilo D'AMBROSIO 6 - Non spinge praticamente mai, limitandosi a presidiare la propria zona di campo. Con buon successo.

Matias VECINO 5,5 - Più lotta che inserimenti. Solo nella prima parte della ripresa si affaccia dalle parti dell'area viola. Poco in partita.

Marcelo BROZOVIC 6,5 - Prestazione lussuosa per tutto il primo tempo, prima di un calo fisiologico nella ripresa. Serve l'assist vincente a Borja e lancia Lukaku nell'azione dello 0-2, poi annullato.

Borja VALERO 7 - Ironia della sorte, trova il suo primo gol in campionato in quella Firenze che tanto lo ha amato e ancora continua ad amarlo. Raffinato ed elegante, si sta facendo trovare prontissimo nel momento del bisogno (dall'84' Lucien AGOUMÉ s.v.)

Cristiano BIRAGHI 6 - Pensa più a coprire che ad affondare. Quando può andare al cross, sia col piede buono che col destro, trova però un paio di ottime traiettorie.

Lautaro MARTINEZ 6,5 - Insidiosissimo come sempre. In ripartenza è un pericolo costante per la retroguardia viola e solo la VAR gli toglie un gol. Come Brozovic, salterà il Genoa (dall'84' Matteo POLITANO s.v.)

Romelu LUKAKU 5,5 - Devastante quando galoppa in ripartenza, sempre prezioso nella sponda e nell'assist per Lautaro. Davanti al portiere, però, si macchia di un errore che ricorda in toto quello contro il Barcellona. E che, come mercoledì, si rivela decisivo.

All. Antonio CONTE 6 - Con quel che ha a disposizione sfiora l'ennesima vittoria e il mantenimento del primo posto. Perde due punti per la prodezza di un avversario, più che per demeriti della propria squadra.