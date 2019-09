FIORENTINA

Bartlomiej DRAGOWSKI 6 - Nel primo tempo respinge con i pugni un sinistro dalla distanza di Matuidi, per il resto non deve compiere grandi interventi.

Nikola MILENKOVIC 6,5 - Attento dietro e pericoloso quando si sgancia in avanti: sfiora il gol con un paio di colpi di testa in mischia su corner che avrebbero meritato più fortuna.

German PEZZELLA 7 - Prestazione super quella del capitano viola, costretto a uscire anticipatamente per un problema fisico. Dirige la linea difensiva con autorità senza sbagliare un movimento, nel finale è provvidenziale un suo recupero su Ronaldo che impedisce alla Juventus di trovare il vantaggio.

dall'83' Federico CECCHERINI s.v. - Entra in campo solo nei minuti finali e per poco non combina la frittata con un retropassaggio che mette in difficoltà Dragowski.

Martin CACERES 6 - Fa valere tutta la sua esperienza andando a pressare alto Bernardeschi senza concedergli un metro. Cala comprensibilmente col passare dei minuti, ma il suo rendimento è sufficiente.

Pol LIROLA 6 - Primo tempo piuttosto timido, cresce nella seconda parte di gara quando riesce a spingere con maggiore continuità. Controlla senza problemi le poche iniziative di Alex Sandro

Gaetano CASTROVILLI 7 - Lucidità, coraggio e spensieratezza nelle giocate e personalità. Più di così non si può chiedere a un giocatore che assaggia per la prima volta il palcoscenico della Serie A. Peccato per l'occasione da rete fallita a inizio ripresa con un piatto sinistro sbucciato: ma non era una conclusione facile.

dall'89' Szymn ZURKOWSKI s.v. - In campo solo una manciata di minuti, non giudicabile.

Erick PULGAR 6 - Smista i palloni in mezzo al campo con semplicità e senza fare nulla di straordinario: ma tatticamente la sua presenza nel vivo della manovra è fondamentale per dare equilibrio alla squadra.

Milan BADELJ 6 - Lotta su ogni pallone, non è sempre lucidissimo ma svolge interamente il suo compito in maniera disciplinata. Va vicino al gol con un destro dal limite che finisce alto di poco.

DALBERT 6,5 - Commette un unico, pesantissimo errore quando tutto solo davanti a Szczesny, su una pennellata di Ribery, colpisce malissimo di testa sprecando un'enorme palla gol. Ma a parte questo episodio è una spina nel fianco della difesa juventina perché gioca stabilmente alto a sinistra sfornando cross a ripetizione e spingendo fino all'ultimo.

Federico CHIESA 6 - Buona intesa con Ribery, considerato che siamo solo alla terza giornata. Sempre vivace e nel vivo del gioco, le sue accelerazioni danno la scossa. Ma negli ultimi 16 metri deve essere più concreto: quel rigore in movimento sbagliato nel primo tempo grida vendetta.

Franck RIBERY 7 - Alla sua prima partita da titolare in Serie A conquista i tifosi della Fiorentina con una prestazione notevole. Col pallone tra i piedi fa quello che vuole, tiene in costante apprensione la difesa della Juventus e prima di uscire, stremato, si rende protagonista di uno straordinario recupero difensivo su Ronaldo lanciato verso l'area di rigore. Chapeau.

dal 69' Kevin-Prince BOATENG 6 - Entra quando la spinta della Fiorentina inizia ad affievolirsi. Dà comunque il suo contributo andando vicino al gol proprio allo scadere.

All.: Vincenzo MONTELLA 7 - Dato in bilico dopo la scialba prestazione contro il Genoa prima della sosta, stavolta l'allenatore viola azzecca tutte le mosse e imbavaglia la Juventus mettendola alle corde per larghi tratti del match. Giusta la decisione di puntare sulla difesa a 3 e di non schierare un centravanti di ruolo. Gara confortante che può dargli un po' di (meritata) tranquillità.

Gonzalo Higuain in azione in Fiorentina-Juventus Serie A 2019-20Getty Images

JUVENTUS

Wojciech SZCZESNY 6 - In apertura rischia di regalare un gol a Chiesa con un maldestro rinvio con i piedi e in generale è troppo superficiale nei disimpegni. Si riscatta con una tempestiva uscita sui piedi di Ribery e con un paio di interventi su Dalbert.

DANILO 5 - Non lascia traccia sul match. Troppo timido nella prima frazione di gioco quando viene messo in difficoltà da Dalbert. Vittima dei crampi nel finale, è costretto a uscire.

dal 62' Juan CUADRADO 6 - Si posiziona nel ruolo di terzino destro e non sfigura trovando anche il modo di rendersi utile in fase offensiva. Buon impatto sulla gara.

Leonardo BONUCCI 6 - Qualche problema sulle palle alte quando in un paio di occasioni si perde Milenkovic. Ma rispetto a De Ligt gioca con maggiore sicurezza sbrogliando qualche situazione intricata.

Matthijs DE LIGT 5,5 - Clamoroso il retropassaggio in avvio di gara che rischia di trasformarsi in un assist per Ribery. Col passare dei minuti capisce che bisogna mettere da parte il fioretto e usare la sciabola. Ha evidentemente bisogno di tempo per calarsi nella sua nuova dimensione.

Alex SANDRO 6 - Non va mai in difficoltà ed è uno dei pochi a meritarsi la sufficienza. Prova anche a sfornare qualche cross interessante a centro area senza tuttavia trovare assistenza da parte dei compagni.

Sami KHEDIRA 6 - A conti fatti risulta il giocatore più pericoloso dei suoi: è lui a costruire la migliore palla gol della Juventus anche se, invece di servire Ronaldo, forse avrebbe potuto tentare la conclusione a rete.

Miralem PJANIC 5 - Partita da dimenticare per il centrocampista bosniaco, che rimedia subito un cartellino giallo dopo due falli ravvicinati, gioca a un ritmo da amichevole estiva e deve dare forfait prima dell'intervallo per un problema muscolare.ù

dal 44' Rodrigo BENTANCUR 5,5 - Lento e prevedibile nelle giocate, non riesce a dare quel cambio di ritmo che tanto sarebbe servito alla Juventus. Spesso preso in velocità dai centrocampisti della Fiorentina.

Blaise MATUIDI 6 - Prova a darsi da fare da mezzala sinistra senza risparmiarsi ed è l'unico a rendersi pericoloso nel primo tempo con un gran sinistro da fuori respinto da Dragowski.

Douglas COSTA s.v. - Messo ko dopo pochi minuti per un problema muscolare alla coscia destra. Non giudicabile.

dall'8' Federico BERNARDESCHI 5 - Prestazione incomprensibile dell'esterno azzurro che non riesce a incidere in nessun modo. Nel primo tempo ha l'alibi di essere entrato a freddo, ma non riesce a combinare nulla di concreto nemmeno quando i ritmi della partita si abbassano.

Gonzalo HIGUAIN 5,5 - Mezzo voto in più rispetto ai suoi colleghi d'attacco nella ripresa si rende utile con un paio di illuminanti tocchi in profondità per Cuadrado e Khedira. Per il resto non si vede mai.

Cristiano RONALDO 5 - Stavolta CR7 delude senza troppi giri di parole. Spara subito una punizione sulla barriera e si capisce che per lui non è giornata. Nella ripresa ha un ottimo pallone sul destro ma lo spreca malamente con un rasoterra debole e centrale. E nel finale si addormenta facendosi soffiare il pallone da Ribery. Bocciato.

All.: Maurizio SARRI 5 - Raramente si è vista una Juventus così in balia dell'avversario per larghi tratti di una partita. A livello di gioco non si può notare un evidente passo indietro rispetto alle partite contro Parma e Napoli. Sicuramente il grande caldo non ha aiutato ed è presto per preoccuparsi. Mercoledì al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid servirà ben altro.