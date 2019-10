FIORENTINA

Bartlomiej DRAGOWSKI 7 - Incolpevole sui gol della Lazio, ha il grande merito di respingere il rigore calciato da Caicedo intuendo la conclusione e tuffandosi dalla parte giusta. Super anche una respinta con i piedi su Correa nel primo tempo.

Nikola MILENKOVIC 6 - Sorpreso come i suoi compagni di reparto nell'azione del gol di Correa, per il resto non commette sbavature.

German PEZZELLA 6 - Nel primo tempo prova a rendersi pericoloso in avanti sulle palle ferme senza successo. Non è responsabile sui gol della Lazio.

Martin CACERES 5,5 - Si fa prendere d'infilata da Lazzari e commette un fallo in piena area sull'esterno biancoceleste che Guida avrebbe dovuto sanzionare con il rigore. Esce nel corso del primo tempo per un problema muscolare.

dal 38' Luca RANIERI 5 - Molto timido sulla sua corsia, nel finale commette il fallo da rigore allargando troppo il braccio e rimediando un inevitabile cartellino rosso per doppia ammonizione.

Pol LIROLA 6 - Buona spinta sulla destra anche se non si propone con continuità. Anche lui è costretto a lasciare il terreno di gioco in anticipo per un problema di natura muscolare.

dal 61' Riccardo SOTTIL 6 - Entra con compiti di copertura e svolge il suo compito con diligenza. Si fa soffiare palla da Lukaku nell'azione che porta al 2-1 di Immobile, ma probabilmente su di lui c'era fallo.

Erick PULGAR 6 - Gioca al piccolo trotto in mezzo al campo cercando di dettare i ritmi di gioco: prestazione non memorabile ma sufficiente.

Milan BADELJ 5,5 - Parte bene cercando la verticalizzazione, poi perde qualche pallone di troppo in mezzo al campo e cala alla distanza.

Gaetano CASTROVILLI 6 - Fino al minuto 89 è uno dei migliori in campo perché ha corsa e capacità di verticalizzare: conferma tutte le buone impressioni sul suo conto, peccato solo per l'intervento a vuoto nel finale in occasione del gol di Immobile.

DALBERT 5,5 - Decisamente meno intraprendente rispetto al solito. Di lui si ricorda solo un traversone basso insidioso a inizio ripresa sul quale Lirola arriva con un pizzico di ritardo.

Federico CHIESA 6,5 - Segna un gran gol con un sinistro di prima intenzione nell'angolino basso imprendibile per Strakosha. Poi si vede molto poco: deve imparare a essere più continuo all'interno della partita.

Franck RIBERY 7 - Assist geniale per il gol di Chiesa, poi tantissimi palloni gestiti con sapienza e intelligenza. Dà una mano alla squadra in tutte le fasi di gioco: non gradisce affatto la sostituzione nella ripresa.

dal 74' Kevin-Prince BOATENG s.v. - Entra nell'ultimo quarto d'ora senza lasciare traccia.

All.: Vincenzo MONTELLA 6 - Imposta una squadra ordinata che gioca alla pari contro la Lazio. Il suo piano tattico funziona fino al minuto 89, poi Lukaku fa saltare il banco. Sfortunato perché deve spendere due cambi forzati per altrettanti problemi muscolari (Caceres e Lirola).

L'esultanza dei giocatori della LazioGetty Images

LAZIO

Thomas STRAKOSHA 6 - Sul gol di Chiesa non può fare nulla, poi la sua è ordinaria amministrazione: non deve compiere parate particolarmente difficili.

Gil PATRIC 6 - Buona prova dello spagnolo che presidia la sua zona con intelligenza senza strafare. In fase difensiva non soffre.

Francesco ACERBI 6,5 - Altra buona prova del centrale biancoceleste, sicuro negli anticipi e lucido in fase di impostazione.

Stefan RADU 5,5 - Troppo morbida la marcatura su Chiesa in occasione del pareggio della Fiorentina: un solo errore ma che ha un peso specifico enorme nella storia della partita.

Manuel LAZZARI 6 - Primo tempo molto intenso nel quale si procura un rigore per una netta spinta di Caceres (non rilevata da Guida). Decisamente più timido nel secondo tempo.

Sergej MILINKOVIC-SAVIC 5 - Partita senza squilli del centrocampista serbo che si limita a svolgere il compitino senza mai alzare il ritmo e senza mai cercare di creare la superiorità numerica.

dal 54' Marco PAROLO 5,5 - Non dà un contibuto apprezzabile in mezzo al campo dove si limita a fare legna. Rimedia un giallo nel finale per un'entrataccia ai danni di Chiesa.

Lucas LEIVA 6 - Motorino instancabile in mezzo al campo dove recupera una buona quantità di palloni e fa un buon filtro davanti alla difesa. Dà equilibrio alla squadra.

Luis ALBERTO 7 - Gioca tra le linee e in molte occasioni le sue giocate non sono decifrabili per la difesa viola. Col pallone tra i piedi dà sempre la sensazione che possa succedere qualcosa: da rivedere solo in fase di conclusione. Si guadagna il rigore poi fallito da Caicedo.

Senad LULIC 6 - L'esterno della Lazio si fa apprezzare per una buona spinta sulla sinistra: nella ripresa scalda i guanti di Dragowski con un siluro da fuori con il destro.

dal 61' Jordan LUKAKU 6,5 - Entra al 61' e fino all'89' non si vede. Poi decide la partita con due accelerazioni: sulla prima serve l'assist per il gol di Immobile, sulla seconda dà il la all'azione che conduce al rigore sprecato da Caicedo.

Ciro IMMOBILE 7 - Man of the Match. Confeziona l'assist per il gol di Correa con una splendida verticalizzazione, poi firma il gol che vale i 3 punti con un'incornata nell'angolino basso. I suoi gol in campionato sono 10 dopo 9 giornate: un bottino da bomber vero.

Joaquin CORREA 6,5 - Sblocca il risultato con un gol nel quale dimostra grande freddezza. Si divora il raddoppio pochi minuti dopo a tu per tu con Dragowski e nella ripresa spreca un contropiede con una scelta sbagliata al limite dell'area.

dal 79' Felipe CAICEDO 5 - Troppo molle e prevedibile in occasione del rigore sbagliato.

All.: Simone INZAGHI 6,5 - La sua Lazio merita la vittoria perché cerca il gol con maggiore insistenza rispetto alla Fiorentina. Azzeccata la mossa di inserire Jordan Lukaku che sulla sinistra, a conti fatti, fa la differenza.