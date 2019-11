Le pagelle di Fiorentina-Lecce 0-1: Lucioni insuperabile, Vlahovic spreca l'inverosimile

=== Fiorentina ===

Bartlomiej DRAGOWSKI 5,5: bucato inesorabilmente in una delle poche sortite offensive del Lecce. Rivedibile, forse, la sua uscita su Shakhov sul gol di La Mantia. Nel finale, blocca un contropiede di Babacar: ma è più un errore dell'attaccante giallorosso.

Nikola MILENKOVIC 6: strano a dirsi ma risulta uno degli "attaccanti" più insidiosi della Fiorentina. Lui, che di mestiere fa il difensore...

Federico CECCHERINI 5: marcature ballerini e Shakhov che, al suo cospetto, fa il bello e il cattivo tempo.

Martin CACERES 5,5: a un primo tempo volitivo, alterna ripresa smorta e senza nerbo.

Pol LIROLA 6: un paio di tiri-cross insidiosi dalla destra. Talvolta, però, s'incaponisce palla al piede.

Dal 55' Rachid Ghezzal 5,5: poco incisivo nel forcing finale, nemmeno così arrembante, della formazione viola.

Erick PULGAR 5,5: sembra aver perso il fluido magico sui calci piazzati, poco capitalizzati sia coi cross che con le conclusioni che praticamente mai finiscono nello specchio.

Milan BADELJ 5: poca spinta, blanda interdizione. Serata no.

Dal 72' Pedro 5,5: annullato dalla serata di grazia di Lucioni, che lo placca e gli ringhia addosso da vero mastino.

Gaetano CASTROVILLI 6,5: l'unico che, veramente, si sbatte su tutti i fronti, in entrambe le fasi, alla ricerca di quel gol del pari che, tuttavia, non arriva mai.

DALBERT 6: l'ex Inter fa una buona figura lungo la sinistra. Cerca spesso Vlahovic che, però, spreca l'inverosimile.

Franck RIBERY 6: velocità, dribbling e difesa del Lecce in grande apprensione nei 45' in cui è in campo. Sfortunato a dover dare forfait.

Fiorentina-Lecce, Serie A 2019-2020: Franck Ribéry (Fiorentina) (Getty Images)Getty Images

Dal 46' Kevin Prince Boateng 5: se non viene impiegato da titolare, non è certo "solo" per la presenza di Ribery. Atleticamente è indietro e l'efficacia in campo ne risente.

Dusan VLAHOVIC 4,5: si mangia l'inverosimile davanti allo specchio, collezionando occasioni sprecate. Se la Fiorentina esce con le ossa rotte dalla sfida col Lecce, in gran parte è colpa sua.

Mister Vincenzo MONTELLA 4,5: passi la sconfitta col Cagliari (comunque rovinosa), ma quelle contro Verona e Lecce sono quelle che segnano il passo e che fanno prefigurare un'altra stagione anonima dei viola.

=== Lecce ===

GABRIEL 7: subito dopo il vantaggio di La Mantia, compie un paio di interventi letteralmente decisivi su Vlahovic.

Andrea RISPOLI 6,5: Liverani gli chiede una gara dalle maniere dure in opposizione a Dalbert e l'ex Palermo lo accontenta ampiamente.

Luca ROSSETTINI 6,5: costante mai come in questa prima parte di stagione, offre un'altra prova attenata e senza sbavature al centro della difesa salentina.

Fabio LUCIONI 7,5: l'ex Benevento è il grande protagonista della difesa del Lecce. Gli scontri generazionali, siano essi con Vlahovic o con Pedro, non lo spaventano: una vecchia volpe che chiude ogni boccaporto.

Fiorentina-Lecce, Serie A 2019-2020: da sinistra, Dusan Vlahovic (Fiorentina) e Fabio Lucioni (Lecce) (Getty Images)Getty Images

Marco CALDERONI 6: commette tanti falli, specie su Lirola, ma alla fine della fiera, quella del "Franchi" era una battaglia da affrontare con l'elmetto...

Jacopo PETRICCIONE 6,5: un folletto che corre nei quattro angoli del centrocampo giallorosso. Ha grinta da vendere.

Panagiotis TACHTSIDIS 6: ordine e coltelli affilati in mediana. In uno dei suoi contrasti, tuttavia, Ribéry ha la peggio.

Andrea TABANELLI 5,5: qualche sgambetto di troppo con cui rischia parecchio provocando l'assegnazione di diversi calcio piazzati per la Fiorentina. Fortuna vuole, per lui, che Pulgar non sia in vena.

Yevhen SHAKHOV 6,5: suo l'assist decisivo per La Mantia. L'ex PAOK Salonicco disputa una gara di grande qualità sulla trequarti.

Diego FARIAS 6,5: l'azione che porta al gol parte dai suoi piedi, dalla sua inventiva.

Dal 57' Khouma Babacar 5: pressing, generosità, ma solito difetto: davanti allo specchio è sprecone. Sarà stata l'emozione da "ex" di turno...

Andrea LA MANTIA 7: sbuca da sottoterra per realizzare il gol-vittoria. In generale, tiene in piedi un intero reparto, corre tantissimo fino a uscire dal campo, esausto, per lasciare spazio al terzino colombiano Brayan Vera. Man of the match.

Fiorentina-Lecce, Serie A 2019-2020: Andrea La Mantia esulta dopo aver portato in vantaggio il Lecce (Getty Images)Getty Images

Dal 78' Brayan Vera: sv.

Mister Fabio LIVERANI 6: il suo Lecce è solido, cinico e, questa volta, non si fa rimontare. La strada per la salvezza, più giusta di così, non potrebbe essere.