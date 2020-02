Le pagelle di Fiorentina-Milan 1-1: Rebic illude, Cutrone dà la scossa, bene Gabbia

Le pagelle della Fiorentina

Bartlomjei DRAGOWSKI 6,5 - Un solo intervento, ma miracoloso: la smanacciata che, se non altro, rinvia la rete del vantaggio di Rebic.

Nikola MILENKOVIC 6 - Il migliore dei tre centrali della Fiorentina. Nel senso che, a differenza di Pezzella e Caceres, non commette errori individuali particolarmente vistosi.

German PEZZELLA 5,5 - Soffre la presenza di Ibrahimovic ed è protagonista, in collaborazione con Caceres, dell'errore congiunto che spiana la strada a Rebic.

Martin CACERES 4,5 - Partitaccia. Strano per uno come lui, ma è così. Perde il rimpallo con Ibra nell'azione della rete annullata allo svedese e, soprattutto, consegna su un piatto d'argentino a Rebic il gol del vantaggio. Come se non bastasse, rimedia pure un giallo.

Pol LIROLA 5,5 - Corre lungo tutta la fascia, ma senza troppa concretezza. Iachini lo toglie a un quarto d'ora dalla fine (dal 73' IGOR 6 - Verve e freschezza sulla sinistra. Buon ingresso in campo)

Alfred DUNCAN 6,5 - Così così nel primo tempo e paradossalmente meglio quando la Fiorentina rimane in 10: è lui a condurre più di una pericolosa ripartenza.

Erick PULGAR 6,5 - Tutto sommato in palla in mezzo al campo e, soprattutto, freddo dal dischetto nonostante un piccolo brivido. Il suo destro vincente vale oro.

Gaetano CASTROVILLI 6 - Poco da fare: la luce nella Fiorentina la accende sempre lui. Anche con giocate da vero e proprio prestigiatore. Iachini lo toglie tra la sorpresa generale (dal 68' Patrick CUTRONE 6,5 - Dà la scossa all'attacco viola, guadagnandosi il rigore del pari e servendo a Caceres e Vlahovic la palla del possibile colpaccio)

DALBERT 5 - Un paio di buoni cross, ma difensivamente, dopo un grande intervento iniziale su Castillejo, va in ambasce. Impacciato nell'azione del gol annullato a Ibra, poi si fa cacciare per un fallo sullo stesso svedese.

Federico CHIESA 5,5 - Ben contenuto dalla difesa del Milan, ha pochissime opportunità per mettersi in mostra: l'unica è la palla rubata a Donnarumma nel primo tempo. Chiude da esterno puro.

Dusan VLAHOVIC 6 - Prende in mano le redini dell'attacco nell'ultima mezz'ora, dopo due terzi di gara difficoltosi: sfiora il gol e serve a Cutrone l'assist che porta al fallo da rigore.

All. Giuseppe IACHINI 6,5 - Per un'ora buona non riesce ad apportare i giusti correttivi. Con i cambi, qualche rischio e una nuova disposizione tattica, però, crea le basi per arrivare a un pareggio che vale come un successo.

Ibrahimovic - Fiorentina-MilanGetty Images

Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 5,5 - Nessun intervento di rilievo, ma una pallaccia persa che rischia di mandare a segno Castrovilli. Poi esce per infortunio (dal 52' Asmir BEGOVIC 6,5 - Bell'esordio in A. Sicuro e per nulla intimorito. Tocca il rigore di Pulgar, poi evita il 2-1 di Caceres)

Andrea CONTI 6 - Non attacca praticamente mai, anche se forse potrebbe sovrapporsi maggiormente. Dietro rischia poco.

Matteo GABBIA 6,5 - Buon esordio da titolare in Serie A. La superiorità generale del Milan lo aiuta, ma lui ci mette del suo con personalità e attenzione (dal 74' Mateo MUSACCHIO 6 - Entra in un momento di sofferenza collettiva, ma prova a tener botta)

Alessio ROMAGNOLI 6 - Senza macchia per lunghi tratti del match, poi crolla nel finale. Anche se la decisione di Calvarese di punirlo col rigore è probabilmente esagerata.

Theo HERNANDEZ 6 - Sfreccia sulla sinistra, anche se con risultati alterni. Dopo il rigore rischia grosso con un colpo a Vlahovic.

Samu CASTILLEJO 6,5 - Conferma di aver cambiato passo, di essere mentalmente libero dopo l'arrivo di Pioli e l'addio di Suso. Le sue scodellate col sinistro sono sempre un pericolo. Segna pure un gol, ma in fuorigioco (dall'81' Alexis SAELEMAEKERS s.v.)

Franck KESSIÉ 6 - Non precisissimo negli appoggi, tanto da regalare a Duncan la possibilità del tiro. In recupero sul portatore palla avversario, però, è un leone.

Ismael BENNACER 6,5 - Presenza e geometrie nel centrocampo del Milan. La pecca è la scarsa precisione al momento della conclusione da fuori area.

Ante REBIC 7 - Sta vivendo un momento di forma strepitoso e lo conferma anche in quella Firenze che ha rappresentato la sua prima tappa italiana. Movimenti, buone giocate e l'illusorio gol del vantaggio ne impreziosiscono la prestazione.

Hakan ÇALHANOGLU 5,5 - Il meno positivo del reparto avanzato di Pioli. Combina poco e sbaglia parecchio. Prestazione insufficiente.

Zlatan IBRAHIMOVIC 6,5 - A tratti dominante. Segna un gol da campione che la VAR gli annulla e, con la sua sola presenza, tiene in allarme un'intera retroguardia.

All. Stefano PIOLI 6,5 - La prestazione c'è. Eccome. Escludendo l'imprevedibile calo finale in superiorità numerica, il suo Milan ha organizzazione e un'idea di gioco.