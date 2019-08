Le pagelle di Fiorentina-Napoli 3-4: Pulgar e Chiesa super, deludono Koulibaly e Manolas

Le pagelle della Fiorentina

Bartłomiej DRAGOWSKI 5 – Non ci è piaciuto sul gol di Mertens. Da lì la Viola ha perso certezze.

Pol LIROLA 5 – Molto male l’ex Sassuolo sulle imbucate avversarie; gli avversari gli scappano via alle spalle spesso e volentieri.

German PEZZELLA 5 – Emblema dei patemi d’animo sofferti dalla difesa toscana: in costante affanno.

Nikola MILENKOVIC 6 – Luci e ombre nella prova del serbo: pesante la disattenzione sul provvisorio 1-1, poderosa l’incornata del 2-2.

Lorenzo VENUTI 5 – Serata di “passione” anche per l’altro terzino viola.

Gaetano CASTROVILLI 6,5 – Ci è piaciuto molto l’ex centrocampista della Cremonese. Mix di qualità e personalità. Promosso.

Erik PULGAR 7 - Tra i migliori, se non il migliore in assoluto, della Viola con le sue geometrie e i suoi inserimenti. Glaciale come sempre dal dischetto.

Milan BADELJ 6 – Detta i tempi alla squadra con incedere compassato. Prendere o lasciare, il cervello della squadra sarà lui quest’anno. (73' BENASSI 5,5 - Poco incisivo nel finale).

Riccardo SOTTIL 6,5 – A tratti incontenibile sulla fascia destra, mezzo punto in meno per qualche disattenzione difensiva sulle avanzate di Mario Rui. (77’ RIBERY 6 – Per poco non si procura il rigore del possibile 4-4. La gamba sembra già “buona”).

Federico CHIESA 7 – Se quest’anno dovesse affinare l’arte del gol diventerebbe un giocatore “illegale” a tutti gli effetti. Quando parte palla al piede non si ferma. Mai.

Dusan VLAHOVIC 5 – Attaccante dalle polveri bagnate oggi. Leggera delusione di serata. (61’ BOATENG 7 – Debutto da sogno al Franchi con euro-gol a pochi minuti dal suo ingresso).

All. Vincenzo MONTELLA 6 – La sua Fiorentina probabilmente ai punti avrebbe meritato il pareggio. La strada è quella giusta, a patto che si registrini gli automatismi difensivi.

Fiorentina-Napoli - Gol di PulgarGetty Images

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 5,5 – Non convince del tutto sull’incornata di Milenkovic.

Giovanni DI LORENZO 5,5 – Debutto così così per l’ex terzino dell’Empoli. Non un fattore sulla fascia destra questa sera.

Kostas MANOLAS 5.5 – Non impeccabile all’esordio il greco, automatismi con i compagni ancora da trovare. Qualche sbandamento di troppo al Franchi.

Kalidou KOULIBALY 5,5 – Sovrastato da Milenkovic sul gol, scartato spesso e volentieri da Sottil e soprattutto da Chiesa. Riconoscibile solo a tratti oggi, anche per colpa della mancata protezione dei compagni.

MARIO RUI 6 – Nel primo tempo è una zavorra, ma nella ripresa c’è il suo zampino in due reti azzurre. Molto meglio dalla cintola del campo in su ma questa non è una novità. (71’ GHOULAM 6 – Impatta discretamente nel match, anche se sembra ancora leggermente imballato).

José María CALLEJÓN 7 – Gol e assist per l’immarcescibile esterno d’attacco spagnolo. E chi gli leva il posto?

Marques ALLAN 5,5 – Lontano, molto lontano, dai suoi migliori standard. Dovrà trovare al più presto la condizione migliore. (71’ ELMAS 6 – Molto propositivo dal suo ingresso in campo).

Piotr ZIELINSKI 5,5 – Confusionario e non sempre efficace nello smistare palloni. Poco a suo agio sulla trequarti. Il suo braccio largo regala un penalty (per quanto discusso) alla Fiorentina.

Fabián RUIZ 6,5 – Ottimo tessitore della manovra azzurra: sempre lucido nelle scelte pur con qualche pausa.-

Dries MERTENS 7 – Provvidenziale per il Napoli perché suona la carica con l’1-1, si procura il penalty dell’1-2 e avvia l’azione del definitivo 4-3. Ma è graziato da Massa: non c’era rigore sul contatto con Castrovilli, bensì plateale simulazione. (84’ HYSAJ 5,5 – Rischia tantissimo sul contatto al limite dell’area napoletana con Ribery).

Lorenzo INSIGNE 8 – Strepitoso finalizzatore e ispirato uomo assist. Uomo partita al Franchi, senza “se” e senza “ma”.

All. Carlo ANCELOTTI 6,5 – Napoli pronto ad approfittare delle defaillance avversarie anche in una serata non certo trascendentale. Ma con quella qualità davanti potrà fare come di consueto moltissima strada. Una postilla: più che il grande numero “9” preoccupano gli esterni bassi in ottica lotta scudetto.