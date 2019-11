Le pagelle di Fiorentina-Parma 1-1: Chiesa è in serata no, Boateng innocuo. Kucka, legna e assist

--- Le pagelle della Fiorentina ---

Bartlomiej DRAGOWSKI 6 – Sull'1-0 non poteva far altro che uscire e pregare. Toglie la gioia della doppietta a Gervinho nella ripresa. Con i tanti cambi di interpreti, sta diventando sempre più leader della difesa viola

Lorenzo VENUTI 6 - Quarta partita da titolare per il 24enne di Montevarchi. Le folate di Gervinho arrivano dalla sua parte e, escluso il gol, riesce a contenerle

Nikola MILENKOVIC 5 - Perennemente in ritardo sugli scatti di Gervinho, sia sul gol sia in occasione di un'altra discesa dell'ivoriano al 56' neutralizzata dal portiere viola.

Luca RANIERI 6 - Sfiora l'1-1 di testa con uno stacco imperioso, ostacola bene Karamoh in difesa.

DALBERT 6,5 - Assist che riscatta una prestazione piuttosto sottotono, nonostante la colpa sia soprattutto dei compagni che lo cercano poco

Gaetano CASTROVILLI 7 - Il talento di Montella fa grandi cose anche stasera. Lo stacco dell'1-1 è da rapace dell'area di rigore e interpreta la fase di interdizione da veterano

Milan BADELJ 5 - Una quantità esorbitante di errori sia in fase di possesso sia quando tenta la conclusione. Bocciato a pieni voti

Erick PULGAR 5 - Come il compagno di reparto, serata scialba che non svolta nemmeno sulle palle inattive, suo marchio di fabbrica

Federico CHIESA 5 - Primo tempo gravemente insufficiente, ripresa sconfortante anche se lancia qualche segnale dopo essere stato spostato da Montella sulla destra. Un piccolo attacco influenzale pre match è la sua unica attenuante: gli spazi li aveva e non li ha sfruttati

Kevin-Prince BOATENG 5,5 - Non riesce ad entrare in partita nel primo tempo e il primo squillo arriva intorno all'ora di gioco con un tiro che fa sobbalzare il Franchi. Successivamente viene spostato per fare spazio a Vlahovic, ma la sensazione è che la condizione fisica sia ancora migliorabile (dall'85' PEDRO s.v.)

Rachid GHEZZAL 6 - Nella prima parte è il più attivo dei suoi offrendo velocità e qualche stop pregevole. Appena prima di uscire serve un bell'assist a Boateng di sponda (dal 55' VLAHOVIC 6 - Con il suo ingresso in campo la Fiorentina cambia approccio. Velocità e fisico a disposizione dei compagni e sfiora in un paio di occasioni il gol del 2-1. Montella gli regalerà la seconda da titolare prima del ritorno di Ribery?)

All. Vincenzo MONTELLA 5,5 – Affronta l'assenza di Ribery schierando per la prima volta Ghezzal dall'inizio, ma i suoi partono lenti e compassati. Forse la scossa con il cambio di Vlahovic sarebbe dovuta arrivare prima

Gaetano Castrovilli esulta con Vlahovic il gol dell'1-1 al ParmaGetty Images

--- Le pagelle del Parma ---

Luigi SEPE 6 – Spettatore non pagante a parte il gol di Castrovilli su cui non può nulla.

Matteo DARMIAN 5,5 - Fa fatica ad attaccare e preferisce difendere. E non lo fa neanche male, anche se il cross di Dalbert per l'incornata di Castrovilli arriva dalla sua parte

Simone IACOPONI 6 - Amministra la difesa con diligenza e grande attenzione. Ha vita facile con Boateng, un po' meno quando entra il giovane serbo

Kastriot DERMAKU 6 - Come Iacoponi partita senza grandi sbavature, complice una manovra viola piuttosto prevedibile

Giuseppe PEZZELLA 5 – Colpevole sul gol di Castrovilli, si fa ammonire al secondo intervento e vive male il resto del match (dal 68' BARILLA' 6 - Entra durante l'assedio viola e non sfigura)

Juraj KUCKA 7 - Sradica la palla a Chiesa e lancia Gervinho sulla corsa coi tempi giusti. L'azione dell'1-0 ducale è esattamente quello che D'Aversa gli chiede. I fantallenatori approvano: +1

HERNANI 5,5 - Inizia bene creando diversi pericoli alla Fiorentina, ma poi cala fino a sparire

Dejan KULUSEVSKI 5,5 - Il 19enne svedese ci ha abituato a ben altre prestazioni. Passo indietro rispetto alle prime uscite (dall'83' GAGLIOLO s.v.)

Yann KARAMOH 6 - In avvio di partita stringe i denti per una brutta botta al ginocchio che gli condiziona il resto della partita. Partecipa attivamente a tutte le iniziative ducali. Da rivedere (dal 74' SPROCATI 6 - D'Aversa lo inserisce per recuperare palloni e mettere la palla in casaforte. Missione compiuta).

GERVINHO 7 - La discesa a rete è il suo marchio di fabbrica, ne sanno qualcosa Dragowski e Milenković. Segna il terzo gol in campionato con uno scavetto da sogno e fiora il 2-0 nella ripresa con la stessa azione. Non molla mai.

All. Roberto D’AVERSA 6 - Un punto guadagnato su un campo non facile. L'unico rammarico è non aver concretizzato l'occasione del 2-0 con Gervinho, ma il suo Parma può fare grandi cose.