Le pagelle della Fiorentina

Bartlomjei DRAGOWSKI 5,5 - Torna a casa con quattro reti sul groppone. E in una, quella di Pellegrini, forse non è completamente incolpevole.

Nikola MILENKOVIC 5,5 - Il meno peggio dei tre difensori viola, quello che se non commette errori evidenti. Neppure lui, però, riesce a tenere a galla la barca che affonda.

German PEZZELLA 4,5 - Buone chiusure, ma anche un'indecisione fatale: l'orrendo disimpegno, con successivo fallo su Zaniolo, che porta al raddoppio di Kolarov.

Martin CACERES 5 - Zaniolo giostra nella sua zona e controllarne i movimenti non è per nulla semplice. Anzi. Prova a rimanere in piedi, ma si perde l'avversario in occasione dello 0-1.

Pol LIROLA 5,5 - Poco, pochissimo da segnalare sul fronte offensivo. Meglio in difesa, dove nega a Perotti un gol praticamente fatto (dall'83' Riccardo SOTTIL 6 - Movimenta un finale accademico, sfiorando il gol con due belle conclusioni)

Erick PULGAR 5,5 - Inizia bene, con un gran pallone filtrante in area per Vlahovic, prima che Pau Lopez salvi tutto. Poi cala, senza riuscire a imporsi.

Milan BADELJ 6 - Suo il gol che riaccende le speranze viola. Un centro di pieno opportunismo che rappresenta la giocata migliore in una serata in cui non sempre è positivo.

Gaetano CASTROVILLI 6,5 - Poco da fare: le migliori iniziative della Fiorentina partono praticamente sempre dai suoi piedi. Sempre propositivo, addirittura lussuoso in certe giocate. Una luce nel buio, tecnico e di risultati, dei viola (dall'83' Valentin EYSSERIC s.v.)

DALBERT 5,5 - Spinge parecchio, come fa solitamente, ma con scarsa produttività. Non è comunque l'unico colpevole per il crollo viola.

Kevin-Prince BOATENG 5 - Anonimo. Dà battaglia, questo sì, ma senza frutti. Tanto che Montella sceglie proprio lui come primo giocatore da richiamare in panchina (dal 66' PEDRO 5 - Quasi nulla segnalare: combina pochissimo)

Dusan VLAHOVIC 6,5 - Bene, anzi molto bene, nonostante il ko. Si batte, sfiora il gol, ne segna uno irregolare, colpisce una traversa. Assieme a Castrovilli è l'unica nota positiva della Fiorentina.

All. Vincenzo MONTELLA 5 - Ha attenuanti mica male, ovvero le assenze di Chiesa e Ribery, ma la sensazione è che non sappia più come porre un freno alla discesa. Ora rischia davvero il posto.

Vlahovic, Fiorentina-Roma, Serie A 2019/20Getty Images

Le pagelle della Roma

Pau LOPEZ 6,5 - Presente nelle uscite, determinante sulla doppia conclusione di Vlahovic e Boateng col risultato fermo sullo 0-0. Una sicurezza.

Alessandro FLORENZI 6,5 - Accostato proprio alla Fiorentina, gioca 90 minuti più che positivi. Concentrato in difesa, propositivo quando attacca. Sfrutta bene la chance concessagli da Fonseca.

Gianluca MANCINI 6,5 - Assieme a Smalling forma una coppia di assoluto valore, in barba a qualche perplessità estiva. Deciso e concentrato in ogni intervento.

Chris SMALLING 6,5 - Con la verve giovanile di Vlahovic ha qualche difficoltà. Non perfetto nell'azione del gol viola. Se la cava comunque molto bene con la propria esperienza.

Aleksandar KOLAROV 7 - Dietro ha qualche problema, ma con le sue incursioni continue nella metà campo avversaria è un fattore. E quando calcia le punizioni non ce n'è quasi per nessuno.

Amadou DIAWARA 6,5 - Gran primo tempo, tra chiusure e ripartenze. Meno lucido nella ripresa, ma la sua rimane comunque una prestazione di ottimo livello.

Jordan VERETOUT 6 - Accolto dai fischi impietosi del suo ex pubblico, si mette poco in mostra, limitandosi a copertura e smistamento dei palloni.

Nicolò ZANIOLO 7,5 - Più di un ottimo strappo, tanta qualità. Intelligente col tocco al volo che manda in gol Dzeko, poi si guadagna la punizione del raddoppio. E nel finale trova pure un gol meritatissimo (dal 90' Leonardo SPINAZZOLA s.v.)

Lorenzo PELLEGRINI 7,5 - In formissima, disegna calcio con la sua qualità. Apre splendidamente l'azione dello 0-1, poi si mette in proprio andando a segno nel finale. Partitone.

Diego PEROTTI 5,5 - Il meno in palla dei quattro tenori di Fonseca. A sinistra dormicchia, limitandosi al compitino senza mai affondare completamente il colpo (dal 76' Henrikh MKHITARYAN s.v.)

Edin DZEKO 7,5 - Superlativo. Timbra un gol e fornisce due assist al bacio. Oltre al solito, splendido lavoro di protezione palla per far salire i compagni.

All. Paulo FONSECA 7,5 - Che bella Roma. Ordinata, sbarazzina, mai paga del risultato. Dogmi imposti dal suo allenatore. Il terzo posto è a un solo punto.