Le pagelle della Fiorentina

Bartlomjei DRAGOWSKI 6 - Per sua fortuna il palo respinge il tiro-cross di Strefezza: sarebbe stata una bella papera. Forse sfiora il cucchiaio di Valoti.

Nikola MILENKOVIC 6,5 - Ha i suoi bei patemi con Di Francesco, ma non commette errori. Aiutando così la Fiorentina a tenere la porta chiusa.

German PEZZELLA 7 - Rimedia un'ammonizione, ma non molla. E, a 8 minuti dalla fine, trova un gol fondamentale per il prosieguo del campionato della Fiorentina.

Martin CACERES 6 - Nessun errore evidente, ma parecchia sofferenza. Sul centro-sinistra della Fiorentina non sono poche le incursioni spalline.

Pol LIROLA 5,5 - Gioca a ritmi lenti, senza sprizzare energia, e quando ha un avversario davanti a sé arretra immancabilmente. Un paio di buoni cross in mezzo a tanta fatica.

Marco BENASSI 6 - Non fa mai mancare il proprio apporto al limite dell'area. Un paio di volte va alla conclusione, poi si fa murare da Berisha a tu per tu con l'albanese.

Erick PULGAR 5,5 - Regia mai troppo pulita, pressing mai troppo convinto. Mezzo voto in più perché è lui l'assistman per la rete determinante di Pezzella.

Gaetano CASTROVILLI 6,5 - Il più propositivo nel grigiore del gioco della Fiorentina. Tra incursioni e qualche numero, prova disperatamente ad alzare il livello generale.

DALBERT 5,5 - Tanti cross, alcuni pregevoli e altri meno. Ma anche tanti errori banali che portano il pubblico del Franchi a mugugnare nei suoi confronti.

Federico CHIESA 5 - Si propone, si fa vedere, scatta. Ma senza risultati. E quando Vlahovic lo mette davanti a Berisha, getta al vento la più grande palla gol viola (dal 75' Patrick CUTRONE 5,5 - All'esordio, si mangia il 2-0 di tacco)

Kevin-Prince BOATENG 5 - Si fa vedere nell'occasione del gol annullato, poi non incide mai. E Iachini lo toglie dal campo già durante l'intervallo (dal 46' Dusan VLAHOVIC 6 - Fa meglio di Boateng, e non ci vuole molto. Tiene palla e manda in porta Chiesa, che spreca)

All. Giuseppe IACHINI 5,5 - I 3 punti sono una boccata d'aria fresca, ma per il resto non ci siamo. Il gioco latita e pure l'aggressività, strano a dirsi, non si vede.

Felipe contro Benassi in Fiorentina-SPALGetty Images

Le pagelle della SPAL

Etrit BERISHA 6,5 - Si comporta benissimo nelle uniche conclusioni viola nel suo specchio prima del gol: prima Castrovilli, poi Benassi. Alla fine capitola, senza colpe.

Thiago CIONEK 5,5 - Pezzella gli salta sulle spalle per andare a realizzare il gol decisivo. Fino a quel momento, l'ex palermitano non se l'era cavata neppure male.

Francesco VICARI 6,5 - Vince abbastanza agevolmente il duello con Boateng e tiene alla larga pure Vlahovic. Promosso, nonostante il ko della sua squadra.

FELIPE 6 - Esperienza e chiusure. Tutto sommato bene anche l'ex viola. Anche se, a fine primo tempo, si divora di testa la rete dello 0-1.

Gabriel STREFEZZA 6,5 - Ottima prestazione. Sempre in movimento, senza paura di puntare l'uomo. Soltanto il palo gli nega un gol fortunoso, ma comunque meritato.

Alessandro MURGIA 6 - Buon piede, pericolosità al cross. In mezzo al campo dà il proprio contributo anche partecipando alla manovra.

Simone MISSIROLI 6 - Tocca tanti palloni, smistandoli in maniera semplice e ordinata. Anche grazie al pressing blando organizzato dalla Fiorentina.

Mattia VALOTI 5,5 - Si propone in avanti, ma ha il demerito di mancare il gol del vantaggio davanti a Dragowski. E la sua sporcatura di testa sul'incornata di Pezzella mette fuori causa Berisha.

IGOR 6,5 - Ha fiato e corsa per percorrere la fascia e si comporta egregiamente in entrambe le fasi, specialmente nel primo tempo: limita Lirola e, quando può, riesce pure a rendersi pericoloso (dall'86' Marko JANKOVIC s.v.)

Federico DI FRANCESCO 6 - Frizzante. Partendo da sinistra e puntando l'uomo, in più di un'occasione manda in affanno la difesa viola (dal 64' Sergio FLOCCARI 5,5 - Non incide nel finale)

Andrea PETAGNA 5 - Esce spesso a prendersi il pallone fuori area, come un falso nove. Lavora con e per la squadra, ma di pericolosità nemmeno l'ombra.

All. Leonardo SEMPLICI 6 - Non capita spesso che l'ultima in classifica imponga il proprio gioco in trasferta. Tutto va a suo merito. Ma la classifica piange...