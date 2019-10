=== Fiorentina ===

Bartlomiej DRAGOWSKI 6,5: nell'unica volta in cui viene chiamato seriamente in causa, da Lasagna subito dopo la rete di Milenkovic, risponde da campione, compiendo una parata difficilissima in calcio d'angolp.

Nikola MILENKOVIC 7,5: ha l'inestimabile merito di aver forzato la serratura avversaria con un imperioso stacco in area di rigore. In difesa, come spesso gli accade, chiude ogni boccaporto diventando, partita dopo partita, un'autentica garanzia.

Nikola MilenkovicLaPresse

German PEZZELLA 7: molto bene al centro del reparto: chiude ogni boccaporto e non disdegna le scorribande offensive sui calci piazzati.

Martin CACERES 7,5: grinta grande intelligenza nelle chiusure, esperienza preziosissima per una squadra giovane come la Fiorentina. Quasi un "Ribéry" per il reparto difensivo.

Pol LIROLA 6: buona spinta lungo la destra, anche se oggi difetta un po' di precisione che lo ha sempre contraddistinto in fase di cross.

Erick PULGAR 7: passano le settimane e, gara dopo gara, si rivela - oltre a Ribéry e il lancio di Castrovilli - l'acquisto più azzeccato della campagna estiva di Pradè. Suo l'assist ben calibrato per la testa di Milenkovic al minuto 72.

Fiorentina-Udinese, Serie A 2019-2020: Erick Pulgar (Fiorentina, maglia viola), contrastato da Rodrigo De Paul (Udinese, maglia bianconera) (LaPresse)LaPresse

Milan BADELJ 6,5: ottima partita in fase di interdizione. Finisce le energie quasi a metà ripresa ed esce dalla partita facendo spazio a Benassi.

Gaetano CASTROVILLI 7: altra gara straordinari per il giovane centrocampista ex Cremonese. Mancini non lo convoca ancora ma questa sarà, presumibilmente, l'ultima volta. Tanto che il ct della Nazionale è giunto proprio in tribuna al "Franchi" per valutarlo con attenzione. E, infine, applaudirlo.

Dall'81' Szymon Zurkowski: sv.

DALBERT 6,5: rapido e positivo sulla mancina. Bravo anche nei ripiegamenti.

Federico CHIESA 7: si sbatte tantissimo. Gli manca solo il gol, che solo un grandissimo Musso gli nega al 54'.

Franck RIBERY 7: alla quinta partita consecutiva da titolare: non gli succedeva dal 2014. In forma smagliante, si conferma il motorino offensivo della Fiorentina. Il pubblico viola, giustamente, gli tributa la standing ovation.

Dall'86' Rachid Ghezzal: sv.

Mister Vincenzo MONTELLA 7: queste sono le partite più difficili da vincere in Serie A. Non è facile, infatti, affrontare e scardinare le formazioni che, come l'Udinese, giocano corte chiudendo ogni spazio potenzialmente disponibile. Terzo successo consecutivo: la sua Fiorentina non si ferma più.

=== Udinese ===

Juan MUSSO 7: saracinesca. A batterlo, solo un colpo di testa oggettivamente imparabile di Milenkovic. Straordinaria uscita su Chiesa, al minuto 54.

Nicholas OPOKU 6: grinta e inserimenti offensivi, tra cui quello che porta al gol annullato a Nestorovski, in cui però il difensore ghanese appoggia per l'attaccante macedone con il braccio destro.

William TROOST-EKONG 5,5: benissimo nei primi 45', poi perde la bussola nella ripresa e perde palloni sanguinosi sotto la pressione di Federico Chiesa.

SAMIR 7: gara sostanzialmente perfetta, là dietro. Nel secondo tempo ha un compito in più: mettere una pezza agli errori di Troost-Ekong.

Jens STRYGER LARSEN 5: scena muta lungo l'out di destra, in cui combina molto poco, tranne un inserimento in area, nella ripresa, da cui reclama un calcio di rigore che non c'era.

Dall'85' Hidde ter Avest: sv.

Rolando MANDRAGORA 4,5: gara anonima, povera di spunti e ricca di errori nei passaggi fondamentali. Prestazione da dimenticare.

Dal 78' Antonin Barak 6: entra bene nei pochi scampoli del match che gli restano a disposizione. Generoso nel rientrare e sventare palloni pericolosi.

Mato JAJALO 4: discretamente per un'ora di gioco. Poi si mette a regalare palloni agli avversari dal suo presidio di metà campo, sino a concedere ingenuamente il corner che ha portato alla rete decisiva di Milenkovic.

Rodrigo DE PAUL 6: con lui, l'Udinese guadagna certamente tanta qualità in più. La gara di oggi, tuttavia, è stata impostata quasi interamente sulla difensiva da Tudor.

Ken SEMA 6,5: rullo compressore sulla fascia sinistra in cui si conferma esterno polmonare, dotato di un cross all'inglese che spesso trova impreparati gli avanti bianconeri.

Stefano OKAKA 5: impalpabile là davanti. Gioca una gara in cui tocca pochissimi palloni.

Fiorentina-Udinese, Serie A 2019-2020: Nikola Milenkovic (Fiorentina, maglia viola) contrastato da Stefano Okaka (Udinese, maglia bianconera) (LaPresse)LaPresse

Ilija NESTOROVSKI 6: sua la zampata vincente su quell'assist col braccio di Opoku. Gol annullato e tanto sacrificio là davanti, in una giornata in cui i rifornimenti offensivi sono stati parecchio scarsi.

Dal 63' Kevin Lasagna 6: pericolosissimo al 73' esattamente un minuto dopo la rete di Milenkovic. Solo un grande Dragowski gli nega la gioia dell'1-1.

Mister Igor TUDOR 6: prepara la partita con una visione tattica degna del calcio anni '70. Sembra poter lasciare Firenze col "delitto perfetto", invece lo fa con un gol e un cartellino rosso sul groppone per reiterate proteste fuori dall'area tecnica. Apprezzabile, comunque, il tentativo di strappare un punto in un campo ostico come il "Franchi".