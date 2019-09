GENOA

Ionut RADU 6,5 - Attento tra i pali e sicuro nelle uscite. Bravo a opporsi con il corpo su un sinistro ravvicinato di Zapata. Nulla può sul bolide del colombiano allo scadere.

Cristian ROMERO 6 - Grinta e personalità da vendere, tenta sempre l'anticipo rischiando troppo spesso il cartellino giallo, che infatti arriva puntualmente già nel primo tempo.

Cristian ZAPATA 4,5 - Senza dubbio il peggiore in campo. L'ex Milan è spesso fuori posizione, commette l'ingenuo fallo da rigore sul cugino Duvan che sblocca la partita e, non contento, poco più tardi si fa saltare con imbarazzante facilità dall'atalantino. Pomeriggio da dimenticare in fretta.

Domenico CRISCITO 6,5 - Il primo a creare una palla gol con una discesa sulla sinistra e un traversone basso a centro area. Mantiene la freddezza trasformando un rigore pesantissimo al 91', rigore che però non basta a evitare la sconfitta.

Paolo GHIGLIONE 5,5 - Alterna buone cose a lunghe pause senza riuscire a incidere più di tanto sulla destra.

dall'82' Peter ANKERSEN s.v. - In campo solo negli ultimi minuti, ingiudicabile.

Lasse SCHONE 6 - Dovrebbe dare ordine in mezzo al campo, ma in diverse occasioni si ritrova a battagliare con gli avversari atalantini. Già idolo di Marassi, guadagna la sufficienza perché non si tira mai indietro.

Ivan RADOVANOVIC 5,5 - Prova ripetutamente la conclusione da fuori senza mai inquadrare lo specchio della porta. Nel primo tempo si perde Pasalic che per sua fortuna non ci arriva di testa.

dal 70' Riccardo SAPONARA 5,5 - Entra con il compito di dare il cambio di ritmo negli ultimi 30 metri ma non riesce a combinare granché.

Lukas LERAGER 6,5 - Si vede a intermittenza, ma quando si vede si fa apprezzare. Due cose da ricordare: un colpo di tacco di prima a smarcare Schone al limite dell'area e il cross basso da cui nasce il rigore del provvisorio 1-1.

Antonio BARRECA 6 - Partita ordinata sulla corsia di sinistra con qualche rara proiezione offensiva. Un po' timido, ma tatticamente molto utile nel 3-5-2 di Andreazzoli.

dall'82' Goran PANDEV s.v. - In campo troppo poco per essere giudicato.

Christian KOUAMÉ 6 - Non incide più di tanto anche se non gli manca la grinta. Guadagna la sufficienza perché conquista un rigore per la verità molto dubbio.

Andrea PINAMONTI 6 - Poco concreto negli ultimi 16 metri, ma fa un grande lavoro per la squadra difendendo palla e sfornando un buon numero di sponde.

All.: Aurelio ANDREAZZOLI 6 - Il suo Genoa parte bene e mette in difficoltà l'Atalanta, poi cala col passare dei minuti e viene beffata al 95' da una magia di Zapata. Per quanto si è visto il pareggio non sarebbe stato scandaloso. La squadra conferma di avere ottime potenzialità.

Josip Ilicic prova la conclusione - Genoa-Atalanta Serie A 2019-20LaPresse

ATALANTA

Pierluigi GOLLINI 6,5 - Prende gol su rigore, ma prima si rende protagonista di una grande parata su un destro a giro di Kouamé destinato sotto l'incrocio dei pali.

Rafael TOLOI 6 - Non si scompone e non va mai in difficoltà. Decisivo nel primo tempo quando si immola su una conclusione dal limite di Lerager.

Berat DJIMSITI 6 - Partita di ordinaria amministrazione, poi entra suo malgrado nell'azione del rigore per il Genoa commettendo un fallo (per la verità molto dubbio) ai danni di Kouamé.

Andrea MASIELLO 6 - Splendido approccio alla partita con una serie di recuperi e anticipi da applausi. Qualche problema in più nella ripresa, ma si conferma difensore estremamente affidabile.

Hans HATEBOER 6 - Primo tempo insolitamente timido, ma quando la partita entra nel vivo si fa apprezzare per qualche discesa delle sue sulla destra.

Remo FREULER 5,5 - Non è una grande giornata per lo svizzero che a centrocampo soffre il maggiore dinamismo del centrocampo del Genoa.

Mario PASALIC 5,5 - Il croato ex Milan gioca una partita dai due volti. Tatticamente si conferma giocatore intelligente e bravo negli inserimenti, ma al momento di concludere è poco cattivo e non brilla per continuità.

dal 56' Marten DE ROON 6 - Entra a inizio ripresa e gioca una partita diligente. Ha il merito di servire a Zapata il pallone che il colombiano tramuta in gol con un siluro dal limite dell'area.

Robin GOSENS 6,5 - Uno dei più brillanti nella formazione di Gasperini. Assicura una costante spinta sulla corsia di sinistra dal primo all'ultimo minuto. Nella ripresa trova anche il gol, vanificato da un fuorigioco millimetrico.

Alejandro GOMEZ 6 - Partita certamente non memorabile per l'argentino, anche se si mette in luce con un paio di giocate super. Da applausi a scena aperta un controllo orientato a dare il la a una ripartenza nella ripresa. Discontinuo ma sempre brillante.

Josip ILICIC 5,5 - Lo sloveno stavolta non convince. Partenza molle la sua, poi cresce col passare dei minuti per sparire definitivamente nella ripresa. Poco preciso anche al momento della conclusione e in generale poco ispirato.

dal 60' Luis MURIEL 7 - Entra e spacca la partita trasformando con freddezza il rigore procurato da Zapata e tenendo costantemente sotto pressione la difesa rossoblù. Si fa male a un ginocchio ma resiste strenuamente fino alla fine. Bravo Gasperini a inserirlo nel momento giusto.

Duvan ZAPATA 8 - Un gol del genere al 95', al termine di una battaglia come quella di Marassi, è una cosa da non credere. Un gesto tecnico straordinario. Oltre a questo dimostra di essere in una forma fisica impressionante con diverse accelerazioni che seminano il panico nella difesa del Genoa.

All.: Gian Piero GASPERINI 6 - Non la migliore versione dell'Atalanta, senza dubbio, ma la squadra dà sempre la sensazione di essere in pieno controllo del match. Decisiva la mossa di inserire Muriel a inizio ripresa: il colombiano gli dà ragione spaccando la partita. E ora, finalmente, potrà pensare all'esordio in Champions.